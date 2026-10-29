Colombia

Polémica en Cali, marca de gaseosas pintó de rosa las Trompetas del Grupo Niche: Alcaldía aclaró que el monumento no pertenece al Distrito

El equipo de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia verificará la presunta infracción y un inspector de Paz y Convivencia definirá las medidas aplicables conforme a la normativa vigente

Una persona retira letras adhesivas de vinilo colocadas sobre la superficie pintada de una estructura cónica de color rosado (Alcaldía de Cali)

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La intervención publicitaria en Las Trompetas de Niche terminó con el retiro de los elementos instalados luego de que la Alcaldía de Santiago de Cali anunciara una investigación administrativa.

La estructura, ubicada en la plazoleta Jairo Varela, había amanecido pintada de rosado y con publicidad exterior de una marca colombiana de gaseosas.

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La empresa responsable atendió el requerimiento del Distrito y desmontó la publicidad. La actuación se produjo tras las críticas de ciudadanos que cuestionaron la modificación de uno de los referentes culturales y turísticos de la capital del Valle del Cauca.

Las imágenes de las trompetas pintadas de rosado circularon en plataformas digitales y generaron una discusión entre los caleños. Una parte de los usuarios consideró que la intervención afectaba un símbolo asociado con la memoria cultural de la ciudad.

Plazoleta Jairo Varela
La empresa responsable retiró los elementos publicitarios de la escultura tras el requerimiento formal de la Administración Distrital (Colprensa)

Otros defendieron el cambio estético como una acción vinculada con el Giro de Rigo 2026. La competencia ciclística tendría como punto de partida esa zona de Cali y reunirá a más de 10.000 pedalistas procedentes de 35 países.

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La Alcaldía investigará el uso comercial del espacio público

La Secretaría de Seguridad y Justicia asumirá la revisión del caso por medio de su equipo de Inspección, Vigilancia y Control. Esa dependencia deberá establecer las circunstancias de la instalación publicitaria y determinar si existió una vulneración de las disposiciones distritales.

“Informamos que la publicidad instalada en el monumento Las Trompetas de Grupo Niche, ubicado en la plazoleta Jairo Varela, fue retirada luego del llamado de la administración municipal para dar cumplimiento a la normativa vigente”, indicó la Alcaldía de Cali.

La Administración Distrital recordó que cualquier actividad comercial desarrollada en ese lugar necesita las autorizaciones pertinentes. El cumplimiento de esas condiciones resulta obligatorio incluso cuando la obra instalada en el sitio no pertenezca formalmente al Distrito.

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La Alcaldía de Santiago de Cali abrió actuaciones administrativas por la presunta vulneración de las normas sobre espacio público (Alcaldía Cali/X)
La Alcaldía de Santiago de Cali abrió actuaciones administrativas por la presunta vulneración de las normas sobre espacio público (Alcaldía Cali/X)

“El espacio público tiene normas que deben respetarse. Aunque la obra pertenece a un particular, esto no significa que esté permitido instalar publicidad exterior visual sin cumplir con las disposiciones que regulan este tipo de intervenciones”, agregó.

El pronunciamiento oficial abrió dos interrogantes que quedaron en el centro de la discusión: quién autorizó o ejecutó la intervención y quién responde por la administración del monumento. La verificación administrativa busca delimitar esas responsabilidades.

La entidad indicó que las infracciones a la regulación sobre explotación comercial del espacio público pueden derivar en sanciones. El alcance de una eventual medida dependerá de las conclusiones que adopte el funcionario encargado del proceso.

La reacción en las redes sociales no se hicieron esperar, “Atacan a los grafiteros pero dibujan sobre el Monumento a Jairo Varela.”; “No siendo caleña me pareció desagradable que se vendan por un evento como cualquier otro, pintando un sitio emblemático”; “Y la sanción? Si la obra no es de Cali, entonces que pague aprovechamiento del espacio público y servicios”; “Si la gente no se hace respetar. Estos degenerados se apropian de todo. Que falta de cultura. La ciudad es de la gente”: fueron algunos de los mensajes.

El monumento pertenece a su autor y no al Distrito

La Alcaldía precisó que Las Trompetas de Niche son una obra del arquitecto Fredy Pantoja y que el monumento no es propiedad del Distrito. Según el comunicado, no hay un contrato que haya formalizado la transferencia de la escultura a la administración municipal.

Tampoco existe un acuerdo que establezca de forma expresa las responsabilidades sobre la operación y administración de la obra. Esa situación resulta relevante para definir las competencias institucionales frente a una estructura que se encuentra en una zona de uso público.

La falta de propiedad distrital no elimina la obligación de respetar las reglas del lugar donde está instalada la escultura. La Alcaldía sostuvo que cualquier modificación del monumento, incluida la colocación de avisos comerciales, debe ajustarse a la normativa vigente.

La aclaración apunta a separar la titularidad de la obra de la regulación del espacio que la rodea. Aunque el monumento sea de un particular, su ubicación en la plazoleta Jairo Varela permite al Distrito intervenir cuando se evalúe el uso del espacio público.

La escultura se consolidó como uno de los lugares más fotografiados de Cali y como una referencia para visitantes y residentes. Su presencia en la plazoleta Jairo Varela la vincula con la historia musical de la ciudad.

La obra rinde homenaje al maestro Jairo Varela y al Grupo Niche, figuras asociadas con la salsa y la identidad caleña. Esa carga simbólica explica parte de la reacción que provocó la publicidad instalada sobre la estructura.

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