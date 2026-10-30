Deuda hospitalaria llegó a $27,8 billones en Colombia y el 60,5% está en mora: estas son las EPS con mayores obligaciones vencidas

El director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo Valencia, pidió al Gobierno garantizar el flujo de recursos mediante el giro directo, ejecutar el plan de choque de al menos $10 billones, replantear las intervenciones a las aseguradoras y establecer un fondo de garantías para proteger a los hospitales y clínicas ante eventuales liquidaciones - crédito ACHC

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La deuda de las entidades promotoras de salud (EPS) con los hospitales y clínicas del país alcanzó cerca de $27,8 billones al cierre del primer semestre de 2026, de acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).

El informe, elaborado con información de 232 instituciones prestadoras de servicios de salud, evidencia un incremento de las cuentas pendientes y una mayor proporción de recursos que no han sido pagados dentro de los plazos establecidos.

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Del total de las obligaciones reportadas, el 60,5% corresponde a cartera vencida, lo que representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales frente a diciembre de 2025, cuando este indicador se ubicaba en el 58%. La cifra también refleja un crecimiento del 8,2% en la deuda hospitalaria durante los primeros seis meses del año.

En términos absolutos, los saldos pendientes aumentaron más de $2,1 billones frente a los $25,7 billones registrados al cierre de 2025. La ACHC precisó que los resultados corresponden a las instituciones participantes en la medición y, por tanto, no constituyen una estimación de la totalidad de las obligaciones existentes con todos los prestadores del sistema de salud colombiano.

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El régimen contributivo concentra la mayor parte de las obligaciones

El informe, elaborado con información de 232 hospitales y clínicas, reportó un incremento del 8,2% en las cuentas por cobrar frente a diciembre de 2025, cuando la deuda se ubicaba en $25,7 billones - crédito Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas

La distribución de las cuentas por cobrar muestra que las EPS del régimen contributivo reúnen la mayor proporción de la deuda identificada por la asociación. Estas entidades concentran el 49,9% de los recursos pendientes, equivalente a más de $13,7 billones.

Por su parte, las aseguradoras del régimen subsidiado representan el 28% de las obligaciones, con cerca de $7,8 billones. En conjunto, ambos regímenes acumulan aproximadamente el 77,9% de la cartera reportada por los hospitales y clínicas que participaron en el estudio.

Otros responsables de pago también aparecen en el balance. La categoría Estado, que incluye entidades territoriales, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y el extinto Fosyga, registra obligaciones cercanas a $1,9 billones, equivalentes al 6,7% del total.

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Las aseguradoras, incluido el ramo SOAT, concentran el 2,6% de la cartera, mientras que las empresas de planes complementarios y medicina prepagada representan el 1,7%. Las administradoras de riesgos laborales (ARL), por su parte, participan con el 0,4%.

En el régimen contributivo, 12 EPS que continúan activas acumulan más de $12,8 billones, equivalentes al 93,4% de las obligaciones correspondientes a este segmento. Dentro de ese grupo, Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y Coosalud reúnen más de $10,1 billones, es decir, el 79% de la deuda de las aseguradoras que permanecen en operación.

En el régimen subsidiado, 17 entidades activas concentran más de $6,9 billones, equivalentes al 89,1% de las obligaciones de ese segmento. Nueva EPS, Savia Salud, Emssanar y Coosalud representan conjuntamente el 66,6% de la deuda de las aseguradoras en funcionamiento, con una cartera superior a $4,6 billones.

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Estas son las cinco EPS con mayor cartera vencida

Nueva EPS, Coosalud, Sanitas, Savia Salud y Emssanar son las cinco entidades con mayores valores absolutos de cartera vencida, con obligaciones morosas conjuntas cercanas a $9,18 billones - crédito Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas

Al ordenar las aseguradoras por el valor absoluto de sus obligaciones pendientes de pago, la ACHC identificó cinco entidades que encabezan el listado de mayores deudores a junio de 2026. Los registros permiten establecer el monto total de la deuda, cuánto permanece vencido y qué proporción representa la mora dentro de las obligaciones de cada EPS.

