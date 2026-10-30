Karol G anunció que hará una fiesta virtual para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: así podrá conectarse a la transmición

Cómo ver la fiesta virtual de Karol G para celebrar “No me arrepiento de sentir tanto” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Karol G anunció una fiesta virtual para celebrar su álbum No me arrepiento de sentir tanto, un encuentro que transmitirá en vivo por TikTok el próximo 4 de noviembre desde Ciudad de México. La cantante colombiana invitó a sus seguidores de distintos países a conectarse para acompañarla en una celebración que, según explicó, quedó pendiente cuando publicó el disco.

La artista, cuyo nombre de pila es Carolina Giraldo, dio a conocer la noticia a través de un video en sus redes sociales. Allí apareció con una sudadera negra y confirmó que el evento podrá seguirse desde cualquier lugar del mundo mediante su cuenta oficial en TikTok.

PUBLICIDAD

“Vamos a celebrar el lanzamiento de No me arrepiento de sentir tanto, que nunca le dimos una fiesta única y exclusiva para ella, así que no se lo pierdan”, expresó Karol G en el mensaje dirigido a sus seguidores.

La transmisión tendrá lugar desde Ciudad de México, una de las paradas de la nueva etapa de su gira Viajando por el mundo Tropitour. La artista no reveló por ahora la hora exacta del encuentro ni los invitados, canciones o dinámicas que harán parte del formato, aunque anticipó una celebración virtual para los seguidores que se conecten.

Karol G saldará una celebración pendiente con sus seguidores

No me arrepiento de sentir tanto salió el 7 de agosto de 2026 y corresponde al sexto álbum de estudio de Karol G. La artista señaló que el lanzamiento no tuvo una fiesta dedicada de manera exclusiva a ese proyecto, motivo por el cual decidió organizar un encuentro digital meses después de su estreno.

PUBLICIDAD

La cantante anunció que el live tendrá alcance internacional por la posibilidad de conectarse a TikTok desde diferentes países. “Live en TikTok este próximo 4 de noviembre desde la Ciudad de México. Conéctense desde donde sea; la vamos a pasar brutal”, dijo en el video.

La convocatoria abre la posibilidad de que fanáticos de América Latina, Estados Unidos y España sigan la transmisión sin necesidad de asistir a uno de los conciertos de la gira. De acuerdo con la información divulgada sobre el evento, el encuentro está previsto para las 9:00 p.m., hora Colombia, para Europa, la emisión comenzaría de madrugada, debido a la diferencia horaria.

PUBLICIDAD

Karol G no suele hacer transmisiones en directo de este tipo con frecuencia. Uno de sus antecedentes recientes ocurrió en 2025, cuando realizó un encuentro virtual para celebrar el lanzamiento de Tropicoqueta. En esa ocasión conversó con sus seguidores, bailó canciones y compartió momentos que luego circularon en redes sociales.

La nueva transmisión estará enfocada en el álbum No me arrepiento de sentir tanto, aunque no se ha informado si habrá interpretaciones en vivo, anuncios sobre videoclips, participación de artistas invitados o nuevas fechas de la gira.

El álbum No me arrepiento de sentir tanto está compuesto por 14 canciones. La producción reúne letras sobre experiencias personales y emociones, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto.

PUBLICIDAD

El trabajo incluye colaboraciones con artistas como Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg González. El lanzamiento abrió una nueva etapa discográfica para la cantante antioqueña, quien ha alternado su actividad musical con compromisos de promoción y presentaciones internacionales.

La transmisión antecede los conciertos de Karol G en México

Ciudad de México será el punto de partida de la fiesta virtual y también uno de los escenarios de la gira de la cantante. La agenda difundida contempla conciertos en Monterrey los días 6, 7 y 8 de noviembre, así como presentaciones en la capital mexicana el 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.

Después de México, Karol G continuará con fechas previstas en Costa Rica. La gira también llegará a Colombia, donde la artista tiene programados tres conciertos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá los días 4, 5 y 6 de diciembre.

PUBLICIDAD

La programación internacional continuará en febrero de 2027 con paradas en Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil.