Dos niños y una pastora murieron en un incendio de su vivienda en Santa Marta: la familia se encontraba durmiendo

Incendio sorprendió a una familia mientras dormía en su casa en Santa Marta - crédito @CarlosPinedoC/X

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Tres integrantes de una misma familia murieron tras un incendio registrado en la madrugada del sábado 31 de octubre de 2026 en una vivienda de Santa Marta. El fuego dejó además cuatro personas heridas y abrió cuestionamientos sobre la respuesta de los servicios de ambulancias durante la emergencia, ocurrida en el sector Brisas del Nevado, del barrio Santa Cruz.

El siniestro comenzó hacia las 5:30 a.m., cuando los ocupantes de la casa dormían. Las llamas se extendieron dentro del inmueble y complicaron la salida de quienes se encontraban allí. Vecinos, policías y organismos de socorro acudieron al sitio para auxiliar a la familia.

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La jornada coincidió con las celebraciones de Halloween y del Día de los Niños. La emergencia alteró las primeras horas del día en este sector de la capital del Magdalena, donde varias personas intentaron colaborar con el rescate mientras otras pedían ayuda para quienes continuaban dentro de la vivienda.

Las llamas se extendieron dentro del inmueble y complicaron la salida de quienes se encontraban allí - crédito @CarlosPinedoC/X

El balance más reciente de la Dirección de Gestión del Riesgo del Distrito confirmó la muerte de Adriana Ortiz, pastora de 54 años, y de dos menores de edad, una niña de siete años y un niño de cuatro. Ortiz quedó atrapada en la vivienda y murió en el lugar. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) efectuaron posteriormente la inspección de su cadáver.

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Los menores fueron sacados de la casa y llevados a centros asistenciales. La niña ingresó al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y el niño fue trasladado a la Clínica El Nogal. Ambos llegaron sin signos vitales, según informó la directora de Gestión del Riesgo, Claudia Patricia Aarón.

Los afectados fueron remitidos a instituciones médicas de la ciudad para recibir atención - crédito @CarlosPinedoC/X

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, señaló que los tres fallecidos eran familiares de Juan Felipe García, edil de la localidad 1. El mandatario local expresó sus condolencias al funcionario y afirmó que, de acuerdo con la información que recibió, entre las víctimas estaban la madre, la hermana y un sobrino de García.

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Cuatro sobrevivientes permanecían bajo atención médica

El reporte oficial también situó en cuatro el número de personas heridas. Los afectados fueron remitidos a instituciones médicas de la ciudad para recibir atención. Aarón indicó que el padre de familia requería tratamiento especializado y estaba en cirugía cuando entregó su declaración.

La Alcaldía anunció acompañamiento psicosocial para los familiares. Mientras se conocía el balance de víctimas, los allegados permanecían a la espera de información sobre la evolución de los sobrevivientes y de las decisiones médicas en los hospitales.

La falta de ambulancias motivó reclamos de la Alcaldía

La falta de ambulancias para atender a los heridos motivó reclamos de la Alcaldía - crédito Cruz Roja

Claudia Patricia Aarón afirmó que los dos menores fueron rescatados con vida, aunque tenían quemaduras graves. Según su denuncia, los llamados de auxilio se hicieron por distintas líneas y plataformas de emergencia, pero ninguna ambulancia llegó de inmediato al sitio.

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Los niños fueron trasladados en motocicletas, una perteneciente a la Policía y otra de un particular. La funcionaria destacó la intervención de los uniformados del cuadrante, pero cuestionó que los rescatistas tuvieran que recurrir a ese medio para movilizar a los menores. “Tenía que haber una ambulancia, pero nunca llegó. Esto es inadmisible”, dijo.

La directora usó la expresión “mafia de las ambulancias” para referirse al funcionamiento de algunos servicios privados en la ciudad. Sostuvo que existen casos en los que varios vehículos llegan a accidentes de tránsito para recoger a un mismo paciente, mientras en esta emergencia no hubo respuesta oportuna.

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En sus declaraciones mencionó denuncias sobre cobros de entre $100.000 y $300.000 por trasladar heridos a determinadas clínicas. Solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, los organismos de control y la Secretaría de Salud Distrital para establecer cómo se atendieron las llamadas y determinar si hubo incumplimientos. La funcionaria precisó que no es posible asegurar cuál habría sido el resultado con una atención distinta.