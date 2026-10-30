ONU renovó hasta 2027 la Misión de Verificación en Colombia y el embajador Mauricio Gaona afirmó: “La paz no la hacen quienes firman y aparecen en las fotos”

Intervención del embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona - crédito @ColombiaONU/X

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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este viernes, 30 de octubre de 2026, por unanimidad, la renovación por un año del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que continuará sus labores hasta el 31 de octubre de 2027.

La decisión mantiene a la misión enfocada en la verificación de la reincorporación de exintegrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y en las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz de 2016.

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La Cancillería celebró la resolución y sostuvo que el nuevo mandato recupera el “enfoque original” del organismo. Según el Gobierno, la implementación de la reforma rural integral quedará bajo responsabilidad de las instituciones nacionales, mientras la ONU observará los avances.

La Misión de Verificación fue creada en 2017 para acompañar la implementación del acuerdo firmado en 2016 con las antiguas Farc - crédito @CancilleríaCol/X

“Celebramos la renovación unánime del mandato de la @MisionONUCol, que (...) reconoce la capacidad de las instituciones colombianas para liderar las políticas públicas de desarrollo rural. Esta decisión recoge la orientación presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella: cumplir los compromisos del Estado, fortalecer la soberanía y orientar la cooperación internacional hacia las prioridades de Colombia. Seguimos trabajando por una paz que se traduzca en seguridad, oportunidades y una vida sin miedo para los colombianos”, fue el mensaje institucional.

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El fuerte mensaje de Mauricio Gaona

No obstante, la resolución excluyó la verificación de la reforma rural integral, como había solicitado el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La Misión concentrará su trabajo en la reincorporación y las condiciones de seguridad.

Y es que el embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, afirmó durante la sesión que el acompañamiento internacional debe adaptarse a la situación actual de seguridad del país.

El embajador colombiano ante la ONU, Mauricio Gaona, defendió una misión “focalizada” ante el aumento de la violencia armada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

“(...) El acuerdo de paz de Colombia firmado en 2016, titulado Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, no ha sido final, no ha sido estable y no ha sido duradera. El verdadero sacrificio en cualquier proceso de paz lo hacen las víctimas, no los victimarios. La paz no la hacen quienes firman y aparecen en las fotos. La paz la hacen las víctimas bajo el más noble de todos los propósitos, que se acabe el conflicto y que no haya más víctimas. Empero, victimarios y defensores han sido protagonistas de esta historia. Si bien las voces de las víctimas dejaron de escucharse, sus números no”, dijo.

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Gaona mencionó que las autoridades registraron 29.004 integrantes de grupos armados ilegales en 2026, frente a 20.420 en 2016. También citó 452 masacres, con 1.579 víctimas, y 2.852 secuestros entre 2022 y 2026.

“La verdadera paz se logra con justicia, presencia del Estado y desarrollo territorial en las regiones, incluyendo inversión económica, incluyendo las regiones más apartadas. Nuestro país reconoce asimismo el apoyo y el acompañamiento internacional del Consejo de Seguridad, a través de la presencia de la Misión de Verificación de la ONU”, sostuvo el embajador.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la extensión del mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027 - crédito Sarah Yenesel/ EFE/EPA

La Misión de Verificación fue creada en 2017 para supervisar el cumplimiento del acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc. En 2025, el Consejo de Seguridad ya había retirado de su mandato la verificación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz y el seguimiento al capítulo étnico del acuerdo.

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“Esta resolución es, sin lugar a dudas, un logro determinante, no solo para mi delegación, sino para todos los miembros que tienen asiento en este órgano. La votación unánime del Consejo de Naciones Unidas es un mensaje contundente e indubitable. Una misión de verificación focalizada, efectiva, eficiente y alineada con la realidad que experimentan millones de colombianos tiene mayor probabilidad de ser exitosa”, continuó Gaona.