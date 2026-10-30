El Gobierno restituyó las obras retiradas del Museo Nacional tras orden judicial que exigió devolverlas en 48 horas

La decisión fue emitida el 28 de octubre por el juez César Enrique Osorio Ortiz, como respuesta a varias acciones de tutela acumuladas que buscaban proteger derechos fundamentales - crédito Colprensa

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes cumplió la decisión del Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá y devolvió a sus espacios de exhibición las piezas que habían sido desmontadas del Museo Nacional de Colombia el 15 de octubre de 2026.

11La determinación judicial se produjo en medio de varias acciones de tutela que cuestionaron la intervención de cinco salas del museo y solicitaron la protección de derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, el acceso a la cultura, la educación y la memoria histórica.

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Las obras y objetos que habían sido retirados de las salas de exposición ya se encuentran nuevamente en sus respectivos lugares, luego de que el despacho judicial ordenara su restitución dentro de un plazo máximo de 48 horas. La disposición también estableció que las instituciones responsables debían garantizar las condiciones técnicas necesarias para preservar los elementos y asegurar su conservación dentro del museo.

La decisión fue emitida el miércoles 28 de octubre por el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá, mediante una sentencia firmada por el juez César Enrique Osorio Ortiz. El pronunciamiento respondió a varias acciones de tutela que fueron acumuladas dentro de un mismo trámite judicial y que buscaban determinar si el retiro de las piezas afectaba derechos fundamentales de los ciudadanos.

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Las cinco salas intervenidas y la respuesta del Ministerio

La intervención del 15 de octubre comprendió cinco de las 17 salas del Museo Nacional: Memoria y Nación, Hacer Sociedad, Tierra como Recurso, Ser y Hacer, y Fuerza, Fe y Sustancia - crédito Museo Nacional de Colombia y @LuisaPoncas

El proceso judicial se relaciona con el retiro de obras y objetos de las salas Memoria y Nación, Hacer Sociedad, Tierra como Recurso, Ser y Hacer, y Fuerza, Fe y Sustancia. Estos espacios hacen parte del recorrido expositivo del Museo Nacional y contienen piezas artísticas, documentos históricos y elementos asociados con diferentes procesos sociales y políticos del país.

El 24 de octubre, el Ministerio de las Culturas respondió a una acción de tutela admitida por el Juzgado 24 de Familia de Bogotá. En el auto de admisión, el despacho había solicitado a las entidades involucradas un informe detallado y una copia de las actuaciones administrativas que respaldaron la decisión de retirar los elementos.

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Entre los requerimientos también se encontraba aclarar si la medida adoptada dentro del museo había sido formalizada mediante un documento escrito y cuál era el fundamento jurídico utilizado para proceder con el desmonte de las obras.

En su respuesta, el ministerio entregó un inventario de los elementos retirados el 15 de octubre y explicó las razones de la intervención. La entidad señaló que el procedimiento se desarrolló por instrucción presidencial y precisó que no se ordenó el cierre de las salas afectadas. “Se procedió a dar cabal cumplimiento a la orden presidencial, con la desfijación de algunas piezas exhibidas en 5 de las 17 salas con las que cuenta el Museo Nacional, sin que haya dispuesto su clausura”, indicó en el documento presentado ante el juzgado.

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La cartera también defendió las condiciones en las que se efectuó el retiro de los elementos y sostuvo que se aplicaron los protocolos institucionales de cuidado y conservación. “Se realizó la remoción de las 22 piezas bajo estricto acatamiento del protocolo de cuidado y conservación de las obras y demás elementos que habitaban las salas; en consecuencia, no ha incurrido en violación de derechos fundamentales de los accionantes y tampoco de ningún otro ciudadano”, afirmó el ministerio.

Asimismo, aseguró que los elementos permanecieron bajo condiciones técnicas de almacenamiento, custodia y conservación acordes con sus características y naturaleza, mientras se adelantaban las actuaciones relacionadas con su retiro.

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Las obras y los objetos incluidos en el inventario

Entre las piezas incluidas en el inventario hay obras de artistas colombianos - crédito Ministerio de las Culturas

La relación entregada por el Ministerio comprende 63 objetos retirados de las salas, entre los cuales se distinguen 22 piezas clasificadas como patrimoniales y otros elementos que también fueron desmontados durante la intervención. El inventario incluye obras gráficas, documentos históricos, objetos relacionados con procesos políticos y materiales asociados con las luchas sociales y la representación de distintos sectores de la población.

En la Sala 7, Memoria y Nación, fueron relacionadas nueve obras de artistas colombianos. Entre ellas se encuentran Los interrogantes (1971), de Carlos Granada Arango; “Oiga hermano”. La promesa será cumplida (1984), del M-19; La paloma (1976), de Aníbal Gil Villa; Gran Pisco No. 2 (1978), de Luis Paz; y Espacios vecinos (1968), de Umberto Giangrandi.

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El listado también incluye Libertinaje y desorden (circa 1969), de Carlos Correa y el Taller de grabado La Estampa; La nueva bandera colombiana y sus autores (1972), de Augusto Rendón Sierra; La muerte de un desconocido (1973), de Pedro Alcántara Herrán Martínez, y La cosecha de los violentos (1968), de Alfonso Quijano.

En la Sala 13, Tierra como Recurso, aparece Minería (2016), una obra textil intervenida del artista Antonio Caro. Por su parte, en la Sala 17, Fuerza, Fe y Sustancia, se encontraba Muerte a la muerte (1977), una serigrafía de Pedro Alcántara Herrán Martínez.

También se registraron objetos vinculados con las luchas sociales y los derechos de la población Lgbtiq+ - crédito Ministerio de las Culturas

La Sala 11, Hacer Sociedad, concentraba varios objetos y documentos vinculados con acontecimientos políticos, procesos de reconocimiento de derechos y organizaciones sociales. Entre estos elementos figuraban el bolígrafo utilizado para firmar el primer Acuerdo de Paz con las Farc, en 2016, la cédula de ciudadanía de José William Ortiz Sánchez, anterior al reconocimiento jurídico de su cambio de nombre y sexo, de 2004, y un brazalete del partido Alianza Democrática M-19.

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También estaban registradas obras como Fanny (1978), de Miguel Ángel Rojas; Derechos reproductivos de la mujer (1993), de la Fundación Si Mujer, y De la serie América III (1972), del Taller 4 Rojo y los artistas Diego Arango y Nirma Zárate.

El inventario también contempló materiales informativos y piezas asociadas con organizaciones y reivindicaciones sociales. Entre ellos se encuentran un plegable de Planeta Paz, de aproximadamente 2004; la revista Acénto, volumen 1, número 1, publicada en 1997, y un volante promocional del Ciclo Rosa 2001-2002.

A esta relación se suman una camiseta del Grupo de Mamás Lesbianas, de 2003, y una pieza lésbica perteneciente a la campaña publicitaria de la marcha LGBT de 2006, atribuida a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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