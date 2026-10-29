Atlético Nacional vs. Santa Fe: hora y dónde ver el clásico de la fecha 5 en la Liga BetPlay

Atlético Nacional y Santa Fe tendrán un duelo lleno de nivel e historia por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

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Avanza la quinta fecha de la Liga BetPlay, la cual se aplazó por dos meses y medio debido al terremoto del 10 de agosto en Colombia, además de que será el escenario ideal para que la Dimayor ponga orden en el calendario porque, en ese tiempo después del sismo, muchos clubes tuvieron partidos pendientes y su reprogramación provocó que los clubes tuvieran pocos días de descanso.

Atlético Nacional y Santa Fe son dos de las escuadras que se pondrán al día en el segundo semestre de 2026, en un clásico que promete muchas emociones porque no solo se juegan por la victoria, sino porque el encuentro es de alta importancia en la parte alta de la tabla y de la reclasificación.

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Con respecto a la tabla anual, los dos conjuntos se encuentran en la pelea, junto al América, por los dos cupos a la Copa Libertadores 2027, en caso de no ganar la Liga BetPlay, por eso los tres puntos son determinantes para acercarse a ese objetivo, en especial por parte de los rojos porque le pisan los talones a los escarlatas.

Hora y dónde ver Nacional vs. Santa Fe

Tanto verdolagas como cardenales llegan como favoritos a este compromiso porque realizan una buena campaña en el segundo semestre, sobre todo los antioqueños porque son líderes con 32 puntos, mientras que los rojos, en medio de la irregularidad de su juego, se acercan con 28 unidades en la cuarta posición.

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Atlético Nacional y Santa Fe se enfrentarán el jueves 29 de octubre a las 8:30 p. m., que se verá en exclusiva por el canal deportivo Win+ Fútbol, para sus suscriptores en los cableoperadores, además de su plataforma llamada Win Play, en cualquier dispositivo para los hinchas del fútbol colombiano.

Santa Fe suma 28 puntos en el cuarto lugar del campeonato con el objetivo de consolidar el proceso del técnico Pablo Repetto - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El encuentro se dará en el estadio Atanasio Girardot, donde la Alcaldía de Medellín informó que se hizo el retiro total del techo y sus bases en la tribuna de occidental, como parte de las obras para la ampliación del escenario a una capacidad superior de 60.000 personas con una tercera bandeja en todos los sectores.

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Nacional quiere sacar ventaja en la tabla de posiciones y asegurar el primer puesto en la tabla de posiciones, ya que eso le dará la ventaja deportiva en los cuadrangulares, que es el llamado “punto invisible” que lo beneficiará en caso de empate en puntos con otros rivales, que incluso sería determinante para alcanzar la final.

Atlético Nacional mantiene una diferencia de 22 puntos sobre su perseguidor más cercano en la tabla de reclasificación de 2026 - crédito @nacionaloficial/X

Por los lados de Santa Fe, el objetivo no es solo ganar, sino demostrar que el equipo sí cuenta con la capacidad de pelear el título ante las escuadras grandes, debido a la irregularidad de los resultados y la obligación de conseguir la estrella para consolidar el proceso del entrenador Pablo Repetto.

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¿Cómo va la reclasificación?

La victoria de Santa Fe por 2-1 ante Bucaramanga redujo a dos puntos la distancia con América por el segundo cupo de la Libertadores para 2027, destinado a los equipos que no ganen la Liga BetPlay en 2026.

América suma 65 puntos en la tabla anual y el conjunto bogotano tiene 63. Cali y Tolima aparecen detrás con 57 unidades cada uno, a la espera de los resultados de esta jornada en el campeonato.

Atlético Nacional aguarda los cuadrangulares para confirmar su clasificación como segundo representante por reclasificación. El equipo verde cuenta con una diferencia de 22 puntos sobre el perseguidor más cercano.

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Millonarios y Once Caldas buscan los puestos de la Copa Sudamericana, mientras Tolima ocupa la sexta posición de la clasificación anual. Medellín y Bucaramanga podrían entrar en la disputa si avanzan a los cuadrangulares.

Once Caldas pelea por la Copa Sudamericana y también la Libertadores con 58 puntos en la reclasificación - crédito Colprensa

La Libertadores entregará dos cupos por reclasificación y otros dos a los campeones de Liga. La Sudamericana tendrá tres plazas por tabla anual y una para el ganador de la Copa Colombia, siempre que ese club no sea campeón de Liga ni líder de la reclasificación.

Tabla de reclasificación 2026

Atlético Nacional: 87 puntos (+45) América de Cali: 65 puntos (+24) Santa Fe: 63 puntos (+19) Junior de Barranquilla (clasificado a Libertadores como campeón de Liga 2026-I): 60 puntos (+7) Once Caldas: 58 puntos (+11) Deportivo Cali: 57 puntos (+18) Tolima: 57 puntos (+9) Millonarios: 53 puntos (+18) Independiente Medellín: 49 puntos (+3) Bucaramanga: 48 puntos (+14) Águilas Doradas: 48 puntos (-4) Deportivo Pasto: 46 puntos (-11) Internacional de Bogotá: 45 puntos (-11)