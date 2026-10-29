Conductor del Sitp conmovió a los pasajeros al pedirles orientación si se perdía durante su primer día de trabajo: “Es mi primera ruta”

La fase pedagógica del carril preferencial del Sitp se extenderá del 1 al 20 de septiembre con orientación en vía y comparendos pedagógicos para los infractores - crédito Secretaría de Movilidad

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Un conductor de Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), en Bogotá, en su primer día de trabajo dejó una nota de cartón junto a los torniquetes de su vehículo para pedir paciencia a los pasajeros.

El aviso se difundió en redes sociales y despertó mensajes de apoyo por la forma en que anticipó las dificultades de iniciar una nueva ruta.

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Hasta el momento, no se conoce qué recorrido tenía asignado el conductor ni cómo transcurrió su primera jornada. La publicación de la cuenta en Instagram infositpbta, tampoco precisó dónde fue tomada la imagen que mostró el letrero dirigido a quienes ingresaban al vehículo.

El conductor pidió ayuda si perdía la orientación

El hombre sabía que podía equivocarse de camino o demorarse mientras se familiarizaba con el recorrido. También contempló que algunos usuarios podían apurarlo porque necesitaban llegar pronto a sus destinos.

El mensaje del conductor del SITP se viralizó en redes sociales tras la difusión de la fotografía (Instagram/infositpbta)

Por eso, además de solicitar comprensión, invitó a los pasajeros a colaborar si advertían que había perdido la orientación. Su pedido se apoyó en una frase breve y directa: “Si me siento perdido, oriénteme, es mi primera ruta”.

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El letrero estaba ubicado en un lugar visible para quienes subían al bus. La nota permitió que los usuarios conocieran la situación antes de iniciar el viaje.

El conductor también expresó que entendía la necesidad de los pasajeros de volver pronto a sus hogares. “Les agradezco. A todos nos conviene llegar temprano a casa”, escribió al cierre del mensaje.

La honestidad del mensaje generó apoyo en redes sociales

La reacción de los internautas se concentró en el tono del aviso y en la disposición del conductor para reconocer que necesitaba apoyo. Varios usuarios valoraron que se pusiera en el lugar de quienes utilizaban el servicio.

El texto del cartel apeló al beneficio mutuo de llegar temprano a casa mediante la cooperación en la ruta (infositpbta(Instagram)

Uno de los comentarios destacó que el empleo del hombre tenía consecuencias para su entorno familiar. “Del trabajo de ese señor depende la comidita de una familia”, escribió un cibernauta tras conocer la nota.

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Otra usuaria manifestó que ayudaría al conductor si llegaba a encontrárselo en el recorrido que utiliza habitualmente. También agradeció que hubiera expuesto su situación de manera abierta frente a los pasajeros. “Señor, yo con gusto lo ayudo. Gracias por su honestidad, que es tan difícil de encontrar por estos tiempos”, señaló la mujer en su comentario.

“Hay rutas que son un culebrero que incluso con capacitación puede que inicialmente se confundan así que es necesario ser comprensivos en esos casos y ayudar al operador si tiene dudas porque al final de cuentas nadie nace aprendido y todos obtenemos el conocimiento gracias a la ayuda y enseñanza de otros”; “Lo triste es que deba poner ese cartel porque claramente sabemos la falta de intolerancia de muchas personas en el transporte”; “Dios bendiga a todas las personas que les colaboren porque viven en ese sector y recuerden que ellos también tienen familia que los están esperando en casa”; “A veces a la gente se le olvida que detrás hay un ser humano”; “Se que con gusto muchas personas le colaborarán al señor, que Dios lo bendiga”; “Que honesto y valiente. Le va a ir bien señor”; “Les toca muy duro, ojalá le dure el trabajo y las ganas. Bendiciones”; “Obvio se le ayuda.... Con paciencia,empatía y tolerancia... Nadie nace sabiendo todo”; “Como dirían los abuelos nadie nace aprendido yo tampoco se pero puedo pedir ayuda a los demás pasajeros”: fueron otros mensajes encontrados en las redes sociales.

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El texto del cartel apeló al beneficio mutuo de llegar temprano a casa mediante la cooperación en la ruta (@TransMilenio / X)

La imagen se volvió viral sin que se conocieran más detalles sobre el trabajador o el resultado de su primer recorrido. Aun así, el mensaje instaló entre los usuarios una idea compartida: la colaboración de los pasajeros podía facilitar el comienzo de quien acababa de asumir una nueva responsabilidad.