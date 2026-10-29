Colombia

Políticos reaccionaron a la polémica presencia del caricaturista Matador en el Senado: “Así se le habla a ese sinvergüenza”

Dirigentes de derecha cuestionaron la pancarta llevada por el dibujante y reclamaron respeto hacia la primera dama

Papo Amín, Norma Hurtado y Hernán Cadavid se pronunciaron en X por llegada del Caricaturista Matador al Senado - crédito @papoaminCD/X - @normahurtados/X - @hernancadavidma/X
Papo Amín, Norma Hurtado y Hernán Cadavid se pronunciaron en X por llegada del Caricaturista Matador al Senado - crédito @papoaminCD/X - @normahurtados/X - @hernancadavidma/X
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La presencia del caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, en el Senado el miércoles 28 de octubre generó reacciones de dirigentes políticos y figuras públicas, después de que la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta defendiera su permanencia en el recinto.

El dibujante acudió con una pancarta alusiva a la primera dama Ana Lucía Pineda, hecho que motivó cuestionamientos desde distintos sectores. La llegada del dibujante al recinto incluyó un intercambio entre González y el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández. El congresista le gritó “bandido”, mientras el artista respondió con besos al aire.

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Tras lo anterior, el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, publicó un mensaje en el que rechazó la asistencia del caricaturista al Congreso. El cabildante formuló señalamientos sobre presuntos hechos de violencia contra una expareja de González y cuestionó sus críticas a la esposa del presidente.

“Un miserable que al parecer cogía a golpes a su pareja y la violentaba y que llama ‘rata’ a la primera dama no puede ir al Congreso a posar de buen ciudadano”, escribió Amín. “Lo de ese señor Matador es totalmente repudiable. ¡Misógino!”, agregó.

Papo Amín rechazó la presencia de Matador en el Congreso y lo calificó de “misógino” - crédito @papoaminCD/X
Papo Amín rechazó la presencia de Matador en el Congreso y lo calificó de “misógino” - crédito @papoaminCD/X

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila también se pronunció por la situación. En su cuenta de redes sociales vinculó la llegada de “Matador” al Legislativo con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico y reprochó sus cuestionamientos hacia Pineda.

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“Matador, apoyado por el Pacto Histórico, llegó al Congreso para seguir atacando a la primera dama Ana Lucía Pineda. Ya parece una psicopatía”, manifestó Dávila.

Vicky Dávila cuestionó el respaldo del Pacto Histórico a Matador en el Congreso - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila cuestionó el respaldo del Pacto Histórico a Matador en el Congreso - crédito @VickyDavilaH/X

A su turno, la exgobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán sostuvo que el Capitolio debe mantener una posición de rechazo ante cualquier expresión que, a su juicio, pueda constituir violencia de género. La exdirigente retomó acusaciones sobre antecedentes personales del caricaturista y pidió respeto hacia la primera dama.

“¿Cómo es posible que alguien con antecedentes de violencia contra su propia esposa, @Matador000, entre al Senado a insultar a otra mujer?”, expresó Roldán. La exmandataria agregó que “el Congreso debe ser ejemplo, no escenario de misoginia”.

Clara Luz Roldán rechazó la presencia de Matador en el Senado y pidió respeto por la primera dama - crédito @ClaraLuzRoldan/X
Clara Luz Roldán rechazó la presencia de Matador en el Senado y pidió respeto por la primera dama - crédito @ClaraLuzRoldan/X

En el mismo mensaje, Roldán señaló que la violencia basada en género “no tiene cabida en ningún espacio” y menos en el recinto legislativo. Además, acompañó su publicación con etiquetas como “Defender a las mujeres”, “No a la violencia contra la mujer”, “Respeto a las mujeres” y “No a la misoginia”.

La exsenadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia se sumó a las críticas contra González. Valencia afirmó que el caricaturista ha dirigido expresiones ofensivas contra ella y contra Pineda, y sostuvo que esas conductas deben ser cuestionadas públicamente.

“Matador, maltratador. Me lo hizo a mí, a la primera dama Ana Lucía Pineda, y lo seguirá haciendo si no alzamos nuestra voz para exigir respeto”, escribió la dirigente. También aseguró que “en el Congreso de la República no hay espacio para misoginia disfrazada de humor”.

Paloma Valencia arremetió contra Matador y rechazó la misoginia en el Congreso - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia arremetió contra Matador y rechazó la misoginia en el Congreso - crédito @PalomaValenciaL/X

El integrante del Centro Democrático Hernán Cadavid reaccionó de forma breve a la polémica y pidió la salida del dibujante del Senado. “Matador fuera. En el Congreso no vamos a escuchar misóginos como usted”, publicó.

Hernán Cadavid pidió la salida de Matador del Senado tras la polémica - crédito @hernancadavidma/X
Hernán Cadavid pidió la salida de Matador del Senado tras la polémica - crédito @hernancadavidma/X

La senadora Norma Hurtado centró su pronunciamiento en los límites de la libertad de expresión. La congresista afirmó que cuestionar decisiones de funcionarios o personalidades públicas hace parte del debate democrático, aunque consideró inadmisibles los mensajes que, según su interpretación, humillen o deshumanicen a una mujer.

“Lo ocurrido hoy en el Senado es inaceptable. La libertad de expresión no puede convertirse en excusa para humillar, animalizar y atacar la dignidad de una mujer”, señaló Hurtado. La legisladora rechazó los ataques atribuidos a “Matador” contra Pineda y expresó solidaridad con la primera dama.

Norma Hurtado cuestionó a Matador y pidió rigor de la Fiscalía en las investigaciones - crédito @normahurtados/X
Norma Hurtado cuestionó a Matador y pidió rigor de la Fiscalía en las investigaciones - crédito @normahurtados/X

Hurtado añadió que la Fiscalía General de la Nación debe avanzar “con rigor” en las investigaciones que puedan estar relacionadas con el caso. “El respeto por las mujeres no tiene color político”, concluyó.

Carlos Felipe Mejía respaldó a Jota Pe Hernández por pedir la salida de Matador - crédito @CARLOSFMEJIA/X
Carlos Felipe Mejía respaldó a Jota Pe Hernández por pedir la salida de Matador - crédito @CARLOSFMEJIA/X

El senador Carlos Felipe Mejía respaldó la intervención de Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, quien solicitó el retiro de González durante la plenaria. “Así se le habla a ese sinvergüenza de Matador. Aplauso de pie, senador Jota Pe Hernández”, escribió.

Carlos Felipe Mejía respaldó a Jota Pe Hernández por pedir el retiro de Matador - crédito @ChriGarces/X
Carlos Felipe Mejía respaldó a Jota Pe Hernández por pedir el retiro de Matador - crédito @ChriGarces/X

Por último, el senador del Centro Democrático Christian Garcés se sumó a las críticas por la presencia del caricaturista Julio César González, “Matador”, en el Senado y pidió su salida del recinto.

“La misoginia no tiene cabida en el Senado. ¡Matador, fuera del recinto!”, escribió Garcés en su publicación, que acompañó con la etiqueta “Matador desdibujado”.

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