Colombia

Iván Duque respaldó la reforma tributaria del Gobierno De la Espriella y advirtió sobre una posible crisis fiscal: “Puede ser de proporciones caóticas”

El expresidente se pronunció sobre el proyecto de ley de rescate económico radicado el 29 de octubre de 2026 y defendió la necesidad de aumentar los ingresos del Estado y reducir el gasto público

Duque aseguró que Colombia necesita un pacto fiscal que permita aumentar los ingresos del Estado y reducir el gasto público para atender el panorama económico del país - crédito Andrián Escandar y Banco de la República
Duque aseguró que Colombia necesita un pacto fiscal que permita aumentar los ingresos del Estado y reducir el gasto público para atender el panorama económico del país - crédito Andrián Escandar y Banco de la República
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El expresidente Iván Duque se refirió el viernes 30 de octubre de 2026 al proyecto de ley de rescate económico impulsado por el gobierno de Abelardo De la Espriella, iniciativa que contempla modificaciones al sistema tributario, ajustes en el gasto estatal y cambios en diferentes componentes de la seguridad social en Colombia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario manifestó su respaldo a la necesidad de implementar medidas para corregir las finanzas públicas, incluso si estas generan rechazo entre algunos sectores de la población por el incremento de las cargas tributarias que contemplan.

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Gobernar es hacer lo correcto, aunque sea impopular. Colombia requiere un pacto fiscal con la contribución de todos, ante la destrucción de las finanzas públicas que dejó el populismo cósmico. Corregir las fallas estructurales del sistema tributario, al mismo tiempo que se reduce el gasto, es lo responsable”, escribió Duque.

Duque pidió un debate fiscal sin oportunismos políticos

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
El proyecto de ley propone eliminar la tarifa reducida del IVA del 5% a partir de 2028 y ampliar la aplicación de la tarifa general del 19% a varios productos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su pronunciamiento, el expresidente también se refirió a las discusiones que ha generado la propuesta, particularmente por las disposiciones relacionadas con el impuesto al valor agregado (IVA) y los posibles efectos de los nuevos gravámenes sobre los consumidores.

Duque pidió que el proyecto sea discutido en el Congreso con argumentos y sin utilizar las medidas tributarias como instrumento de confrontación política. En ese sentido, cuestionó a quienes, según expresó, estarían promoviendo discursos contrarios a los ajustes fiscales con propósitos electorales. “Este no es momento de oportunismos ni de demagogia. El país se merece un debate sensato y constructivo en el Congreso, y no pirómanos llamando de nuevo a la destrucción con fines electoreros”, señaló.

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Asimismo, advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, tendría no realizar modificaciones al sistema tributario y no adoptar medidas para mejorar las cuentas públicas.

“Si no se ordena el sistema tributario de Colombia, la crisis que se puede desatar es de proporciones caóticas. Colombia necesita tanto ajuste fiscal como aumentar los ingresos para invertir en desarrollo, crecimiento y cerrar las brechas sociales”, agregó el exmandatario.

Las declaraciones se producen en medio de las reacciones que ha generado el proyecto de rescate económico, debido a que algunas de sus disposiciones contemplan la eliminación de beneficios tributarios y la ampliación de los productos y servicios sujetos a la tarifa general del IVA.

El exmandatario advirtió que no ordenar el sistema tributario podría desencadenar una crisis de proporciones caóticas y pidió que la iniciativa tenga un debate sensato y constructivo en el Congreso - crédito @IvanDuque/X
El exmandatario advirtió que no ordenar el sistema tributario podría desencadenar una crisis de proporciones caóticas y pidió que la iniciativa tenga un debate sensato y constructivo en el Congreso - crédito @IvanDuque/X

Los principales cambios tributarios que contempla el proyecto

Uno de los componentes centrales de la iniciativa es la modificación de las tarifas del IVA. El documento establece que el impuesto se mantendrá en el 19%, pero plantea que la tarifa reducida del 5% desaparezca a partir de 2028.

Entre los productos que pasarían a estar gravados con la tarifa general se encuentran el café, el azúcar, los aceites, las pastas y el chocolate. La propuesta también incluye la medicina prepagada, los vehículos eléctricos e híbridos, las bicicletas eléctricas y los licores.

Sobre estos últimos, el articulado establece: “A partir de la vigencia de la presente ley, quedarán gravados con el impuesto sobre las ventas a la tarifa general los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares que se trata en el artículo 202 de la ley 223 de 1995”.

Por otra parte, el proyecto contempla mantener excluidos del IVA productos como la papa, la yuca, la arepa, el pan, la panela y el agua, así como los servicios de gas y energía.

En materia de impuesto de renta, la propuesta plantea aumentar la tarifa para las personas naturales con ingresos mensuales superiores a aproximadamente 50 millones de pesos. Para las empresas, establece una reducción progresiva de la tarifa: 33% en 2027 y 31% en 2028.

También propone que los recursos recaudados por el IVA aplicado a la tarifa general sean destinados en su totalidad a los departamentos, después de los descuentos y devoluciones correspondientes, para financiar el aseguramiento en salud, de acuerdo con la metodología que defina el Gobierno nacional.

Ajustes para empresas, inversión y cotizaciones en salud

- crédito Prosperidad Social
La propuesta también establece un esquema progresivo de cotizaciones en salud para trabajadores independientes, con aportes que aumentarían según sus ingresos, desde el 12,5% hasta el 14,5% - crédito Prosperidad Social

El proyecto incluye medidas para atraer capital nacional y extranjero mediante incentivos tributarios. Entre ellas figura una tarifa preferencial de impuesto de renta del 20% para las empresas cuyos proyectos sean calificados dentro del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE) y que realicen inversiones durante 2027 y 2028.

En cuanto al sistema de salud, la iniciativa propone modificar las cotizaciones de los trabajadores independientes a partir de 2027, mediante un esquema progresivo que establece aportes diferentes según el nivel de ingresos.

Quienes reciban hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) conservarían la cotización del 12,5%. Para quienes devenguen más de dos y hasta cuatro salarios mínimos, el aporte subiría al 13%; entre más de cuatro y hasta cinco, sería del 13,5%; entre más de cinco y hasta diez, del 14%; y para ingresos superiores a diez y hasta quince salarios mínimos, alcanzaría el 14,5%.

“La implementación de este esquema progresivo a las cotizaciones en salud permitiría que los trabajadores con mayores ingresos contribuyan en mayor proporción a la financiación del sistema”, señala el documento.

Adicionalmente, se plantea exonerar a determinadas empresas del pago de aportes parafiscales al Sena y al ICBF, así como de las cotizaciones al sistema de salud, cuando tengan trabajadores con salarios individuales de hasta dos SMLMV, bajo las condiciones establecidas y a partir del primero de enero de 2027. Para los empleados que devenguen más de dos y hasta tres salarios mínimos, las empresas deberán aportar el 1% al Sena, el 1% al ICBF y el 4% al sistema de salud.

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