Colombia

Elon Musk viralizó la historia de una mujer atendida con Starlink en Colombia, y el gobernador de Antioquia le propuso a SpaceX un puerto espacial

El mandatario departamental hizo la propuesta en respuesta al mensaje de felicitaciones de Elon Musk por programa de telemedicina rural en la región con Starlink

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, planteó la posibilidad de construir un puerto espacial de SpaceX en Urabá - crédito @AndresJRendonC/ X

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le propuso al empresario estadounidense Elon Musk que SpaceX —la corporación fundada por el multimillonario para fabricar transporte aeroespacial— construya un puerto espacial en el Urabá antioqueño.

El mandatario divulgó la iniciativa este viernes 30 de octubre en su cuenta de X, en una publicación de reacción a un mensaje escrito por el propio Musk, en el que resaltó el uso de Starlink, el novedoso servicio de internet satelital de alta velocidad y baja latencia operado por Space X, para asistir a una joven de 24 años con un embarazo de alto riesgo en una zona rural de Antioquia.

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El testimonio fue divulgado por un video en redes sociales que llegó al magnate. Se trata de un médico itinerante que empleó un terminal de conectividad satelital y un ecógrafo para que un especialista, ubicado a distancia, orientara el procedimiento y recomendara el traslado inmediato de una paciente embarazada a un hospital.

El mandatario aseguró que la conectividad satelital facilita la atención médica remota y el acceso a internet en escuelas rurales - crédito @AndresJRendonC/X
El mandatario aseguró que la conectividad satelital facilita la atención médica remota y el acceso a internet en escuelas rurales - crédito @AndresJRendonC/X

La respuesta del gobernador Rendón fue: “Elon Musk, esa historia ocurrió en Antioquia, Colombia. Con 1.200 antenas Starlink llevamos telemedicina a los rincones más apartados: salvamos vidas, conectamos escuelas y acercamos oportunidades a comunidades indígenas y afrodescendientes”.

En el mismo mensaje, Rendón afirmó: “Queremos ir más lejos: en el Caribe del Urabá antioqueño estamos listos para tener un puerto espacial de SpaceX”. Y añadió: “Antioquia está lista para dar el siguiente paso en la industria aeroespacial. Contamos con casi 5,000 acres en la costa caribeña de Antioquia con el potencial”.

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Debido a este mensaje de Musk, el Urabá antioqueño fue mencionado por el gobernador como posible sede de infraestructura aeroespacial de SpaceX - crédito @elonmusk/X
Debido a este mensaje de Musk, el Urabá antioqueño fue mencionado por el gobernador como posible sede de infraestructura aeroespacial de SpaceX - crédito @elonmusk/X

La propuesta de construir infraestructura para lanzamientos espaciales no es nueva. En mayo, Rendón planteó una iniciativa similar luego de que Musk informara que SpaceX analizaba sitios para expandir las operaciones de Starship, ante su objetivo de realizar miles de vuelos cada año.

Starlink y Claro avanzan en el primer “sandbox” regulatorio para ampliar internet satelital en Colombia

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones emitió un concepto preliminar favorable, con observaciones, para que Starlink Colombia y Comcel, empresa de Claro, participen en el primer sandbox (una máquina virtual conocida como un entorno de pruebas para códigos de software) regulatorio sectorial del país, destinado a probar soluciones de conectividad satelital en zonas rurales y apartadas.

Las empresas deberán corregir requisitos técnicos, operativos y regulatorios antes de obtener la autorización definitiva. Si cumplen con los ajustes, los pilotos podrían iniciar a comienzos de 2027.

De acuerdo con la información oficial de la cartera, esta labora la dirigen desde el Ministerio, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

El objetivo es permitir pruebas bajo condiciones especiales y durante un período limitado, para reunir información que sirva en futuras decisiones de regulación y política pública.

Starlink propuso evaluar capacidades de su infraestructura satelital para mejorar la cobertura y el rendimiento del servicio en áreas rurales. Claro, por su parte, presentó una iniciativa basada en satélites de órbita baja, conocidos como LEO por su sigla en inglés. La compañía busca ampliar la cobertura móvil en lugares donde instalar torres o redes terrestres resulta difícil o costoso.

Starlink y Claro recibieron concepto preliminar favorable para avanzar en pruebas de conectividad satelital en zonas rurales de Colombia. Las empresas deberán subsanar observaciones técnicas y regulatorias antes de iniciar la fase de experimentación prevista para 2027 - crédito MinTIC
Starlink y Claro recibieron concepto preliminar favorable para avanzar en pruebas de conectividad satelital en zonas rurales de Colombia. Las empresas deberán subsanar observaciones técnicas y regulatorias antes de iniciar la fase de experimentación prevista para 2027 - crédito MinTIC

El informe preliminar evaluó tres propuestas: dos recibieron un concepto favorable condicionado a ajustes y una fue excluida por haber sido presentada fuera de plazo.

Los proponentes podrán subsanar las observaciones y presentar comentarios hasta el 13 de noviembre de 2026. Entre el 17 y el 20 de noviembre, las entidades revisarán los documentos corregidos.

La lista definitiva de iniciativas admitidas se conocería entre el 20 y el 23 de noviembre. Luego, las autoridades deberán expedir los actos administrativos y enviarlos a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que emitirá un concepto sobre el impacto de las medidas en la libre competencia.

La fecha prevista para autorizar el inicio de la fase de experimentación es el 31 de diciembre de 2026.

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