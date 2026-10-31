Colombia

Ocho personas resultaron lesionadas en accidente entre un bus y un automóvil en vía a Mesitas del Colegio, Cundinamarca

De acuerdo con la información preliminar y los videos que circularon tras el accidente, el vehículo particular habría invadido el carril por el que transitaba el bus, lo que habría causado el choque

Grabación de video que registra el momento en que un automóvil particular transita por la vía Soacha - Mesitas del Colegio, invade el carril contrario en una curva y colisiona de frente contra un bus intermunicipal que se desplazaba en sentido opuesto - crédito @PasaenBogota/X

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Un accidente de tránsito entre un bus de servicio intermunicipal y un vehículo particular en horas de la mañana del 31 de octubre de 2026 dejó ocho personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, en la vía que conecta a Soacha con Mesitas del Colegio, en Cundinamarca.

El siniestro ocurrió antes de llegar al caserío de Pradilla. Equipos de emergencia atendieron a los afectados, mientras que el paso vehicular quedó restringido durante las labores en el lugar.

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Investigan una posible invasión de carril

De acuerdo con la información preliminar y los videos que circularon tras el accidente, el automóvil particular habría invadido el carril por el que transitaba el bus, lo que habría causado el choque.

Esa hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades, que aún no han informado las circunstancias exactas de la colisión ni la gravedad de las lesiones de los ocupantes de los vehículos.

Los Bomberos de San Antonio del Tequendama acudieron al corredor vial para apoyar la atención de la emergencia y las tareas de control en la zona. Las autoridades recomendaron precaución a los conductores que transitan por la vía Soacha-Mesitas del Colegio, donde se mantienen las restricciones mientras concluyen los procedimientos.

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Choque entre un bus intermunicipal y un automóvil en la vía Soacha - Mesitas del Colegio deja varios lesionados - crédito @PasaenBogota/X

Se incendió un bus tras el choque con una motocicleta en la vía Anapoima-Apulo

Por otra parte, un accidente entre una motocicleta y un bus de servicio público obligó al cierre total de la vía Girardot-Mosquera, en el kilómetro 45+830, sector Los Canastos, jurisdicción de Apulo, Cundinamarca.

El siniestro ocurrió cerca de las 10:20 p. m. del 29 de octubre. Según el reporte preliminar de la Dirección de Tránsito y Transporte, el motociclista circulaba en sentido Girardot-Mosquera y perdió el control del vehículo al tomar una curva.

La moto chocó contra la parte frontal del bus, afiliado a la empresa Flota San Vicente. Tras el impacto, ambos automotores se incendiaron.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas. El conductor de la motocicleta abandonó el vehículo y huyó del lugar. La hipótesis inicial de las autoridades indica que el accidente habría ocurrido por una falta de precaución al tomar la curva. La investigación busca establecer las circunstancias del choque y la identidad del motociclista.

Un bus quedó envuelto en llamas tras un choque en una vía de Cundinamarca - crédito @PasaenBogota/X

Accidentes de tránsito en Colombia durante 2026

La siniestralidad vial aumentó en Colombia durante 2026. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, 4.751 personas murieron en accidentes de tránsito, 20% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 3.959 fallecidos, según cifras preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).

Los motociclistas concentraron la mayor proporción de víctimas. En el primer trimestre, representaron el 66% de las muertes en las vías, con 1.481 fallecidos de un total de 2.244. Los peatones fueron el segundo grupo más afectado, seguidos por ocupantes de vehículos y ciclistas.

El primer trimestre cerró con 2.244 muertos, un incremento de 20,1% frente a los 1.869 casos del mismo lapso de 2025. En esos tres meses también se reportaron 4.509 lesionados que requirieron valoración de Medicina Legal, una cifra que no incluye a la totalidad de personas heridas en siniestros de tránsito.

Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca concentraron la mayor cantidad de muertes. Los datos disponibles señalan que los choques contra objetos fijos, los siniestros con vehículos de carga y las colisiones entre motocicletas y otros vehículos aparecen entre las situaciones más frecuentes en los casos fatales.

La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa
La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa

Los registros también muestran una mayor incidencia durante los fines de semana y en horas de la noche. Durante el primer trimestre, el domingo concentró el 23% de las muertes y la franja entre las 18:00 y las 20:59 acumuló el mayor número de víctimas en los casos con información horaria disponible.

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