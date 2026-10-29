Tener un título universitario ya no garantiza ganar más dinero en Colombia: los ingresos de los profesionales cayeron en 15 años

La educación superior amplió su cobertura en Colombia, pero los ingresos reales de los trabajadores con pregrado disminuyeron entre 2010 y 2025 (Universidad del Rosario/Facebook)

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La educación superior continúa ofreciendo una ventaja económica en Colombia, pero el ingreso que reciben los profesionales por su formación no ha evolucionado al mismo ritmo que el acceso a las universidades. Aunque los trabajadores con estudios universitarios siguen ganando más que quienes no tienen educación formal, sus salarios reales muestran una caída frente a los registrados hace 15 años.

Un estudio del Centro Javeriano de Competitividad (CJC) y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana encontró que la remuneración mensual promedio de quienes tienen un pregrado como máximo nivel educativo pasó de $3,8 millones en 2010 a $3,5 millones en 2025, después de ajustar los valores por inflación.

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Los jóvenes de 25 a 29 años registraron una caída en su remuneración mensual promedio, de $3,3 millones a $3 millones en el periodo analizado (Pontificia Universidad Javeriana)

La diferencia con otros niveles de formación sigue siendo amplia. Durante el periodo analizado, los trabajadores con pregrado recibieron, en promedio, cuatro veces el ingreso de las personas sin ningún logro educativo. Para quienes cursaron un posgrado, la brecha llegó a 7,8 veces. Los resultados plantean un interrogante sobre el mercado laboral: si cada vez más colombianos acceden a la educación superior, ¿por qué esa expansión no se refleja en mejores remuneraciones para todos los profesionales?

La investigación utilizó información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del Dane y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies). Sus resultados muestran que la proporción de trabajadores con educación superior aumentó de 17% en 2010 a 30% en 2025.

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El crecimiento también se observa en las instituciones educativas. Durante 2025, Colombia registró 2,72 millones de estudiantes matriculados en educación superior, un aumento de 6,6% frente al año anterior y la cifra más alta reportada por el Snies.

Los jóvenes también sienten la caída de los ingresos

La tendencia preocupa especialmente cuando se observa a quienes están comenzando su trayectoria laboral. Entre los trabajadores ocupados de 25 a 29 años, grupo que el estudio utiliza como referencia para aproximarse a los recién graduados, el ingreso mensual promedio bajó de $3,3 millones en 2010 a $3 millones en 2025, en términos reales.

“Este informe revela una tendencia importante del pregrado universitario. Entre los ocupados de 25 a 29 años, por ejemplo, que es el grupo más próximo a los recién egresados, la remuneración mensual promedio, reportada por los jóvenes, cayó de $3,3 a $3,0 millones entre 2010 y 2025”, explicó Gloria Lucía Bernal, directora del LEE de la Javeriana.

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La formación técnica y tecnológica ganó participación en la matrícula de educación superior durante 2025, con aumentos en el número de estudiantes inscritos (Unal / Sitio web)

La cifra no significa que todos los recién graduados reciban ese salario. Los ingresos pueden variar según la carrera, la institución educativa, la experiencia, el género, la región y las características del empleo. Además, la reducción de las primas salariales asociadas a la educación no es completamente nueva. Un análisis del Banco de la República sobre el periodo 2010-2019 ya había identificado una disminución de las ventajas salariales vinculadas con la educación secundaria y terciaria.

Sin embargo, los datos no permiten afirmar que el aumento de profesionales sea la causa directa de la caída reciente. Entre las posibles explicaciones mencionadas por los investigadores están las diferencias en la calidad de algunos programas, las capacidades de quienes ingresan a la educación superior y las condiciones de sus primeros empleos.

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Técnicos, tecnólogos y posgraduados muestran otra tendencia

Los ingresos no se comportaron igual para todos los niveles educativos. Según el estudio, desde 2021 la remuneración aumentó para quienes tienen maestría, doctorado o formación técnica y tecnológica. En cambio, disminuyó en promedio para los trabajadores con pregrado o especialización.

La matrícula también refleja cambios en las preferencias de formación. En 2025, los programas técnicos y tecnológicos representaron el 28,8% de los estudiantes de educación superior. Los tecnológicos sumaron 677.726 matriculados, un crecimiento de 10,4% frente a 2024, mientras que los técnicos profesionales alcanzaron 106.420 estudiantes, con un aumento de 11,6%.

Estas cifras no demuestran que una carrera técnica o tecnológica garantice mayores ingresos que un pregrado universitario. Sí evidencian que la evolución de la matrícula y las remuneraciones presenta diferencias según el tipo de formación.

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Los trabajadores con posgrado mantienen ingresos promedio superiores a los de otros niveles educativos, aunque su remuneración real permaneció alrededor de $6,9 millones durante los 15 años estudiados (Colprensa)

En el caso de los posgrados, el ingreso mensual promedio se mantuvo alrededor de $6,9 millones durante los 15 años estudiados. Aunque supera el de otros niveles educativos, prácticamente no registró avances reales en ese periodo. Aun así, la matrícula de posgrado llegó a 226.710 estudiantes en 2025, un incremento de 9,63% frente al año anterior.

La remuneración promedio de la población ocupada aumentó 1,6% anual en términos reales entre 2010 y 2025. Los investigadores relacionan buena parte de ese avance con el mayor nivel educativo de los trabajadores. “Es interesante observar cómo la población ocupada alcanzó mayores logros educativos, mientras que cayó la proporción de trabajadores con educación básica primaria o menos”, señaló Óliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad.

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