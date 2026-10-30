Grupo Nutresa tiene el ‘visto bueno’ para la compra de Presto: la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció

Nutresa firmó un contrato mediante su filial Ircc para adquirir Presto como una unidad económica productiva - crédito Fabio López Sierra/Google Maps

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la compra de Presto por parte de Grupo Nutresa sin condiciones ni objeciones. El regulador concluyó que la operación no representa un riesgo para la libre competencia en los mercados de restaurantes, distribución mayorista de alimentos, helados institucionales y distribución minorista de helados en el canal catering.

La decisión de la entidad se sustentó en el análisis económico que realizó la SIC sobre los efectos de la integración. El estudio determinó que existen suficientes competidores en esos mercados como para contener cualquier ejercicio de poder unilateral por parte de Nutresa.

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Un argumento central en la resolución fue el estado financiero de Franquicias y Concesiones S.A.S., la empresa propietaria de la marca Presto que se encuentra en liquidación judicial. La SIC evaluó un escenario alternativo: si la operación no se concretaba, Presto simplemente dejaría de existir. Ese factor redujo las preocupaciones competitivas asociadas a la transacción.

La naturaleza de la integración

La operación combina dos tipos de integración. Por un lado, horizontal: ambas compañías operan en algunos de los mismos mercados. Por otro, vertical: también participan en distintos eslabones de la cadena de valor de esos sectores.

A través de un comunicado, la SIC informó que evaluó los cuatro mercados involucrados bajo esa doble perspectiva. En ninguno de ellos identificó efectos restrictivos sobre la competencia que justificaran imponer condiciones a la operación.

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“La Autoridad identificó que los intervinientes operan en los mismos y en diferentes niveles de la cadena de valor de los mercados previamente mencionados, por lo tanto, la operación implica una integración de naturaleza horizontal y vertical. De acuerdo con el estudio económico adelantado, no se identificaron efectos restrictivos sobre la libre competencia económica derivados de la operación proyectada”, señaló.

El regulador tampoco encontró indicios de que la fusión pudiera facilitar acuerdos de coordinación entre competidores, otro de los riesgos habituales que se analizan en este tipo de procesos: “En relación con los efectos horizontales, se consideró que existe suficiente presión competitiva para limitar el ejercicio de poder de mercado unilateral por parte del Nutresa, sin que se evidencie un incremento significativo de los riesgos de coordinación”.

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La operación comprende 114 puntos de venta, una planta de procesados y centros de producción en 29 ciudades - crédito Presto

“Adicionalmente, la situación financiera y operativa de Franquicias y Concesiones permite considerar un escenario contrafactual en el que Presto dejaría de operar en ausencia de la integración, circunstancia que redujo las preocupaciones competitivas atribuibles a la operación”, añadió.

La resolución se apoyó en los artículos 9 y 10 de la Ley 1340 de 2009, que regulan el control previo de integraciones empresariales en Colombia. Esa norma obliga a las compañías a notificar fusiones o adquisiciones cuando superan determinados umbrales de ingresos o activos, y faculta a la SIC a aprobarlas, condicionarlas u objetarlas. En este caso, la Superintendencia optó por la aprobación lisa y llana, sin ningún condicionamiento.

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La felicitación del presidente De la Espriella

El 23 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el Gobierno facilitó la compra de Presto por parte del Grupo Nutresa “en cuestión de horas”, ante el riesgo de que cerca de 700 trabajadores perdieran sus empleos. El mandatario sostuvo que la operación permitirá la continuidad de la cadena de hamburguesas.

El jefe de Estado señaló que su administración conoció “la difícil situación de Presto” y, a través del ministro de Comercio, Miguel Gómez Amín, contactó a varios grupos empresariales, incluido el conglomerado de Gilinsky. Según su relato, Nutresa tomó la decisión de adquirir la marca “en tiempo récord”.

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El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la compra de Presto por parte del Grupo Nutresa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Al referirse a los actores involucrados en la negociación, De la Espriella agradeció a Nutresa “por su compromiso con Colombia”, al ministro “por su diligencia” y a la empresa “por tantos años de historia, trabajo y tradición”. “¡Cuando el Gobierno y los empresarios trabajan juntos, gana Colombia!”, afirmó.

Presto difundió un mensaje de agradecimiento dirigido a Nutresa, al jefe de Estado y a una funcionaria de la Superintendencia de Sociedades. De la Espriella también destacó la participación del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.