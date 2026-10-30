Colombia

Alias El Bochi fue capturado en Tolima: tenía casa por cárcel y se hacía pasar por brujo para delinquir

La Policía capturó a un hombre investigado por presunto tráfico de drogas tras cinco allanamientos que dejaron armas traumáticas, chalecos de uso privativo, celulares, efectivo y sustancias ilícitas

El procedimiento, realizado tras cinco registros en El Espinal por unidades de investigación y operaciones especiales, dejó al sospechoso ante la Fiscalía General, que continuará el proceso judicial por esos hechos (Policía Tolima)
Guardar

Alias El Bochi fue capturado en flagrancia por presunto tráfico de estupefacientes mientras cumplía detención domiciliaria, según informó la Policía Nacional tras cinco allanamientos en El Espinal, Tolima.

Las autoridades sostienen que el hombre habría usado actividades de esoterismo y brujería como fachada para ocultar su presunto accionar delictivo.

PUBLICIDAD

La operación se llevó a cabo por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía del Tolima. Durante las diligencias de registro, los uniformados incautaron armas traumáticas, chalecos de uso privativo de la fuerza pública, teléfonos celulares, estupefacientes y dinero en efectivo.

Los elementos quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales y serán analizados dentro de la investigación. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá avanzar con el proceso por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.

PUBLICIDAD

Cinco allanamientos llevaron a la captura en El Espinal

El operativo se concentró en distintos puntos de El Espinal, municipio ubicado en el centro del departamento tolimense. La Policía indicó que las diligencias formaron parte de las acciones contra delitos de alto impacto y permitieron capturar al hombre conocido como alias El Bochi.

La Policía capturó en flagrancia a alias El Bochi durante cinco allanamientos realizados en El Espinal. (Policía Tolima)
La Policía capturó en flagrancia a alias El Bochi durante cinco allanamientos realizados en El Espinal. (Policía Tolima)

De acuerdo con el teniente coronel Leonardo Cárdenas, comandante Operativo de Convivencia Ciudadana de la Policía del Tolima, el investigado habría convertido las prácticas esotéricas en un mecanismo para evitar sospechas sobre sus actividades.

“Alias El Bochi sería, al parecer, uno de los principales dinamizadores de actividades de esoterismo y brujería en el municipio de El Espinal, utilizando esto como una fachada para su actuar delictivo”, señaló el oficial.

La Policía no precisó cuál habría sido la modalidad con la que el sospechoso presuntamente relacionaba esos servicios con el tráfico de sustancias ilícitas. Tampoco informó la cantidad de estupefacientes ni el monto de dinero hallado durante los cinco procedimientos.

La investigación busca establecer el alcance de la actividad que las autoridades atribuyen al capturado y determinar si otras personas habrían participado en los hechos que son materia de investigación judicial.

Estaba bajo detención domiciliaria por porte ilegal de armas

Las autoridades señalaron que el detenido utilizaba el esoterismo y la brujería como fachada para ocultar su actividad delictiva. (Policía Tolima)
Las autoridades señalaron que el detenido utilizaba el esoterismo y la brujería como fachada para ocultar su actividad delictiva. (Policía Tolima)

Uno de los elementos centrales del caso es que “El Bochi” permanecía bajo una medida privativa de la libertad en su domicilio por un proceso relacionado con el porte ilegal de armas de fuego.

Según la información divulgada por la Policía, el hombre habría continuado con conductas ilícitas pese a esa restricción judicial. “El capturado estaría ejerciendo presuntamente estas conductas mientras se encontraba acogido a una medida privativa de la libertad en su domicilio”, afirmó el teniente coronel Leonardo Cárdenas.

El hombre registra cinco anotaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos y tráfico de estupefacientes, de acuerdo con el reporte oficial.

La Policía reforzará la seguridad durante Halloween en Tolima

La captura se conoció en la víspera de la celebración de Halloween, jornada para la cual la Gobernación del Tolima anunció dispositivos de seguridad en los 47 municipios del departamento.

El secretario Alfredo Bocanegra advirtió que alias Amazonas será repelido en Tolima y que su captura y judicialización se activarán si intenta ingresar al departamento - crédito Gobernación Tolima
La Gobernación del Tolima anunció dispositivos de seguridad en los 47 municipios para la celebración de Halloween. (Gobernación Tolima)

El secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, pidió a padres y cuidadores acompañar a los menores durante las actividades previstas para el 31 de octubre. Las autoridades anunciaron presencia en centros comerciales, parques, espacios públicos y otros puntos de concentración.

