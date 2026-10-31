Colombia

Avianca advirtió a sus pasajeros por nuevo documento que deben presentar quienes viajen a EE. UU.

La orden de los CDC regirá desde las 11:59 p. m., hora del Este, incluirá conexiones y obligará a certificar no haber estado en la República Democrática del Congo durante las tres semanas previas al embarque

Avianca advirtió que cada pasajero debe completar y firmar su propia certificación en formato físico o digital antes de abordar - crédito Avianca
Avianca advirtió que cada pasajero debe completar y firmar su propia certificación en formato físico o digital antes de abordar - crédito Avianca
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El Gobierno de Estados Unidos impondrá una declaración sanitaria obligatoria para todas las personas que aborden vuelos internacionales con destino al país o con conexión en su territorio. La medida entrará en vigencia el 3 de noviembre de 2026 a las 23:59, hora estándar del Este, y alcanza a pasajeros, tripulaciones y operadores de aeronaves.

La disposición fue emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) como parte de sus protocolos ante el riesgo de propagación del ébola.

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Cada viajero deberá presentar una certificación firmada, en formato digital o físico, que confirme que no estuvo en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al embarque.

El requisito abarca todos los vuelos que lleguen a Estados Unidos desde el exterior, incluso si el país funciona como escala antes de continuar hacia otro destino. No se aplica a aeronaves que sobrevuelen el territorio estadounidense sin aterrizar.

La declaración incluye escalas y tránsitos por aeropuertos congoleños

Las aerolíneas deben conservar copia del documento sanitario de cada pasajero durante 42 días para revisiones gubernamentales - crédito Henry Romero/Reuters
Las aerolíneas deben conservar copia del documento sanitario de cada pasajero durante 42 días para revisiones gubernamentales - crédito Henry Romero/Reuters

La orden de los CDC considera que una persona estuvo en la República Democrática del Congo si transitó por un aeropuerto del país, aunque no haya salido de la terminal ni pasado por controles migratorios. También contempla a quienes permanezcan dentro de la aeronave durante una escala.

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Así mismo, la autoridad sanitaria estableció que los 21 días se contarán por jornadas calendario. El día de salida de la República Democrática del Congo será considerado el día 0 y el viajero podrá abordar un vuelo hacia Estados Unidos a partir del día 22, si cumple con el resto de las condiciones aplicables.

Quienes no completen y presenten el documento no podrán abordar el vuelo, salvo las excepciones otorgadas por los CDC por razones humanitarias u otras consideraciones gubernamentales. La norma incluye, entre otros casos, evacuaciones médicas autorizadas por las autoridades estadounidenses.

Los pasajeros deberán firmar la declaración bajo pena de ley. La orden advierte que la entrega intencional de información falsa o engañosa puede derivar en multas y penas de prisión, de acuerdo con el artículo 18 USC 1001 de la legislación federal de Estados Unidos.

Avianca pidió completar el formulario antes de llegar al aeropuerto

Los viajeros que carezcan del formulario sanitario no podrán embarcar en vuelos que tengan a Estados Unidos como destino final o escala - crédito Carlos García Rawlins/Reuters
Los viajeros que carezcan del formulario sanitario no podrán embarcar en vuelos que tengan a Estados Unidos como destino final o escala - crédito Carlos García Rawlins/Reuters

Avianca informó que aplicará el nuevo requisito a los pasajeros que viajen hacia Estados Unidos desde el 3 de noviembre. La compañía indicó que cada persona deberá diligenciar su propia declaración, por lo que un integrante de una familia o grupo no podrá completar el trámite en representación de los demás viajeros.

Todos los pasajeros que viajen hacia territorio estadounidense o tengan un vuelo con conexión en este país, deberán presentar una declaración en la que indiquen que no han estado en la República Democrática del Congo -incluso en tránsito por un aeropuerto de ese país- durante los 21 días previos al abordaje de su vuelo hacia los Estados Unidos. Esto como parte de los protocolos preventivos de salud pública de ese país frente al virus del ébola”, se observa en la información publicada por la aerolínea en su página oficial.

Avianca publicó en su página información sobre el requisito que deberán cumplir los vuelos que lleguen a Estados Unidos - crédito Avianca
Avianca publicó en su página información sobre el requisito que deberán cumplir los vuelos que lleguen a Estados Unidos - crédito Avianca

La aerolínea recomendó realizar el proceso con anticipación para evitar inconvenientes durante el embarque. Los usuarios podrán presentar el comprobante digital de la declaración o entregar el formulario físico, completado y firmado.

Según la comunicación de la empresa, citada por Portafolio, los pasajeros que no presenten la certificación durante el proceso de embarque no podrán viajar. La exigencia también alcanza a quienes tengan a Estados Unidos como punto de conexión en su itinerario.

La orden establece además que las aerolíneas y los operadores de aeronaves deberán revisar que la declaración esté completa antes de autorizar el abordaje. Las compañías tendrán que conservar una copia digital o física del documento durante al menos 42 días y entregarla al Gobierno estadounidense si la solicita.

La disposición estará vigente, salvo modificaciones o revocación anticipada, hasta las 11:59 p. m. del 18 de diciembre de 2026.

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