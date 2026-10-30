Colombia

Resultados Super Astro Sol hoy 30 de octubre: verifique el signo ganador

Super Astro ofrece la posibilidad de obtener premios que alcanzan miles de millones de pesos a partir de una apuesta de 500 pesos

Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Guardar

Súper Astro Sol compartió los resultados ganadores de su más reciente sorteo, celebrado este viernes 30 de octubre de 2026. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores del chance de hoy.

Números ganadores del último sorteo de Super Astro

Fecha:viernes 30 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Número ganador: 5840.

Signo ganador: Escorpión.

En que horario sale Súper Astro

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas. El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo jugar el Súper Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Super Astro SolSuper AstroResultado Super Astro SolAstro Sol hoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía imputará cargos a Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, por el caso Odebrecht: esta es la fecha de la diligencia

La investigación se centra en un contrato suscrito en febrero de 2014 con una sociedad panameña, mediante el cual se habrían canalizado recursos de la constructora brasileña que no fueron reportados ante el CNE

Fiscalía imputará cargos a Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, por el caso Odebrecht: esta es la fecha de la diligencia

ONU renovó hasta 2027 la Misión de Verificación en Colombia y el embajador Mauricio Gaona afirmó: “La paz no la hacen quienes firman y aparecen en las fotos”

Esta prórroga dejará por fuera la supervisión de la reforma rural integral y se concentrará en la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad

ONU renovó hasta 2027 la Misión de Verificación en Colombia y el embajador Mauricio Gaona afirmó: “La paz no la hacen quienes firman y aparecen en las fotos”

Chino y Nacho ponen a los nuevos talentos venezolanos al frente de ‘Radio Venezuela: Fresco’: “Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros”

El dúo estrenó el segundo volumen de su proyecto musical, grabado en estudio junto a artistas emergentes y centrado en el merenguetón, un ritmo que conecta con la generación actual del país. Infobae Colombia habló con Nacho sobre los secretos de esta entrega

Chino y Nacho ponen a los nuevos talentos venezolanos al frente de ‘Radio Venezuela: Fresco’: “Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros”

Corte Suprema acusó al excongresista liberal Eduar Luis Benjumea por presunta corrupción en la asignación de recursos para obras en Sucre

La investigación está relacionada con un supuesto acuerdo económico de hasta $500 millones que habría sido ofrecido al exrepresentante a la Cámara para intervenir en la consecución de recursos destinados a un contrato de obra pública en el municipio de Galeras

Corte Suprema acusó al excongresista liberal Eduar Luis Benjumea por presunta corrupción en la asignación de recursos para obras en Sucre

Grupo Nutresa tiene el ‘visto bueno’ para la compra de Presto: la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció

La marca de hamburguesas, que se declaró en quiebra, fue adquirida por la organización empresarial para evitar su cierre. El hecho fue aplaudido por el presidente Abelardo de la Espriella

Grupo Nutresa tiene el ‘visto bueno’ para la compra de Presto: la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Chino y Nacho ponen a los nuevos talentos venezolanos al frente de ‘Radio Venezuela: Fresco’: “Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros”

Chino y Nacho ponen a los nuevos talentos venezolanos al frente de ‘Radio Venezuela: Fresco’: “Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros”

Video | Pipe Bueno no pudo contener las lágrimas al leer sus votos matrimoniales a Luisa Fernanda W: así vivieron el emotivo momento

Ryan Castro y su ‘Awooween’ en Bogotá: estas son las reglas de los disfraces, horarios y restricciones para el concierto en el estadio El Campín

⁠Así fue el sensual encuentro entre Karol G y Young Miko: derrocharon química en el concierto de la puertorriqueña

Así lucieron Máximo y Domenic, los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, en la fastuosa boda en Zipaquirá

Deportes

Crisis económica en el fútbol colombiano: Deportivo Pereira y Deportivo Pasto se “colgaron” en salarios a los jugadores

Crisis económica en el fútbol colombiano: Deportivo Pereira y Deportivo Pasto se “colgaron” en salarios a los jugadores

Boca Juniors vs. River Plate: hora y canal de televisión para ver en vivo en Colombia a Álvaro Montero y Sebastián Villa en el Superclásico

David González explicó porqué América de Cali no concentró en la previa del juego ante Fortaleza: “Para nadie es un secreto”

Carlos Antonio Vélez reveló conversación con Raúl Giraldo, dueño del Independiente Medellín, sobre el futuro de Luis Amaranto Perea como técnico y la venta del club

El Giro de Rigo se correrá en Cali y estos serán los cierres viales en la capital del Valle del Cauca