Conductor del contralor delegado para las cajas de compensación recibió un disparo en la cabeza en un intento de robo en Bogotá: todo quedó en video

Video capta atraco a mano armada contra el conductor de un funcionario en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

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Un hombre resultó herido por un disparo durante un presunto intento de hurto a un vehículo en el noroccidente de Bogotá, un hecho que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales el miércoles 28 de octubre de 2026.

Las imágenes muestran a varios hombres que se acercan a un automóvil gris detenido en medio de la congestión vehicular, a la altura de la calle 63. De acuerdo con las imásgenes, los sujetos habrían aprovechado el cambio de semáforo para abordar el vehículo por ambas puertas delanteras.

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Las versiones iniciales señalan que los hombres intimidaron al conductor con un arma de fuego con el fin de llevarse el carro. Durante el ataque, uno de los ocupantes recibió un disparo y los presuntos responsables huyeron en dos motocicletas que los esperaban cerca de una glorieta.

Otro de los videos compartidos en redes sociales muestra al hombre herido, con la camisa ensangrentada, mientras era trasladado a un centro asistencial. El paciente permanece bajo atención médica y su pronóstico es reservado, según la información que circuló tras el hecho.

Video registra el traslado de un hombre herido en un vehículo particular - crédito @ColombiaOscura/X

Un usuario en X identificó a la víctima como conductor de un funcionario de la Contraloría

La denuncia fue difundida en X por el usuario conocido como Topo Yiyo Martínez, de acuerdo con Pulzo, que afirmó conocer al herido y a su familia. En su publicación sostuvo que se trata de Jairito, conductor del contralor delegado para las cajas de compensación de la Contraloría General de la República.

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“Fue herido de un disparo en la cabeza durante un atraco en Bogotá”, escribió Martínez, que también pidió mensajes de apoyo para la recuperación de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del lesionado ni las circunstancias del ataque. Tampoco se conoce la identidad de los responsables. Los investigadores deberán revisar las cámaras de seguridad del sector para establecer la ruta de escape y determinar cómo ocurrió el hecho.

Video capta atraco a mano armada contra el conductor de un funcionario en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

Reducción de varios delitos en Bogotá

La reducción de varios delitos en Bogotá durante los primeros nueve meses de 2026 contrastó con la persistencia de una alta sensación de inseguridad entre los habitantes de la capital.

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La Administración distrital atribuyó los resultados a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y la Décima Tercera Brigada del Ejército.

El hurto a personas fue el delito con la mayor disminución: bajó 16% entre enero y septiembre. Los delitos sexuales registraron una caída de 14%, mientras que el hurto de automotores descendió 9%.

Para reducir los robos contra ciudadanos, las autoridades concentraron sus intervenciones en zonas identificadas como riesgosas. Las medidas incluyeron requisas, patrullajes preventivos, labores de vigilancia y registro, además de operativos contra la receptación.

El Distrito también realizó verificaciones de códigos IMEI en teléfonos celulares. Estas revisiones formaron parte de las acciones contra el comercio de dispositivos obtenidos de forma ilegal.

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En materia de delitos sexuales, la estrategia oficial se orientó hacia la prevención. Las campañas buscaron promover el autocuidado, incentivar las denuncias y facilitar la identificación de circunstancias de riesgo.

Los controles para enfrentar el hurto de vehículos y motocicletas se reforzaron en vías públicas y parqueaderos. El Plan Cazador incluyó la revisión de los sistemas de identificación de carros y motos.

Pese a la caída reportada en algunos indicadores, el 62% de los ciudadanos consideraba insegura a Bogotá al cierre del primer semestre de 2026, de acuerdo con Bogotá Cómo Vamos.

La proporción fue igual a la registrada al finalizar 2025 y representó el nivel más alto desde 2008, según el programa.

El informe también indicó que solo cuatro de cada diez víctimas denuncian los delitos. Ese nivel de denuncia plantea la posibilidad de que una parte de los casos no quede reflejada en las estadísticas oficiales.

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