Accidente en la avenida Boyacá dejó una mujer fallecida: el choque con un tractocamión provocó desvíos en Bogotá

Una mujer que se movilizaba en motocicleta murió tras el choque con un tractocamión en la localidad de Kennedy (@PasaenBogota/X)

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Una mujer falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del miércoles 28 de octubre de 2026 en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá. El siniestro obligó a las autoridades a restringir la circulación por el carril central de la avenida Boyacá, mientras los equipos de criminalística adelantan las labores para establecer cómo ocurrió la colisión.

El hecho se registró hacia las 8:00 p. m., en la avenida Boyacá con calle 39B Sur, donde chocaron un tractocamión y una motocicleta. La víctima se movilizaba en el vehículo de dos ruedas y quedó atrapada en medio del vehículo de carga, según las imágenes y los videos difundidos en redes sociales.

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El accidente de tránsito se registró en la avenida Boyacá con calle 39B Sur, en el suroccidente de Bogotá (@BogotaTransito/X)

Cuando los organismos de emergencia llegaron al lugar, encontraron a la mujer sin signos vitales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad. El capitán de la estación de Venecia, sargento Leonardo Lara, explicó a City Tv que la central de operaciones recibió el reporte de un accidente en el que, al parecer, una persona había quedado atrapada tras una colisión vehicular.

“La central de operaciones reporta un accidente de tránsito en donde, al parecer, hay una persona atrapada por colisión vehicular. Nos desplazamos por la Boyacá, sentido sur-norte, y vemos, al parecer, una mujer sin signos vitales”, señaló.

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De acuerdo con el uniformado, las unidades se desplazaron hasta el punto del siniestro, en la avenida Boyacá, donde confirmaron que la mujer había fallecido. Entre tanto, el conductor del tractocamión fue trasladado para practicarle una prueba de alcoholemia, un procedimiento que hace parte de las actuaciones habituales en este tipo de casos.

El levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias hicieron parte de las diligencias adelantadas por criminalística tras el accidente en Kennedy. (@PasaenBogota/X)

Un ciudadano que se encontraba cerca del lugar junto con su esposa le contó a City Tv lo que habría observado durante el siniestro. Según su relato, la motociclista habría cruzado cuando el semáforo estaba en rojo. “Lamentable, la señora sí se pasó en rojo”, afirmó el testigo. El hombre también cuestionó el tiempo que, según él, tardaron las autoridades en llegar al sitio. De acuerdo con su versión, la espera habría sido de entre 40 y 50 minutos.

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Además, aprovechó para pedir una mayor regulación de las motocicletas eléctricas, al señalar que, desde su perspectiva, este tipo de vehículos ha estado relacionado con accidentes similares en corredores viales como las avenidas Boyacá y 68. En la zona también permanece el laboratorio móvil de criminalística de la Policía Nacional, encargado de recolectar evidencias que permitan reconstruir las circunstancias del accidente.

Las diligencias de la Policía Nacional se prolongaron durante más de una hora en el lugar del accidente. Durante ese tiempo, el laboratorio móvil de criminalística realizó los procedimientos para el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias que permitan esclarecer las circunstancias de la colisión.

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El choque entre la motocicleta y el tractocamión obligó a restringir el tránsito por el carril central de la avenida Boyacá, en sentido norte-sur (Chepa Beltran/Europa Press)

La Policía de Tránsito mantiene un desvío en el carril central de la avenida Boyacá, en el corredor norte-sur, mientras avanzan las diligencias correspondientes. La medida afecta la movilidad en este tramo de la vía, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.

Recomendaciones para prevenir accidentes

Ante siniestros que involucran vehículos de carga y motocicletas, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá recomienda respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, mantener la atención en la vía y no conducir después de consumir alcohol o sustancias psicoactivas.

La entidad advierte que esas decisiones ayudan a reducir los riesgos. Para los motociclistas, la recomendación es evitar zigzagueos y la circulación entre vehículos, conservar una distancia de seguridad frente a camiones, volquetas y tractocamiones, y usar correctamente el casco y otros elementos de protección. En condiciones nocturnas o de baja visibilidad, también aconseja portar prendas reflectivas.

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