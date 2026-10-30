David González explicó porqué América de Cali no concentró en la previa del juego ante Fortaleza: “Para nadie es un secreto”

El técnico del América de Cali habló sobre la noticia que dan al portero brasileño al Necaxa de México-crédito Dimayor/YouTube

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David González explicó que América de Cali dejó de concentrar antes de los partidos como una protesta pacífica por retrasos en obligaciones financieras y contractuales con el plantel. La medida coincidió con el triunfo 2-1 ante Fortaleza, por la fecha cinco aplazada de la Liga BetPlay 2026-II.

La victoria mantuvo al equipo en la disputa por los primeros puestos de la tabla, con el objetivo de obtener el beneficio del punto invisible para las fases finales. González abordó la decisión de los jugadores en la rueda de prensa posterior al encuentro.

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David González aclaró que la medida del plantel no representa una confrontación con la junta directiva-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El entrenador antioqueño negó que la ausencia de concentraciones implique un enfrentamiento con los dirigentes y la definió como un reclamo para que se regularicen los compromisos pendientes con los futbolistas.

“Para nadie es un secreto lo que hemos vivido en el semestre. El hecho de no concentrar no significa una pelea con nuestros directivos. Nosotros entendemos el esfuerzo que se hace para cumplir con las obligaciones. Al final solo es un llamado que lo hemos venido haciendo”, afirmó González.

El técnico sostuvo que el grupo reconoce que los resultados deportivos son parte de la salida a la situación institucional.

“Todos entendemos que para darle vuelta a la situación es ganar partidos. Esperamos que esto quede atrás porque nos distrae y que la energía esté enfocada en lo que tiene que ser”, añadió.

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La concentración como rutina y no como condición deportiva

Pese a no jugar en Europa, Danny Rosero afirmó que en el Viejo Continente no son habituales las concentraciones-crédito @AmericadeCali/X

El defensor Danny Rosero describió la concentración previa como una rutina que brinda seguridad y tranquilidad, pero no como una condición indispensable para competir. Señaló que en Europa es habitual que los equipos no concentren y que cada jugador asuma la responsabilidad de su preparación.

“La concentración es apenas tener una rutina y nos da seguridad, así como tranquilidad. Es simplemente llegar al partido tranquilo. Estamos para romper paradigmas, en Europa no se concentra y cada uno es responsable de su cuidado”, manifestó el entrenador.

El técnico consideró que el resultado ante Fortaleza habría condicionado la interpretación de la medida. “Hoy se dio así y se ganó, pero si el resultado hubiese sido otro, se habría atribuido a ese detalle”, dijo.

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González destacó la conducta de sus dirigidos fuera del campo y remarcó que el plantel mantuvo el profesionalismo pese a no reunirse antes del partido.

“Veo un equipo responsable pese a no concentrarse y es un logro más. No hay que hablar de represalias y toca esperar que todo se normalice para no estar hablando este tipo de cosas”, afirmó.

América generó ocasiones de gol desde el inicio, aunque el entrenador admitió errores en acciones básicas. También valoró la propuesta de Fortaleza, que durante varios pasajes del partido puso en dificultades al conjunto rojo.

“Empezamos bien generando ocasiones de gol y fallamos en cosas básicas. Fortaleza juega bien, construye bien y por momentos nos hizo pasar problemas. En el segundo tiempo el gol de ellos nos conectó de nuevo para subir el nivel”, concluyó González.

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América de Cali se habría puesto al día económicamente con sus jugadores, luego de las denuncias por un posible incumplimiento

América de Cali no concentraría ante Fortaleza, sino que los jugadores llegarían por separado al estadio Pascual Guerrero el 29 de octubre - crédito @Americaenlared/X

América de Cali habría pagado el salario laboral de su plantilla el 28 de octubre de 2026, pero conservaría deudas por premios u otros acuerdos económicos, una situación que llevó a los futbolistas a no realizar la concentración previa al partido ante Fortaleza CEIF del jueves 29 de octubre por la Liga BetPlay 2026-II.

El equipo caleño afrontaba el compromiso con 31 puntos, ubicado en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027 y con un lugar ya asegurado en los cuadrangulares semifinales. La campaña también mantiene al club en las semifinales de la Copa Colombia, mientras busca la estrella 16 de su historia.

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La decisión de no concentrar no implicaba una ausencia en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El plantel mantenía su intención de presentarse y competir con normalidad en el encuentro.

El periodista Eduardo Luis sostuvo en el programa La FM Más Fútbol que el desembolso realizado el miércoles correspondía al componente salarial estipulado en los contratos. Sin embargo, afirmó que todavía existían compromisos económicos sin cancelar:

“Ayer se les pagó el salario laboral”, antes de precisar que “se le adeudan algunos pagos por distintos conceptos”.

Entre esos compromisos pendientes estarían los premios y otros montos acordados con los jugadores. Durante el programa, otra voz señaló que al grupo se le debía un mes de sueldo, una versión que Eduardo Luis diferenció de la información que recibió sobre el pago laboral ya efectuado.

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La falta de concentración fue interpretada como una manifestación de disconformidad frente a las obligaciones pendientes. Un directivo de América le explicó al comunicador:

“Por lo que se les adeuda. Es la forma de mostrar su inconformidad”.

La institución comprendía la postura de los futbolistas y no estaba molesta por la medida, de acuerdo con la misma versión. El reclamo surgió en la previa de un partido relevante para la pelea por el llamado “punto invisible”, la ventaja que reciben los dos primeros equipos de la fase de Todos contra Todos antes de los cuadrangulares.

Luis Quiñones convierte el 2-0 en el Pascual Guerrero - crédito América de Cali/X

La posibilidad de que América no realizara concentración había sido anticipada el 28 de octubre por América en la Red, que publicó en su cuenta de X que el equipo llegaría al estadio sin reunirse previamente. El medio especializado vinculó la decisión con asuntos económicos, aunque aclaró que los jugadores mantenían su disposición para disputar el encuentro.

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La parte administrativa del club buscaba alternativas para regularizar los pagos pendientes, según esa publicación. Hasta ese momento, América de Cali no había emitido un pronunciamiento oficial sobre los presuntos incumplimientos.

El periodista local “JJ” Morales indicó que el reclamo se centraba en el salario correspondiente a septiembre de 2026 y que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, seguía el caso desde Bogotá. “Los jugadores presionan y exigen que les paguen el sueldo del mes de septiembre”, aseguró.

Las dificultades financieras ya habían sido reconocidas públicamente por Iván Vélez, gerente de América de Cali. En declaraciones a Zona Libre de Humo el 26 de octubre, Vélez dijo:

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“En lo económico, para nadie es desconocimiento que no hemos estado al día, hemos estado un poco atrasados, pero los chicos lo han dado todo por este equipo”.

Los jugadores del América de Cali estarían reclamando el salario de septiembre antes de jugar contra Fortaleza por la Liga BetPlay - crédito @FuriaRojaTV/X