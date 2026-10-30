Carlos Antonio Vélez reveló conversación con Raúl Giraldo, dueño del Independiente Medellín, sobre el futuro de Luis Amaranto Perea como técnico y la venta del club

Una composición gráfica presenta a Carlos Antonio Vélez, Luis Amaranto Perea y Raúl Giraldo junto con información sobre la permanencia del entrenador en Independiente Medellín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Amaranto Perea continuará como director técnico de Independiente Medellín este 1 de noviembre de 2026 ante Alianza FC de Valledupar, pese a la derrota por 3-1 frente a Internacional de Bogotá que complicó la clasificación del equipo a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

La dirigencia mantuvo su respaldo con la expectativa de que el plantel consiga una victoria como local.

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El conjunto antioqueño ocupa la octava posición con 23 puntos y arrastra cuatro partidos sin ganar. Su último triunfo fue el 11 de octubre ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

Vélez reveló charla con Raúl Giraldo en Palabras Mayores, en la cual se conoció que el Independiente Medellín aún no se vende y ratificó a Luis Amaranto Perea como director técnico -crédito Win Sports/YouTube

Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, confirmó la continuidad del cuerpo técnico en una conversación de WhatsApp divulgada por el periodista Carlos Antonio Vélez. “Sigue”, respondió sobre la situación de Perea y su equipo de trabajo.

Con respecto a la posible venta del club, en el pantallazo que mostró Vélez sobre la consulta que hizo con Raúl Giraldo, se confirmó que el equipo sigue a la venta pero que por el momento no se concreta la compra por parte de un interesado:

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“Todo está para la venta, cerrado no hay nada”.

Tres partidos para sostener la opción de cuadrangulares

Luis Amaranto Perea está en duda por parte de la hinhcada del Independiente Medellín-crédito Raúl Palacios/ El País-Colprensa

Perea se reunió hasta altas horas de la noche del miércoles con Daniel Ossa y ambos volvieron a conversar el jueves para buscar respuestas al descenso de rendimiento durante el tramo final de la fase de todos contra todos.

El entrenador considera que el equipo todavía puede recuperar la producción de la primera parte del campeonato, según lo que dijo tras la derrota ante Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo, el 28 de octubre de 2026.

“Este equipo tiene que recuperar lo que hizo al inicio. Desafortunadamente, fallamos en momentos clave del partido. Fue una noche muy dura y rápidamente salir de este momento. Ya no hay margen de error”, expresó.

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La derrota en el estadio Metropolitano de Techo profundizó los cuestionamientos sobre un equipo que ha sufrido la ausencia de Juan Fernando Quintero y errores defensivos costosos. Tras ese encuentro, Perea cuestionó las acciones que permitieron los goles rivales: “Increíblemente, un penal de la nada, más el tercer gol que es infame. Dependemos de nosotros y mientras estemos acá vamos a luchar”.

Al Medellín le restan tres partidos para asegurar el pase a los cuadrangulares: recibirá a Alianza FC y luego visitará a Fortaleza y Águilas Doradas. El técnico sostuvo que los resultados adversos se explican por equivocaciones que no corresponden con el trabajo semanal:

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“A nosotros nadie nos regala absolutamente nada y nosotros sí hemos concedido muchas situaciones que hacen que se haga más complicado poder sumar”.

Es importante recordar que Independiente Medellín quedó eliminado de la Copa BetPlay ante Atlético Nacional, por lo que la clasificación a las finales de la Liga BetPlay es su única opción para salvar el año. En la tabla de reclasificación mantiene un cupo para la Copa Sudamericana, aunque la falta de puntos ha complicado ese panorama.

Frank Fabra respaldó a su técnico Amaranto Perea tras la derrota del Independiente Medellín en Bogotá: “Ahora es matar y morir por él”

El capitán del DIM fue el único que habló con la prensa después de la derrota 3-1 ante Internacional de Bogotá y luego de las reuniones que sostuvo el presidente del club, Daniel Ossa, con el cuerpo técnico y los jugadores - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Frank Fabra, capitán de Independiente Medellín, respaldó al técnico Amaranto Perea tras la derrota por 3-1 ante Internacional de Bogotá, el miércoles 28 de octubre, pero admitió que el rendimiento del equipo no reflejó ese apoyo y profundizó una racha de tres caídas consecutivas en la Liga BetPlay 2026-II.

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El lateral izquierdo fue el único integrante del plantel que habló con la prensa en la zona mixta. Las declaraciones fueron recogidas por Infobae Colombia después del encuentro aplazado correspondiente a la fecha cinco.

“Nosotros lo respaldamos, pero no podemos hacer lo que hicimos hoy”, afirmó Fabra al ser consultado por el mensaje que el grupo le daba al entrenador. Luego precisó: “Eso no fue un respaldo, pero que de ahora en adelante vamos a matar y morir por él, tanto como por él como por la institución”.

Medellín cayó ante Inter de Bogotá en Techo-crédito Lina Gasca/Colprensa

Independiente Medellín quedó octavo, con 23 puntos en 16 partidos, en el último puesto de acceso a los cuadrangulares semifinales. Al equipo le quedan tres compromisos para sostener o mejorar esa posición: recibirá a Alianza FC en la fecha 17 y luego visitará a Fortaleza y Águilas Doradas en las dos jornadas siguientes.

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Fabra expresó la carga emocional que dejó la caída en Bogotá: “Autocrítica, tristeza, enojo, desolación, todo lo que quieras”. También sostuvo que el plantel no estuvo a la altura de la institución: “Hemos fallado un día como hoy, no fuimos, no representamos a esta institución como la teníamos que representar”.

El defensor atribuyó parte de la respuesta pendiente a la actitud que exhiba el grupo en los próximos partidos. “La actitud que tuvimos hoy no representa al DIM”, señaló, antes de afirmar que los jugadores deben trabajar y mejorar antes de su siguiente presentación.

El capitán proyectó una reacción inmediata para el encuentro del domingo y aseguró que el objetivo es ganar los tres partidos restantes. “El domingo vamos a ganar, vamos a dejar el arco en cero y vamos a ganar otro partido, nos vamos a clasificar”, dijo sobre la fragilidad defensiva que volvió a quedar expuesta en la derrota.

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En el calendario, a Independiente Medellín le quedan tres juegos. El próximo partido será ante Alianza FC de Valledupar, el 1 de noviembre de 2026, a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot. A continuación, este es el calendario de juegos que le queda al “Poderoso de la Montaña”

1 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Independiente Medellín vs. Alianza FC

6 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Fortaleza vs. Independiente Medellín

12 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Águilas Doradas vs. Independiente Medellín