Nueva EPS ocupa el primer lugar, con una deuda aproximada de $8,35 billones, de los cuales $5,94 billones se encuentran vencidos. Le sigue Coosalud, con obligaciones por $1,39 billones y una cartera morosa cercana a $1,02 billones.

El tercer puesto corresponde a Sanitas, que registra una deuda total de $2 billones, con $791.482 millones en mora, equivalentes al 39,6% de sus obligaciones. En cuarto lugar aparece Savia Salud, con cuentas pendientes por $1,14 billones, de las cuales $758.111 millones están vencidos, es decir, el 66,3%. Emssanar completa el grupo de las cinco principales deudoras, con una cartera total de $925.182 millones y obligaciones vencidas por $668.183 millones. Esta última cifra representa el 72,2% de su deuda.

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En conjunto, las cinco EPS acumulan aproximadamente $13,81 billones en obligaciones, de los cuales $9,18 billones corresponden a cartera vencida. La proporción de mora de este grupo pasó del 62,2% en diciembre de 2025 al 66,5% en junio de 2026.

Durante ese periodo, Emssanar registró el mayor incremento en la proporción de cartera vencida, con 7,7 puntos porcentuales adicionales. Savia Salud presentó el segundo aumento más alto, con 5,6 puntos porcentuales.

EPS intervenidas concentran el 65,7% de la deuda de las aseguradoras activas

Las nueve EPS intervenidas o sometidas a vigilancia especial concentran el 65,7 % de las obligaciones de las aseguradoras que continúan operando, con más de $9 billones en cartera vencida - crédito Supersalud e imagen ilustrativa Infobae

Otro de los resultados destacados del informe corresponde a las nueve EPS intervenidas o sometidas a vigilancia especial. Estas entidades concentran el 65,7% de las obligaciones de las aseguradoras que continúan en operación. De ese monto, más de $9 billones se encuentran vencidos, una cifra que representa el 74,5% de toda la cartera morosa de las EPS activas incluidas en el estudio.

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La proporción de obligaciones vencidas dentro de este grupo alcanza el 70%. Entre las entidades con mayores porcentajes de mora aparecen Coosalud, con el 73%; Emssanar, con el 72,2%; Asmet Salud, con el 72%; Nueva EPS, con el 71,2 %; S.O.S., con el 69,6%, y Cajacopi, con el 68,1%.

La asociación también señaló que estas nueve aseguradoras concentran el 43,9% de los afiliados al sistema de salud colombiano, equivalente a más de 23 millones de personas. El documento aclara que esta información permite dimensionar su participación en el aseguramiento, pero no establece una relación directa entre los saldos pendientes y las condiciones individuales de prestación de los servicios.

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En cuanto al comportamiento semestral, Nueva EPS presentó el mayor crecimiento absoluto de sus obligaciones, con más de $1 billón adicional frente a diciembre de 2025, equivalente a una variación del 13,8%. Asmet Salud registró un incremento superior a $77.000 millones, con una variación del 15,9%, mientras que Coosalud sumó más de $73.000 millones, un aumento del 5,6%.

Nueva EPS presentó el mayor crecimiento absoluto de su deuda durante el primer semestre de 2026, con más de $1 billón adicional y una variación del 13,8% frente a diciembre de 2025 - crédito Colprensa

Frente a este panorama, la ACHC planteó cinco líneas de acción para mejorar la liquidez de hospitales y clínicas: mantener y optimizar el giro directo, fortalecer la conciliación de cartera, ejecutar el plan de choque inicialmente propuesto por el Gobierno, replantear las intervenciones de las EPS y establecer mecanismos de protección financiera ante eventuales liquidaciones.

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El gremio también propuso un plan de choque que contemplaba al menos $10 billones para apoyar la operación de los prestadores y atender obligaciones antiguas. Asimismo, planteó revisar la gobernanza de las aseguradoras intervenidas, ajustar las poblaciones afiliadas a sus capacidades institucionales y establecer mecanismos de capitalización, con especial atención a Nueva EPS.

El director general de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia, manifestó la disposición de las instituciones prestadoras para participar en los mecanismos promovidos por la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de cotejar cifras y contribuir a la construcción de soluciones. La asociación aclaró que las iniciativas presentadas corresponden a propuestas del gremio y no constituyen medidas aprobadas como resultado del estudio.