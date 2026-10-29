Colombia

Empanadas de plátano rellenas con mucho queso que estira: este es el secreto para que no tenga líos con la masa

Se doran en aceite hasta obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro, y es una preparación ideal para compartir como merienda o acompañamiento

Empanadas fritas en un plato de barro sobre una mesa de madera y una mano que levanta media pieza con queso derretido estirado.
Una empanada frita de plátano maduro con queso derretido es el mejor de los acompañamientos de cualquier reunión social - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El plátano maduro y el queso forman una de esas parejas que saben a cocina casera colombiana. Su contraste entre dulzor, textura suave y centro fundido convierte cada bocado en una tentación para compartir con un tinto, una aguapanela o una bebida fría.

La preparación está inspirada en los fritos del Valle del Cauca, región donde el plátano ocupa un lugar central en las llamadas “entre comidas”. Allí son populares preparaciones como los aborrajados, las marranitas y otras masas fritas hechas con plátano.

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Receta de empanadas de plátano con queso

Estas empanadas se elaboran con plátano maduro frito y convertido en puré. La masa se rellena con queso doble crema, se cierra y se cubre con una mezcla de huevo, harina y leche antes de pasar por aceite caliente.

El resultado es una pieza dorada por fuera, blanda por dentro y con un relleno de queso derretido. La técnica combina fritura inicial del plátano, formado de la masa y una segunda fritura.

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Tiempo total: 45 minutos.

Ingredientes

  1. 2 plátanos maduros.
  2. 375 g de queso doble crema.
  3. 4 huevos.
  4. 500 g de harina de trigo.
  5. 250 ml de leche.
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  7. 1 cucharadita de sal.
  8. 1 litro de aceite vegetal, aproximadamente.
  9. 1 cucharada de azúcar, opcional para la mezcla de cobertura.
Plátanos maduros, un bloque de queso sobre una tabla, huevos, harina en un cuenco y un vaso de leche sobre una mesa de madera.
La lista de ingredientes que incluye plátanos maduros, queso y harina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer empanadas de plátano con queso, paso a paso

  1. Pele los plátanos maduros y córtelos en trozos medianos.
  2. Caliente una paila o sartén grande con suficiente aceite. Fría los trozos de plátano hasta que tomen un color dorado y queden blandos.
  3. Retire los plátanos y déjelos escurrir sobre papel absorbente. Elimine el exceso de aceite antes de preparar el puré.
  4. Pase los plátanos a un recipiente amplio. Tritúrelos con un tenedor hasta obtener una masa suave.
  5. Divida el puré en 8 porciones. Con las manos limpias, forme discos o porciones alargadas de aproximadamente 15 cm.
  6. Corte el queso doble crema en tajadas gruesas. Coloque una tajada en el centro de cada porción de plátano.
  7. Cierre la masa alrededor del queso. Presione los bordes para evitar que el relleno se salga. El queso debe quedar completamente cubierto.
  8. En otro recipiente, bata los huevos. Añada la harina, la leche, la esencia de vainilla, la sal y el azúcar opcional.
  9. Mezcle hasta obtener una preparación espesa, parecida a una masa para fritura. Si queda demasiado líquida, agregue un poco más de harina.
  10. Caliente nuevamente el aceite a fuego medio-alto. Evite que el aceite humee, porque puede dorar la cobertura antes de calentar el centro.
  11. Bañe cada empanada con la mezcla de harina y huevo. Cúbrala por todos los lados.
  12. Fría las empanadas por tandas. Déjelas entre 3 y 4 minutos, hasta que estén doradas.
  13. Retírelas con una espumadera y póngalas sobre papel absorbente.
  14. Sirva las empanadas calientes, cuando el queso todavía conserve una textura suave y fundida.
Manos doblando una masa amarilla sobre un trozo de queso blanco en una mesa de madera con recipientes y una sartén al fondo.
Se elabora la empanada doblando la masa de plátano maduro sobre un trozo de queso blanco - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 empanadas medianas, suficientes para 4 personas si se sirven 2 unidades por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Los valores son aproximados para una porción de 2 empanadas:

  • Calorías: 650 kcal.
  • Proteínas: 20 g.
  • Carbohidratos: 75 g.
  • Grasas: 32 g.
  • Azúcares: 15 g.
  • Sodio: 650 mg, según la cantidad de sal y queso utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Empanadas en una sartén con aceite caliente, una mano que sostiene una espumadera metálica y varios recipientes con comida.
La fritura deve ser con aceite muy caliente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las empanadas se pueden guardar en la nevera hasta por 3 días, dentro de un recipiente con tapa.

Para calentarlas, use un horno o una freidora de aire durante 5 a 8 minutos. Así recuperan parte de su textura crujiente.

También se pueden congelar antes de la segunda fritura. Colóquelas separadas en una bandeja y, cuando estén firmes, páselas a una bolsa hermética. Se conservan en el congelador hasta por 1 mes.

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