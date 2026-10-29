Colombia

Abogado de Deicy Jiménez se refirió al testimonio de la ex trabajadora sexual contra Gustavo Petro: “Es una víctima y debe ser tratada como tal”

En la antesala de la diligencia judicial que protagonizará la mujer ante la Corte Suprema de Justicia, el penalista Andrés Felipe Caballero indicó que la mujer no retrocederá en sus denuncias contra el exjefe de Estado

Deicy Jiménez y su abogado, Andrés Felipe Caballero
Deicy Jiménez es representada por abogado, Andrés Felipe Caballero, que adelantó detalles de la diligencia judicial que cumplirá la mujer ante la Corte Suprema - crédito @PipeCab/X
Guardar

Andrés Felipe Caballero, que asumió la representación legal de Deicy Jiménez, mujer que acusó al expresidente Gustavo Petro de entregarle contratos a cambio de servicios sexuales, afirmó que el testimonio de su clienta tendrá valor probatorio dentro de la actuación que adelanta la Corte Suprema de Justicia, organismo en el que comparecerá el jueves 29 de octubre.

En diálogo con Caracol Radio, señaló que Jiménez está lista para comparecer ante la Sala de Instrucción y que aportaría elementos adicionales, aunque evitó anticipar detalles. E insistió en que el relato de la mujer no debe considerarse insuficiente por la ausencia de registros audiovisuales o documentos sobre hechos que habrían ocurrido en privado.

PUBLICIDAD

En Colombia existe un régimen de libertad probatoria y el testimonio es una prueba que debe ser valorado como tal”, expresó el defensor, que añadió que la valoración debe hacerse “con todas las reglas que eso implica” y bajo un análisis que tenga en cuenta la condición de mujer de su clienta. Así pidió que sus declaraciones se analicen con un enfoque diferencial.

Abogado de Deicy Jiménez adelantó que la mujer aportará otros elementos de prueba contra Gustavo Petro

El letrado sostuvo que Jiménez cuenta con elementos adicionales para respaldar sus denuncias, pero señaló que corresponde al alto tribuna conocerlos y establecer su alcance. “¿Deicy Jiménez tiene cómo aportar otros elementos de prueba? Claro que sí”, afirmó Caballero, en relación con un caso que concentra la atención por la gravedad de las denuncias.

PUBLICIDAD

Asimismo, reiteró que la sociedad no puede exigirle a una denunciante pruebas imposibles de obtener sobre situaciones que, de acuerdo con su versión, sucedieron sin testigos. “Hay conductas (...) que ocurren a puerta cerrada”, insistió el letrado frente a lo ya expuesto por la mujer, que en entrevista con Semana contó cómo también se registraron otras conductas.

Deisy es una víctima y debe ser tratada como tal”, acotó Caballero. “Lo vamos a demostrar. Va a acudir al llamado de las autoridades, no va a retroceder en este asunto”, precisó sobre lo que esperan de esta declaración.

Temas Relacionados

Deicy JiménezCorte Suprema ColombiaGustavo PetroContratos Gobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella denunció presuntas irregularidades en contratos de Rtvc durante el Gobierno Petro por más de $100.000 millones: “Revisar con lupa”

El presidente colombiano afirmó que la entidad firmó 1.051 acuerdos en el último año y anunció una revisión sobre presuntas anomalías en compras, pauta digital y pagos

Abelardo de la Espriella denunció presuntas irregularidades en contratos de Rtvc durante el Gobierno Petro por más de $100.000 millones: “Revisar con lupa”

Cancillería aclaró si hay colombianos muertos o heridos en el accidente de trenes en España que dejó más de 60 víctimas

El Consulado de Colombia en Madrid anunció que sigue la situación para brindar asistencia a los connacionales que la requieran

Cancillería aclaró si hay colombianos muertos o heridos en el accidente de trenes en España que dejó más de 60 víctimas

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 29 de octubre

La moneda europea registra un avance significativo respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 29 de octubre

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 29 de octubre

La divisa norteamericana ha experimentado un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 29 de octubre

María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, podría ser cabeza de lista al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático: el expresidente Álvaro Uribe la habría propuesto

La definición abrió un debate interno, debido a que algunos sectores promueven a Jerome, activista vinculada a asuntos pensionales, como cabeza de lista

María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, podría ser cabeza de lista al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático: el expresidente Álvaro Uribe la habría propuesto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Belén Alonso respondió con un video que se volvió viral a quienes la atacan en redes y le piden irse de Colombia: “Ya estoy en México, relájense”

Belén Alonso respondió con un video que se volvió viral a quienes la atacan en redes y le piden irse de Colombia: “Ya estoy en México, relájense”

La actriz Alina Lozano cuestiona la versión de Jim Velásquez sobre su matrimonio: “Que diga cuántos millones se ganó”

Marcela Reyes se refirió a las acusaciones de la mamá de B King y la hermana del fallecido cantante le respondió: “Su propio circo”

Planeta Rica producciones, la empresa que contrató a Egidio Cuadrado se refirió a la polémica por publicación de la hija de la viuda del acordeonero: “El reconocimiento de una pensión corresponde al Sistema General de Pensiones”

Bunbury en Colombia: este sería el setlist del cantante español para sus dos fechas en Bogotá y Cali

Deportes

Kevin Parra, figura de Nacional, se disculpó tras su polémico en vivo en donde llamó “fracasados” a sus críticos: “No fue la manera de transmitir el mensaje”

Kevin Parra, figura de Nacional, se disculpó tras su polémico en vivo en donde llamó “fracasados” a sus críticos: “No fue la manera de transmitir el mensaje”

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Convocan a una protesta durante el concierto de Ryan Castro en Bogotá: hinchas del fútbol aseguran que se está “privatizando El Campín”

Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol de los Estados Unidos: este es el colombiano que forma parte del equipo

Frank Fabra respaldó a su técnico Amaranto Perea tras la derrota del Independiente Medellín en Bogotá: “Ahora es matar y morir por él”