“Respecto al tema del 31 es una fiesta diseñada para los niños, de manera que la recomendación es salir temprano con ellos, no dejarlos solos”, afirmó Bocanegra.

Mientras avanzan los controles por Halloween, la investigación contra alias El Bochi continuará bajo coordinación de la Fiscalía, que deberá presentar los elementos recopilados ante un juez de control de garantías para que defina la situación jurídica del capturado.

Temas Relacionados

Tráfico de estupefacientesPrisión domiciliariaEsoterismoPolicía NacionalTolimaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Condenaron a dos de los responsables del asesinato del biólogo Alessandro Coatti en Santa Marta: pagarán 25 años de prisión

Uber Etilio Torres García y José Alfredo Díazgranados Sotelo hacen parte de la organización criminal que planeó y ejecutó el homicidio en 2025, cuando se produjo dentro de una casa

Condenaron a dos de los responsables del asesinato del biólogo Alessandro Coatti en Santa Marta: pagarán 25 años de prisión

Interpol Colombia extraditó a siete extranjeros, entre ellos ‘El Monstruo del modelaje’: son requeridos en seis países por narcotráfico, homicidio y abuso sexual

En procedimientos realizados bajo estrictos protocolos de seguridad y en vuelos comerciales custodiados por autoridades internacionales, la Dijín concretó la entrega de los prófugos a funcionarios de Interpol Argentina, España, Ecuador, Venezuela, Francia y Estados Unidos

Interpol Colombia extraditó a siete extranjeros, entre ellos ‘El Monstruo del modelaje’: son requeridos en seis países por narcotráfico, homicidio y abuso sexual

Iván Duque respaldó la reforma tributaria del Gobierno De la Espriella y advirtió sobre una posible crisis fiscal: “Puede ser de proporciones caóticas”

El expresidente se pronunció sobre el proyecto de ley de rescate económico radicado el 29 de octubre de 2026 y defendió la necesidad de aumentar los ingresos del Estado y reducir el gasto público

Iván Duque respaldó la reforma tributaria del Gobierno De la Espriella y advirtió sobre una posible crisis fiscal: “Puede ser de proporciones caóticas”

Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

El show, que forma parte del cierre de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, fue reprogramado por segunda vez en el año, tras una postergación previa registrada luego del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán

Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

Abelardo de la Espriella anunció una convocatoria interna para cinco embajadas de Colombia: tienen que tener carrera diplomática

El jefe de Estado confirmó que la lista inicial de candidatos a las sedes diplomáticas de Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam quedó sin efectos

Abelardo de la Espriella anunció una convocatoria interna para cinco embajadas de Colombia: tienen que tener carrera diplomática
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

Shakira anunció el aplazamiento de su presentación en las pirámides de Egipto: esta será la nueva fecha

Chino y Nacho ponen a los nuevos talentos venezolanos al frente de ‘Radio Venezuela: Fresco’: “Tenemos que adaptarnos a los chicos, no los chicos adaptarse a nosotros”

Video | Pipe Bueno no pudo contener las lágrimas al leer sus votos matrimoniales a Luisa Fernanda W: así vivieron el emotivo momento

Ryan Castro y su ‘Awooween’ en Bogotá: estas son las reglas de los disfraces, horarios y restricciones para el concierto en el estadio El Campín

⁠Así fue el sensual encuentro entre Karol G y Young Miko: derrocharon química en el concierto de la puertorriqueña

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund, hora y dónde ver en Colombia el ‘Klassiker’ sin Luis Díaz

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund, hora y dónde ver en Colombia el ‘Klassiker’ sin Luis Díaz

Santa Fe vs. Olimpia: hora y canal de televisión para ver a las cardenales por el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina

Crisis económica en el fútbol colombiano: Deportivo Pereira y Deportivo Pasto se “colgaron” en salarios a los jugadores

Boca Juniors vs. River Plate: hora y canal de televisión para ver en vivo en Colombia a Álvaro Montero y Sebastián Villa en el Superclásico

David González explicó porqué América de Cali no concentró en la previa del juego ante Fortaleza: “Para nadie es un secreto”