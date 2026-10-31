Colombia

En qué quedó el proceso judicial de Luis Andrés Colmenares, tras cumplirse 16 años de su muerte luego de asistir a una fiesta de disfraces de Halloween

Luis Alonso Colmenares Rodríguez, padre del joven que estudiaba en la Universidad de los Andes, anhela que el caso pueda emitir condenas, tal y como sucedió en el de Jaime Esteban Moreno Jaramillo

El 16 de abril de 2026, en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, se leyó el recurso de casación que definió el veredicto final sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares. A la diligencia asistieron su madre, padre y hermano - créditos Lina Gasca/Colprensa | Cristian Bayona/Colprensa | @lcolmenaresr/X
El 16 de abril de 2026, en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, se leyó el recurso de casación que definió el veredicto final sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares. A la diligencia asistieron su madre, padre y hermano - créditos Lina Gasca/Colprensa | Cristian Bayona/Colprensa | @lcolmenaresr/X
Guardar

Dieciséis años después de la muerte de Luis Andrés Colmenares, la justicia dejó establecido que el estudiante de la Universidad de los Andes murió por asfixia por inmersión en el caño El Virrey, en el norte de Bogotá.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no logró determinar si las fracturas que tenía en el rostro y el cráneo fueron producto de una caída, de una agresión previa o de ambas circunstancias.

PUBLICIDAD

El aniversario del 31 de octubre de 2026 es el primero desde el cierre definitivo del proceso.

En abril, la Sala de Casación Penal dejó en firme la absolución de Laura Milena Moreno Ramírez, procesada por homicidio agravado, y mantuvo la prescripción de la acción penal a favor de Jessy Mercedes Quintero Moreno.

“16 años sin ti Luis Andrés… Y no me acostumbro a caminar la vida con tu ausencia”, escribió su padre, Luis Alonso Colmenares Rodríguez, en su cuenta de X.

- crédito @lcolmenaresr/X
Colmenares Rodríguez compartió el mensaje vía X la mañana del sábado 31 de octubre, 16 años después de que se reportó la muerte de su hijo, que se fue a una fiesta de disfraces por la celebración de Halloween - crédito @lcolmenaresr/X

La Corte concluyó que Colmenares aspiró agua mientras estaba vivo

En la sentencia SP189-2026, del 15 de abril de 2026, la Corte estableció que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.

Los magistrados sustentaron esa conclusión en el hallazgo de líquido turbio en las vías respiratorias y el estómago, la presencia de un hongo en una de las fosas nasales y el estado de la piel de las manos, compatible con una exposición prolongada al agua.

PUBLICIDAD

El fallo indicó que a la muerte por inmersión se sumaron las lesiones faciales y el estado de embriaguez del joven, quien había asistido a una celebración de Halloween.

La Sala consideró que las conclusiones de los peritos de la familia, que respaldaban una hipótesis de homicidio, eran razonables, y consideró plausibles los análisis de expertos de la defensa, que atribuyeron las lesiones a una caída.

Por eso, la Corte concluyó que existía una “duda insalvable” sobre el origen de las fracturas.

La sentencia señaló que no fue posible demostrar que terceras personas causaron esas lesiones, aunque tampoco descartó de forma absoluta esa posibilidad.

Los magistrados concluyeron que el cuerpo pudo estar en el caño desde la primera búsqueda

La madrugada del lunes 28 de abril de 2014 se llevó cabo la recreación de cómo el primer grupo de bomberos de Bogotá realizó la primera búsqueda del cuerpo de Luis Andrés Colmenares en el caño del parque El Virrey. Los hechos ocurrieron el 31 de octubre del 2010 - crédito archivo Colprensa/Mario Franco
La madrugada del lunes 28 de abril de 2014 se llevó cabo la recreación de cómo el primer grupo de bomberos de Bogotá realizó la primera búsqueda del cuerpo de Luis Andrés Colmenares en el caño del parque El Virrey. Los hechos ocurrieron el 31 de octubre del 2010 - crédito archivo Colprensa/Mario Franco

Uno de los puntos que se discutió durante el proceso fue por qué los bomberos no encontraron el cuerpo en el primer operativo.

La Corte consideró más probable que Luis Andrés Colmenares ya estuviera en el caño, pero que los rescatistas no lograran verlo.

Según el documento, ninguno de los bomberos atravesó el túnel de concreto donde luego fue hallado el cuerpo.

Durante una inspección judicial, una réplica quedó ubicada en una zona más profunda, distante de los puntos de entrada y fuera del campo de visión de una de las rescatistas que participó en la reconstrucción.

Los magistrados también descartaron como verosímil que los agresores hubieran trasladado el cuerpo, de casi 80 kilos, hasta ese tramo del caño sin ser vistos. La zona tenía movimiento de personas por la celebración del 31 de octubre y los familiares y amigos ya buscaban al estudiante.

