Extraditaron desde Bolivia a alias Mapaya, señalado como cabecilla de Los Espartanos en Buenaventura: acumulaba 14 años en organizaciones criminales

El hombre de 38 años quedó a disposición de los jueces tras arribar al aeropuerto El Dorado el viernes 30 de octubre, luego de que las autoridades migratorias protocolizaran su detención (Dijín Policía Nacional)

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La Policía Nacional y Migración Colombia dejaron a disposición de las autoridades a Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya, señalado como principal cabecilla de la estructura criminal Los Espartanos, con presencia en Buenaventura. El hombre, de 38 años, fue extraditado desde Bolivia y llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá durante la mañana del viernes 30 de octubre de 2026.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) informó que el traslado se concretó luego de la cooperación con las autoridades bolivianas, que habían detenido a Campaz Jiménez el 6 de abril de 2026 en la zona de Paurito, en Santa Cruz. Tras la verificación de su ingreso al país, las autoridades colombianas protocolizaron su captura.

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La Gobernación del Valle del Cauca y la Policía ofrecían una recompensa de hasta $200 millones por información que permitiera ubicarlo, según indicó la Dijín.

La condena que motivó la circular roja de Interpol

Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya, llegó extraditado desde Bolivia al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. (Migración Colombia)

Campaz Jiménez era requerido mediante Notificación Roja de Interpol para cumplir una condena de 98 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. La orden de captura fue emitida el 22 de agosto de 2022 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo.

De acuerdo con la Policía, contra “Mapaya” pesan además nueve órdenes de captura. La justicia colombiana lo requiere por presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, desaparición forzada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

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La Dijín también señaló que registra antecedentes como indiciado por porte ilegal de armas, concierto para delinquir y fuga de presos. Las autoridades sostienen que salió de Colombia en 2021, cuando habría evadido una medida de detención domiciliaria que le había sido concedida por un juez.

Las acusaciones sobre su papel en Los Espartanos

La captura del presunto cabecilla de Los Espartanos ocurrió en la zona de Paurito, en el departamento boliviano de Santa Cruz. (Migración Colombia)

Las investigaciones de Policía Judicial atribuyen a Campaz Jiménez una trayectoria de cerca de 14 años dentro de organizaciones criminales que operan en Buenaventura. Según la Dijín, en Los Espartanos tenía la función de dirigir y transmitir las órdenes de la estructura.

Las autoridades lo señalan de participar en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, el microtráfico, los hurtos y las extorsiones contra comerciantes y conductores de transporte público formal e informal en el distrito portuario.

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Uno de los principales señalamientos apunta al control ilegal de los alimentos que ingresaban a Buenaventura. Según el comunicado de las autoridades, ese dominio sobre la cadena de abastecimiento habría estado acompañado por hechos de desplazamiento forzado y homicidios.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, afirmó que el perfil delictivo “Mapaya” lo ubicó al frente del cartel de los más buscados en el distrito de Buenaventura.

Las investigaciones judiciales atribuyen a alias Mapaya el control ilegal sobre el abastecimiento de alimentos y extorsiones en el puerto de Buenaventura. (Policía del Valle)

Otros sujetos capturados en la misma operación

Durante el operativo también fueron detenidos otros ciudadanos colombianos y bolivianos, de acuerdo con la Dijín. Estas personas quedaron bajo custodia de la justicia de Bolivia, donde enfrentan procesos por tentativa de homicidio, posesión ilegal de armas y asociación ilícita.

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La Policía colombiana identificó entre los detenidos a Yeyshon Dennis Carabalí Riascos, Jair Aragón Anchico, Diego Armando Murillo Quintero, Yilber Andrés Hinestroza Aragón, Ricardo Andrés Páez Tombe, Arley Torres Hernández, Vladimir Rincón Muñoz, Huver Andrés Aragón Anchico, Kevin Aragón y Evens Yessid Zúñiga Landazury.

Migración Colombia destacó la cooperación con Bolivia

El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, sostuvo que la captura y extradición de alias ‘Mapaya’ fue resultado de la articulación entre autoridades migratorias, la Policía Nacional, la Dijín e instituciones bolivianas.

El director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, resaltó la cooperación con las instituciones bolivianas para concretar la extradición. (Migración Colombia)

“No le damos tregua a la delincuencia, por eso seguimos fortaleciendo nuestra capacidad operativa en todos los puestos de control migratorio del país y articulándonos con autoridades nacionales e internacionales para llevar a la justicia a criminales que pretenden esconderse fuera de nuestras fronteras”, afirmó Castañeda.

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Con su llegada a Bogotá, Campaz Jiménez quedó a disposición de los despachos judiciales colombianos que lo requieren. Las autoridades deberán definir los procedimientos para el cumplimiento de la condena vigente y el avance de los demás procesos que pesan en su contra.