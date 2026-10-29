José ‘Ringo’ Amaya, campeón con Junior en el 2004, sugirió unos cambios en el equipo de cara a la Copa Libertadores 2027: “Ojalá llegue a la final”

José 'Ringo' Amaya sugirió cambios para el Junior de Barranquilla de cara a la Copa Libertadores 2027 - crédito Junior

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José ‘Ringo’ Amaya cree que Junior debe planificar la Copa Libertadores 2027 con un plantel competitivo, objetivos claros y una preparación ajustada a las exigencias del torneo internacional. El exfutbolista, campeón con el club barranquillero en 2004, afirmó que el equipo debe aspirar a llegar “lo más lejos posible” e incluso a disputar la final.

Junior de Barranquilla jugará la Copa Libertadores en 2027 y, para Amaya, la participación debe representar una oportunidad para mejorar los resultados internacionales de los últimos años. El exjugador sostuvo que el equipo necesita corregir aspectos deportivos y administrativos para avanzar de fase y convertirse en un representante competitivo.

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En una entrevista con Infobae Colombia, Amaya señaló que el club no puede afrontar el certamen sin una planificación previa. “Junior tiene que hacer una buena planificación”, afirmó el exmediocampista, quien también integró la nómina rojiblanca que disputó la Copa Libertadores en 2011.

Junior de Barranquilla clasificó a la Copa Libertadores 2027, tras ser campeón de la Liga Betplay 2026-II - crédito @fabian.angel16/Instagram

La planificación y los refuerzos para 2027

Amaya consideró que Junior debe organizar su preparación de acuerdo con el desafío que enfrentará en 2027. En su análisis, el equipo necesita revisar la conformación de la plantilla, definir sus necesidades y tomar decisiones deportivas que le permitan competir fuera de Colombia.

“No está para dar un paso en falso. Junior está para encarar este torneo de la mejor manera, con unas aspiraciones positivas, con unos objetivos claros de que se puede llegar a lo más lejos de este torneo tan importante”, declaró a este medio.

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El exfutbolista señaló que la planificación debe incluir una evaluación precisa de los jugadores que requiere el club. “La planificación va a ser muy importante, el saber qué jugadores necesita Junior para poder encarar esta clase de torneo”, explicó.

Para Amaya, el equipo necesita armar una nómina capaz de sostener la exigencia de una competencia internacional. “Sabemos de que Junior necesita jugadores y armar un equipo que compita y que pueda lograr cosas importantes en este torneo internacional”, agregó.

El campeón de 2004 también puso el foco en la expectativa de los aficionados de Barranquilla. Según dijo, el respaldo de la hinchada está ligado al deseo de ver al equipo con una mayor presencia fuera del país, después de los buenos resultados obtenidos en el ámbito nacional.

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Esta es parte de la plantilla del Junior de Barranquilla en el 2026, que clasificó al equipo a la Copa Libertadores 2027 - crédito Colprensa

La aspiración de llegar a una final

Consultado sobre el alcance que debería tener Junior en la Copa Libertadores 2027, Amaya evitó fijar una meta definitiva, aunque sostuvo que el equipo debe plantearse objetivos altos. “Junior es un equipo importante del país y reconocido también a nivel internacional. Junior tiene que aspirar a llegar lo más lejos posible”, manifestó.

El exjugador fue más allá al referirse a la posibilidad de disputar el partido decisivo del torneo. “Ojalá llegue a la final”, dijo, aunque advirtió que ese propósito dependerá de los cambios que el club pueda realizar antes del inicio de la competencia.

En ese sentido, Amaya consideró que Junior debe superar las actuaciones que ha tenido en las ediciones recientes de los torneos internacionales. “Lo primero que tiene que hacer es cambiar lo que no ha hecho bien en los años anteriores”, sostuvo.

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Hayder Palacio participó de la final entre Atlético Nacional y Junior de 2004 - crédito hayderp14/ Instagram

Su propuesta pasa por construir un equipo con “jerarquía” y “personalidad”, capaz de avanzar a las siguientes fases de la Libertadores. Para el exfutbolista, el objetivo no debe reducirse a participar: Junior debe competir con una estructura deportiva preparada para responder ante rivales de distintos países.

“Que en el 2027, le pueda superar los últimos años, pasando a las siguientes fases. Ser un equipo con jerarquía, un equipo con personalidad, un equipo que sea un buen representante en este torneo tan importante como es la Libertadores”, expresó.

Amaya sostuvo que el camino hacia una eventual final debe construirse de manera gradual. “Ahí empezar a buscar los objetivos paso a paso”, concluyó el exjugador, que ve en la planificación, los refuerzos y la solidez colectiva los factores para que Junior aspire a una campaña internacional más competitiva en 2027.

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