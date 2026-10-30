Alias El Bochi fue capturado en Tolima: tenía casa por cárcel y se hacía pasar por brujo para delinquir

El procedimiento, realizado tras cinco registros en El Espinal por unidades de investigación y operaciones especiales, dejó al sospechoso ante la Fiscalía General, que continuará el proceso judicial por esos hechos (Policía Tolima)

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Alias El Bochi fue capturado en flagrancia por presunto tráfico de estupefacientes mientras cumplía detención domiciliaria, según informó la Policía Nacional tras cinco allanamientos en El Espinal, Tolima.

Las autoridades sostienen que el hombre habría usado actividades de esoterismo y brujería como fachada para ocultar su presunto accionar delictivo.

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La operación se llevó a cabo por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía del Tolima. Durante las diligencias de registro, los uniformados incautaron armas traumáticas, chalecos de uso privativo de la fuerza pública, teléfonos celulares, estupefacientes y dinero en efectivo.

Los elementos quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales y serán analizados dentro de la investigación. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá avanzar con el proceso por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.

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Cinco allanamientos llevaron a la captura en El Espinal

El operativo se concentró en distintos puntos de El Espinal, municipio ubicado en el centro del departamento tolimense. La Policía indicó que las diligencias formaron parte de las acciones contra delitos de alto impacto y permitieron capturar al hombre conocido como alias El Bochi.

La Policía capturó en flagrancia a alias El Bochi durante cinco allanamientos realizados en El Espinal. (Policía Tolima)

De acuerdo con el teniente coronel Leonardo Cárdenas, comandante Operativo de Convivencia Ciudadana de la Policía del Tolima, el investigado habría convertido las prácticas esotéricas en un mecanismo para evitar sospechas sobre sus actividades.

“Alias El Bochi sería, al parecer, uno de los principales dinamizadores de actividades de esoterismo y brujería en el municipio de El Espinal, utilizando esto como una fachada para su actuar delictivo”, señaló el oficial.

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La Policía no precisó cuál habría sido la modalidad con la que el sospechoso presuntamente relacionaba esos servicios con el tráfico de sustancias ilícitas. Tampoco informó la cantidad de estupefacientes ni el monto de dinero hallado durante los cinco procedimientos.

La investigación busca establecer el alcance de la actividad que las autoridades atribuyen al capturado y determinar si otras personas habrían participado en los hechos que son materia de investigación judicial.

Estaba bajo detención domiciliaria por porte ilegal de armas

Las autoridades señalaron que el detenido utilizaba el esoterismo y la brujería como fachada para ocultar su actividad delictiva. (Policía Tolima)

Uno de los elementos centrales del caso es que “El Bochi” permanecía bajo una medida privativa de la libertad en su domicilio por un proceso relacionado con el porte ilegal de armas de fuego.

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Según la información divulgada por la Policía, el hombre habría continuado con conductas ilícitas pese a esa restricción judicial. “El capturado estaría ejerciendo presuntamente estas conductas mientras se encontraba acogido a una medida privativa de la libertad en su domicilio”, afirmó el teniente coronel Leonardo Cárdenas.

El hombre registra cinco anotaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos y tráfico de estupefacientes, de acuerdo con el reporte oficial.

La Policía reforzará la seguridad durante Halloween en Tolima

La captura se conoció en la víspera de la celebración de Halloween, jornada para la cual la Gobernación del Tolima anunció dispositivos de seguridad en los 47 municipios del departamento.

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La Gobernación del Tolima anunció dispositivos de seguridad en los 47 municipios para la celebración de Halloween. (Gobernación Tolima)

El secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, pidió a padres y cuidadores acompañar a los menores durante las actividades previstas para el 31 de octubre. Las autoridades anunciaron presencia en centros comerciales, parques, espacios públicos y otros puntos de concentración.

“Respecto al tema del 31 es una fiesta diseñada para los niños, de manera que la recomendación es salir temprano con ellos, no dejarlos solos”, afirmó Bocanegra.

Mientras avanzan los controles por Halloween, la investigación contra alias El Bochi continuará bajo coordinación de la Fiscalía, que deberá presentar los elementos recopilados ante un juez de control de garantías para que defina la situación jurídica del capturado.

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