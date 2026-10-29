Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras las victorias de Once Caldas e Inter de Bogotá: hubo cambios en el grupo de los ocho

La anotación de Michael Barrios le dio la victoria a Once Caldas sobre Alianza de Valledupar - crédito Once Caldas

Guardar

Once Caldas venció 1-0 a Alianza de Valledupar en el estadio Palogrande de Manizales, en un partido válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II, disputado el miércoles 28 de octubre.

La anotación de Michael Barrios, de penal al minuto 52, le dio la victoria a los dirigidos por Carlos Valencia y, en consecuencia, el reingreso parcial al grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales, la fase que sigue al Todos contra Todos tras las 19 jornadas de cada equipo.

PUBLICIDAD

Once Caldas había salido de la zona de clasificación tras la victoria de Águilas Doradas por 2-0 como visitante ante Cúcuta Deportivo, el martes 27 de octubre, también por la fecha 5.

Sin embargo, los tres puntos obtenidos por el equipo de Manizales frente a Alianza de Valledupar le permitieron recuperar la posición y desplazar nuevamente al conjunto antioqueño. Águilas Doradas quedó en el noveno puesto con 22 puntos, dos menos que Once Caldas, que llegó a 24.

Por su parte, Internacional de Bogotá venció 3-1 al Deportivo Independiente Medellín en el duelo que cerró la jornada del miércoles en el fútbol profesional colombiano, resultado que no alteró el grupo de ocho clasificados parcialmente, pero sí avivó las posibilidades del equipo de la capital de la república de estar en los cuadrangulares semifinales.

PUBLICIDAD

Así se jugará la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Dimayor

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II

Atlético Nacional: 32 puntos / +17 diferencia de gol / 15 partidos jugados. América de Cali: 31 puntos / +18 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Cali: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Once Caldas: 24 puntos / +3 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Águilas Doradas: 22 puntos / +2 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Alianza FC: 18 puntos / -11 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Junior FC: 16 puntos / -3 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Boyacá Chicó: 16 puntos / -13 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportivo Pereira: 14 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Jaguares FC: 13 puntos / -11 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Fortaleza FC: 12 puntos / -6 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Pasto: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 15 partidos jugados (eliminado).

Águilas Doradas venció 2-0 a Cúcuta Deportivo en un duelo válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026 - crédito @aguilasdoradasr/Instagram

Partidos que restan en la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026

Los encuentros entre Once Caldas y Alianza de Valledupar, e Inter de Bogotá ante DIM, correspondieron a la quinta fecha del campeonato colombiano, que aún tiene cuatro partidos pendientes.

Hasta ahora, Águilas Doradas venció 2-0 a Cúcuta Deportivo; Boyacá Chicó y Junior de Barranquilla igualaron 1-1; Millonarios empató 1-1 con Deportivo Cali; y Deportes Tolima superó 1-0 a Llaneros.

América de Cali vs. Fortaleza FC

Fecha: 29 de octubre

Hora: 6:15 p. m.

TV: Win + Fútbol

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

Fecha: 29 de octubre

Hora: 8:30 p. m.

TV: Win + Fútbol

Atlético Nacional y Santa Fe tendrán un duelo lleno de nivel e historia por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

Deportivo Pereira vs. Jaguares FC

Fecha: 30 de octubre

Hora: 4:00 p. m.

TV: Win + Fútbol

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto

Fecha: 27 de octubre

Hora: 8:05 p. m.

TV: Win + Fútbol y Win Sports