Megatoma en Palmira contra el microtráfico, la extorsión y el sicariato dejó 32 capturados e incautaciones de armas y drogas

El balance de la jornada reportó además 1.128 gramos de droga sintética, siete armas de fuego y equipos telefónicos, mientras los investigadores someten los elementos hallados a verificación dentro de los procesos (@DilianFrancisca / X)

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Más de 500 uniformados del Ejército Nacional y la Policía Nacional participaron en la segunda megatoma de seguridad desarrollada en Palmira, Valle del Cauca, con acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia. Las acciones se concentraron en las comunas 1, 5 y 7, donde se realizaron allanamientos, controles de antecedentes y operativos contra organizaciones señaladas de afectar la seguridad del municipio.

Según el balance entregado por la Gobernación del Valle, 28 de las capturas ocurrieron en flagrancia y cuatro obedecieron a órdenes judiciales. Durante la jornada, las autoridades incautaron siete armas de fuego, miles de dosis de estupefacientes y equipos de telefonía que serán sometidos a verificación dentro de las investigaciones.

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El hermano de ‘Morocho’ fue detenido con un revólver en Villa Diana

Uno de los procedimientos tuvo lugar en el barrio Villa Diana, donde fue detenido alias Cristian, hermano de alias Morocho, identificado por las autoridades como el principal cabecilla de la banda Los 300.

Más de 500 uniformados del Ejército y la Policía ejecutaron una megatoma de seguridad en las comunas 1, 5 y 7 de Palmira. (@GobValle / X)

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre fue sorprendido con un revólver calibre 38 y dos cartuchos. La Gobernación señaló que su captura afecta el círculo cercano del líder de la organización, que opera en varios sectores de la comuna 1 de Palmira.

“Morocho”, cuyo nombre es Luis Orlando Mosquera Llanos, fue capturado el 24 de junio de 2026 en el barrio Harold Éder, en una operación del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y la Policía Nacional, dentro del denominado Plan Cazador.

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Las autoridades lo investigan por homicidio, extorsión agravada, concierto para delinquir con fines de narcotráfico, desplazamiento forzado, hurto calificado y amenazas. Tras las audiencias preliminares, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según la información divulgada por las autoridades, Los 300 mantenía influencia sobre actividades de microtráfico y cobros extorsivos en barrios como Harold Éder, Villa Diana, Bosques del Edén, Reservas de Zamorano, Zamorano, Alameda y Amaime. Los comerciantes habrían recibido exigencias de hasta $20 millones, bajo amenazas contra sus negocios o su integridad.

Alias Estefanía, hermana de ‘Salchi’, también quedó bajo custodia

La banda Los 300 realizaba cobros extorsivos de hasta 20 millones de pesos a los comerciantes de diversos barrios palmiranos. (@GobValle / X)

La megatoma también dejó la captura de alias Estefanía, hermana de un hombre conocido como alias Salchi, al que la Policía vincula con redes de microtráfico, extorsión y homicidios selectivos en Palmira.

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De acuerdo con la Gobernación, “Estefanía” tenía un papel activo en la fabricación y comercialización de sustancias estupefacientes. Las investigaciones también la relacionan con hechos de extorsión y asesinatos en zonas de influencia de esa red criminal.

Las autoridades señalan que “Salchi” coordinaba actividades ilegales mediante grupos conocidos como Los Esparta, Los Leyenda y Los Chacha. Estas facciones, según la información oficial, compartían corredores urbanos para la venta de drogas y recurrían a sicarios para sostener el control territorial.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó las capturas de los dos familiares de los cabecillas y afirmó que las intervenciones buscan debilitar las redes que operan en Palmira.

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El Gaula y el Inpec intervinieron la cárcel de Palmira para decomisar elementos utilizados en delitos coordinados desde el penal. (@GobValle / X)

“En medio de la reconstrucción, la criminalidad no duerme, pero nosotros tampoco y seguimos combatiéndola con contundencia”, dijo Toro al presentar el balance de la operación públicamente.

Allanamientos, vehículos recuperados y droga incautada

Durante la jornada se realizaron 14 diligencias de registro y allanamiento. Los uniformados recuperaron dos motocicletas y un carro que figuraban como hurtados, además de incautar armas, celulares y sustancias como marihuana, cocaína, bazuco y drogas sintéticas.

El informe oficial incluyó la incautación de 5.448 dosis de estupefacientes. En otro balance se indicó que fueron decomisados 1.128 gramos de droga sintética, además de más de cuatro kilos de diferentes sustancias ilegales.

Entre los detenidos figura alias Ete, al que las autoridades señalan como dinamizador de delitos en el barrio San Pedro. El hombre fue arrestado poco después de un hurto en un establecimiento comercial. En ese procedimiento, la Policía recuperó $835.000 y halló una pistola neumática que, según el reporte, habría sido utilizada para intimidar a las víctimas.

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También fue capturado Jerson Larrahondo, señalado por las autoridades de participar en un feminicidio ocurrido el 17 de mayo de 2026 en el municipio de Candelaria.

La Gobernación del Valle del Cauca reportó una reducción del 11% en los homicidios locales mientras el municipio opera 545 cámaras de seguridad. (@GobValle / X)

Palmira reforzó controles antes de la Feria de la Agricultura

La operación incluyó cinco campañas preventivas que alcanzaron a 486 personas. En los puestos de control, los uniformados verificaron los antecedentes de 1.889 ciudadanos y 724 vehículos. Las autoridades impusieron 263 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y otros 74 por infracciones de tránsito.

La ofensiva también llegó a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Palmira, donde el Gaula de la Policía Valle y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizaron inspecciones para detectar elementos destinados a actividades ilegales desde el interior del penal.

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Toro afirmó que los homicidios en Palmira disminuyeron 11% en 2026 y que la reducción durante octubre fue de 77%, de acuerdo con las cifras oficiales. El alcalde Víctor Ramos sostuvo que el municipio cuenta con 545 cámaras de vigilancia, incluidas 50 con reconocimiento facial y 25 para la identificación de placas, herramientas que, según dijo, fortalecen la respuesta de las autoridades ante hechos delictivos.