La Corte cuestionó la actuación de la Fiscalía en la imputación

Desde el día que se reportó la muerte de su hijo, Luis Alonso Colmenares Rodríguez inició una batalla legal que se ha extendido más de una década, y espera que algún día el caso concluya con condenas y que se sepa qué pasó durante los últimos minutos con vida de Luis Andrés - crédito archivo Colprensa/Juan Páez
Desde el día que se reportó la muerte de su hijo, Luis Alonso Colmenares Rodríguez inició una batalla legal que se ha extendido más de una década, y espera que algún día el caso concluya con condenas y que se sepa qué pasó durante los últimos minutos con vida de Luis Andrés - crédito archivo Colprensa/Juan Páez

El fallo señaló errores en la estrategia de la Fiscalía durante el proceso, y esto llevó a que desde la Sala se indicara que la imputación contra Laura Moreno se formuló con falta de claridad, puesto que no definió si la acusada era señalada como partícipe de un homicidio o como testigo que habría ocultado información.

La Corte excluyó una declaración de Moreno porque fue interrogada sin abogado y sin que se le advirtiera de su derecho a no declarar contra sí misma.

Los magistrados concluyeron que, incluso bajo la hipótesis planteada por la familia, la conducta de Moreno habría podido encajar en encubrimiento.

Ese delito ya estaba prescrito cuando se produjo la decisión de segunda instancia, el 30 de abril de 2021.

Con la absolución en firme de Moreno y la prescripción del proceso contra Jessy Quintero, la investigación quedó cerrada sin una respuesta definitiva sobre cómo se produjeron las lesiones que tenía Luis Andrés Colmenares.

Temas Relacionados

Luis Andrés Colmenares16 años de su muerteCorte Suprema de JusticiaCelebración de HallowenParque El VirreyLaura MorenoJessy QuinteroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

El equipo dirigido por Sebastián Viera sigue haciendo cuentas pese a que algunos resultados y combinaciones matemáticas lo dan por eliminado de las finales de Navidad

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Las cardenales enfrentarán al equipo paraguayo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con el antecedente de una derrota por 2-1 en el único cruce previo entre ambos en el torneo continental

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Jennifer Pedraza recordó cuando el presidente Abelardo de La Espriella se refirió a su propuesta de reducir el IVA: “Al 8%”

La senadora se unió al periodista Steven Liévano, que hizo una recopilación de declaraciones del jefe de Estado y el vicepresidente José Manuel Restrepo

Jennifer Pedraza recordó cuando el presidente Abelardo de La Espriella se refirió a su propuesta de reducir el IVA: “Al 8%”

La periodista María Jimena Duzán arremetió contra Paola Holguín por compartir foto de un niño disfrazado del presidente Abelardo de la Espriella: “No se les adoctrina”

La comunicadora mostró sus reparos luego que la ministra de las Culturas difundió varias imágenes por cuenta de la celebración de Halloween por parte de los funcionarios de la cartera

La periodista María Jimena Duzán arremetió contra Paola Holguín por compartir foto de un niño disfrazado del presidente Abelardo de la Espriella: “No se les adoctrina”

Alfredo Mondragón protagonizó fuerte cruce con seguidores de Abelardo de la Espriella en plaza de mercado de Cali: le gritó "asalariado" a uno de los trabajadores

El representante del Pacto Histórico cuestionó la Ley de Rescate Económico, pero recibió gritos de rechazo de los presentes en el centro de acopio de alimentos de la capital vallecaucana, en una visita que generó controversia en las redes sociales

Alfredo Mondragón protagonizó fuerte cruce con seguidores de Abelardo de la Espriella en plaza de mercado de Cali: le gritó "asalariado" a uno de los trabajadores
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gutiérrez respondió a quienes la acusaron de “monetizar” su dolor tras la muerte de su bebé: “Me dio muy duro”

Melissa Gutiérrez respondió a quienes la acusaron de “monetizar” su dolor tras la muerte de su bebé: “Me dio muy duro”

James Rodríguez y sus compañeros de Atlético Nacional también celebraron Halloween en su sede deportiva: el volante se disfrazó de El Joker

Aterciopelados hizo vibrar nuevamente a Bogotá al celebrar los 30 años de ‘La Pipa de la Paz’

Yina Calderón contó detalles de su visita a Epa Colombia en la cárcel de Ibagué tras casi dos años sin verse: “Muy baja de peso”

Hermano de Kbeto Zuleta reveló el reciente parte médico del cantante tras el trágico accidente de su bus en Cesar: “Todavía en estado crítico”

Deportes

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Atlético Bucaramanga remontó ante Deportivo Pasto y quedó a un paso de clasificar a los cuadrangulares: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, no lo dirigirá en las canchas por buen tiempo: “Queremos que descanse”

Carlos Andrés Gómez, futbolista de la selección Colombia, estaría cerca de llegar a un equipo de la Premier League: de cuál se trata