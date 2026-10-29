Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras las victorias de Once Caldas e Inter de Bogotá: hubo cambios en el grupo de los ocho

Águilas Doradas fue el equipo perjudicado con la victoria del club de Manizales, pues salió del los clasificados de forma parcial a los cuadrangulares semifinales

La anotación de Michael Barrios le dio la victoria a Once Caldas sobre Alianza de Valledupar - crédito Once Caldas
La anotación de Michael Barrios le dio la victoria a Once Caldas sobre Alianza de Valledupar - crédito Once Caldas
Guardar

Once Caldas venció 1-0 a Alianza de Valledupar en el estadio Palogrande de Manizales, en un partido válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II, disputado el miércoles 28 de octubre.

La anotación de Michael Barrios, de penal al minuto 52, le dio la victoria a los dirigidos por Carlos Valencia y, en consecuencia, el reingreso parcial al grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales, la fase que sigue al Todos contra Todos tras las 19 jornadas de cada equipo.

PUBLICIDAD

Once Caldas había salido de la zona de clasificación tras la victoria de Águilas Doradas por 2-0 como visitante ante Cúcuta Deportivo, el martes 27 de octubre, también por la fecha 5.

Sin embargo, los tres puntos obtenidos por el equipo de Manizales frente a Alianza de Valledupar le permitieron recuperar la posición y desplazar nuevamente al conjunto antioqueño. Águilas Doradas quedó en el noveno puesto con 22 puntos, dos menos que Once Caldas, que llegó a 24.

Por su parte, Internacional de Bogotá venció 3-1 al Deportivo Independiente Medellín en el duelo que cerró la jornada del miércoles en el fútbol profesional colombiano, resultado que no alteró el grupo de ocho clasificados parcialmente, pero sí avivó las posibilidades del equipo de la capital de la república de estar en los cuadrangulares semifinales.

PUBLICIDAD

Así se jugará la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Dimayor
Así se jugará la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Dimayor

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II

  1. Atlético Nacional: 32 puntos / +17 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  2. América de Cali: 31 puntos / +18 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  3. Deportivo Cali: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  4. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  5. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  6. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  7. Once Caldas: 24 puntos / +3 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  8. Independiente Medellín: 23 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  9. Águilas Doradas: 22 puntos / +2 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  10. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  11. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  12. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -1 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  13. Alianza FC: 18 puntos / -11 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  14. Llaneros FC: 17 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  15. Junior FC: 16 puntos / -3 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  16. Boyacá Chicó: 16 puntos / -13 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  17. Deportivo Pereira: 14 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  18. Jaguares FC: 13 puntos / -11 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  19. Fortaleza FC: 12 puntos / -6 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  20. Deportivo Pasto: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 15 partidos jugados (eliminado).
Águilas Doradas venció 2-0 a Cúcuta Deportivo en un duelo válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026 - crédito @aguilasdoradasr/Instagram
Águilas Doradas venció 2-0 a Cúcuta Deportivo en un duelo válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026 - crédito @aguilasdoradasr/Instagram

Partidos que restan en la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026

Los encuentros entre Once Caldas y Alianza de Valledupar, e Inter de Bogotá ante DIM, correspondieron a la quinta fecha del campeonato colombiano, que aún tiene cuatro partidos pendientes.

Hasta ahora, Águilas Doradas venció 2-0 a Cúcuta Deportivo; Boyacá Chicó y Junior de Barranquilla igualaron 1-1; Millonarios empató 1-1 con Deportivo Cali; y Deportes Tolima superó 1-0 a Llaneros.

América de Cali vs. Fortaleza FC

  • Fecha: 29 de octubre
  • Hora: 6:15 p. m.
  • TV: Win + Fútbol

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

  • Fecha: 29 de octubre
  • Hora: 8:30 p. m.
  • TV: Win + Fútbol
Nacional vs. Santa Fe
Atlético Nacional y Santa Fe tendrán un duelo lleno de nivel e historia por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

Deportivo Pereira vs. Jaguares FC

  • Fecha: 30 de octubre
  • Hora: 4:00 p. m.
  • TV: Win + Fútbol

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto

  • Fecha: 27 de octubre
  • Hora: 8:05 p. m.
  • TV: Win + Fútbol y Win Sports

Temas Relacionados

Tabla de posiciones Liga BetPlayOnce Caldas F.C.Fútbol colombianoTabla de posiciones fútbol colombianoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Campeón con Junior en el 2004 analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación del equipo en Liga BetPlay 2026-II

José ‘Ringo’ Amaya, quien además compartió con el director técnico en el 2011, afirmó que uno de los factores que influyó en ese resultado fue el cansancio después del primer semestre del año

Infobae

Se empieza a definir la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2027: así quedarían los promedios

Si la Dimayor continúa con el actual sistema de pérdida de categoría, habría algunas sorpresas para la próxima campaña por los clubes que entrarían y saldrían de esa pelea

Se empieza a definir la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2027: así quedarían los promedios

América de Cali vive horas tensas antes de recibir a Fortaleza: una decisión de los jugadores encendió las alarmas en el club

Al parecer, los problemas económicos del club afectarían a la plantilla, pese a que realiza una gran campaña en la Liga BetPlay, la Copa Colombia y estar cerca de la Copa Libertadores

América de Cali vive horas tensas antes de recibir a Fortaleza: una decisión de los jugadores encendió las alarmas en el club

José ‘Ringo’ Amaya, campeón con Junior en el 2004, sugirió unos cambios en el equipo de cara a la Copa Libertadores 2027: “Ojalá llegue a la final”

Infobae Colombia habló con el exfutbolista profesional colombiano que debutó en el Tiburón, y quien tuvo una segunda etapa en el 2011, cuando disputó ese torneo internacional con el equipo

José ‘Ringo’ Amaya, campeón con Junior en el 2004, sugirió unos cambios en el equipo de cara a la Copa Libertadores 2027: “Ojalá llegue a la final”

Atlético Nacional vs. Santa Fe: hora y dónde ver el clásico de la fecha 5 en la Liga BetPlay

Los verdes, líderes del torneo, se verán con los rojos, a un paso de los cuadrangulares, en un duelo que también es clave para la tabla de la reclasificación

Atlético Nacional vs. Santa Fe: hora y dónde ver el clásico de la fecha 5 en la Liga BetPlay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Empresa responsable de la pensión de Egidio Cuadrado salió al paso de la polémica por las palabras de la hija del acordeonero

Empresa responsable de la pensión de Egidio Cuadrado salió al paso de la polémica por las palabras de la hija del acordeonero

Bunbury en Colombia: este sería el setlist del cantante español para sus dos fechas en Bogotá y Cali

Camilo anunció cambio de fecha para su concierto en Barranquilla: todo lo que debe saber

Jim Velásquez aseguró que su matrimonio con Alina Lozano fue un montaje y que nunca tuvo validez legal

La DJ Marcela Reyes interpuso una querella penal contra la madre del cantante asesinado B-King por presunta injuria

Deportes

Campeón con Junior en el 2004 analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación del equipo en Liga BetPlay 2026-II

Campeón con Junior en el 2004 analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación del equipo en Liga BetPlay 2026-II

Se empieza a definir la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2027: así quedarían los promedios

América de Cali vive horas tensas antes de recibir a Fortaleza: una decisión de los jugadores encendió las alarmas en el club

José ‘Ringo’ Amaya, campeón con Junior en el 2004, sugirió unos cambios en el equipo de cara a la Copa Libertadores 2027: “Ojalá llegue a la final”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras la victoria de Once Caldas: hubo cambios en el grupo de los ocho