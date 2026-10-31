En video| Así festejó un hombre que recobró su libertad tras cuatro años en prisión: “Gracias a Dios”

Haizar Torres dejó la Penitenciaría de Acacías el 29 de octubre y expresó su emoción antes de iniciar el regreso a Bogotá - crédito @viveelmeta_/ Instagram Tomado de Vive el Meta

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Con una bolsa plástica en la mano, los brazos extendidos y varios saltos al salir del penal, Haizar Torres celebró su libertad tras permanecer cuatro años recluido por hurto en la Penitenciaría de Acacías, Meta. El momento quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y que muestra al hombre mientras se aleja de la entrada del centro de reclusión.

Torres recuperó la libertad el 29 de octubre de 2026. En las imágenes se le ve caminar unos pasos, levantar los brazos y correr brevemente, mientras agradece a Dios por la posibilidad de salir de prisión. La bolsa que llevaba contenía las pertenencias con las que dejó el establecimiento penitenciario.

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“Gracias a Dios por mi libertad”, se escucha decir al hombre en el registro audiovisual, que también fue acompañado por un mensaje en el que expresó su intención de no volver a delinquir. “Hurto nunca más”, señaló.

El video generó reacciones entre usuarios de redes sociales por la forma en que Torres exteriorizó su emoción. Su salida de la penitenciaría no fue presentada como una celebración por el tiempo que pasó recluido, sino como el inicio de una etapa que, según expresó, quiere asumir lejos de los hechos que lo llevaron a prisión.

Salió de prisión con una bolsa de ropa y celebró con saltos su nueva oportunidad - crédito @viveelmeta_/ Instagram

La salida de la cárcel quedó registrada en un video

Las imágenes comienzan cuando Haizar Torres ya está fuera de la Penitenciaría de Acacías. Viste ropa de calle, carga una bolsa con sus objetos personales y avanza por el exterior del establecimiento, donde deja atrás el lugar en el que cumplió su condena.

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En un momento del video, abre los brazos y salta mientras corre hacia adelante. La escena muestra su reacción inmediata después de recuperar la libertad y antes de emprender el regreso a Bogotá, ciudad donde reside.

El registro se compartió en plataformas digitales con comentarios sobre las dificultades que enfrentan las personas al recuperar su libertad. Algunos usuarios destacaron la emoción del momento; otros señalaron que, tras salir de prisión, el reto consiste en encontrar estabilidad, apoyo familiar y oportunidades para reconstruir un proyecto de vida.

“Todos merecemos una segunda oportunidad y que Dios lo bendiga🙌👏“, ”Tuvimos la oportunidad de verlo se subió al mismo bus que íbamos para villavicencio, iba muy feliz para ver a su hija en bogota”, “Ojalá valore la libertad de ahora en adelante, que Dios le dió otra oportunidad 🙌“, ”Se nota que se arrepiente de lo que hizo", “Somos seres humanos y nos equivocamos”, “Y nadie lo recibió a la salida😢pero eso no importó“, dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

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Haizar Torres tenía previsto regresar a Bogotá después de recuperar su libertad - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras dejar la penitenciaría, Haizar Torres tenía previsto volver a Bogotá, donde vive. El regreso a la capital representa el primer paso de una nueva etapa después de su paso por el sistema penitenciario.

Otra historia de libertad tras una reclusión en Colombia

La emoción de recuperar la libertad también estuvo presente en la historia reciente de Hermes García Martínez, un caficultor de Rioblanco, Tolima, que salió de la cárcel de Picaleña, en Ibagué, el 9 de octubre de 2026, después de permanecer cerca de 19 meses privado de la libertad. Aunque su caso tuvo circunstancias distintas al de Haizar Torres, ambos enfrentaron el momento de dejar atrás un centro penitenciario y regresar a la vida cotidiana.

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García fue detenido el 22 de marzo de 2025 cuando esperaba transporte para volver a su finca. Según la información conocida, las autoridades le informaron que existía una orden judicial contra una persona con su mismo nombre, identificada con el alias de “Hitler” y señalada de presuntos vínculos con estructuras paramilitares.

El campesino quedó relacionado en ese expediente con delitos de homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir agravado. Sin embargo, la medida de detención fue levantada luego de que se advirtiera una posible confusión de identidad entre García y el otro hombre investigado.

García quedó vinculado a un expediente por homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los 19 meses que estuvo en prisión, Hermes García aseguró que nunca perteneció a organizaciones criminales y que su sustento dependía del trabajo en el campo. Su detención también lo mantuvo separado de su esposa y sus tres hijos, además de interrumpir sus labores como caficultor y líder comunitario.

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A diferencia de Haizar Torres, quien salió de la Penitenciaría de Acacías tras cumplir una condena por hurto, García recuperó la libertad después de que se cuestionara la identificación que lo vinculó con el proceso penal.