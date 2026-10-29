Abogado de Deicy Jiménez se refirió al testimonio de la ex trabajadora sexual contra Gustavo Petro: “Es una víctima y debe ser tratada como tal”

Deicy Jiménez es representada por abogado, Andrés Felipe Caballero, que adelantó detalles de la diligencia judicial que cumplirá la mujer ante la Corte Suprema - crédito @PipeCab/X

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Andrés Felipe Caballero, que asumió la representación legal de Deicy Jiménez, mujer que acusó al expresidente Gustavo Petro de entregarle contratos a cambio de servicios sexuales, afirmó que el testimonio de su clienta tendrá valor probatorio dentro de la actuación que adelanta la Corte Suprema de Justicia, organismo en el que comparecerá el jueves 29 de octubre.

En diálogo con Caracol Radio, señaló que Jiménez está lista para comparecer ante la Sala de Instrucción y que aportaría elementos adicionales, aunque evitó anticipar detalles. E insistió en que el relato de la mujer no debe considerarse insuficiente por la ausencia de registros audiovisuales o documentos sobre hechos que habrían ocurrido en privado.

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“En Colombia existe un régimen de libertad probatoria y el testimonio es una prueba que debe ser valorado como tal”, expresó el defensor, que añadió que la valoración debe hacerse “con todas las reglas que eso implica” y bajo un análisis que tenga en cuenta la condición de mujer de su clienta. Así pidió que sus declaraciones se analicen con un enfoque diferencial.

Abogado de Deicy Jiménez adelantó que la mujer aportará otros elementos de prueba contra Gustavo Petro

El letrado sostuvo que Jiménez cuenta con elementos adicionales para respaldar sus denuncias, pero señaló que corresponde al alto tribuna conocerlos y establecer su alcance. “¿Deicy Jiménez tiene cómo aportar otros elementos de prueba? Claro que sí”, afirmó Caballero, en relación con un caso que concentra la atención por la gravedad de las denuncias.

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Asimismo, reiteró que la sociedad no puede exigirle a una denunciante pruebas imposibles de obtener sobre situaciones que, de acuerdo con su versión, sucedieron sin testigos. “Hay conductas (...) que ocurren a puerta cerrada”, insistió el letrado frente a lo ya expuesto por la mujer, que en entrevista con Semana contó cómo también se registraron otras conductas.

“Deisy es una víctima y debe ser tratada como tal”, acotó Caballero. “Lo vamos a demostrar. Va a acudir al llamado de las autoridades, no va a retroceder en este asunto”, precisó sobre lo que esperan de esta declaración.