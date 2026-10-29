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Boyacá Chicó no solo se fue al descenso del fútbol colombiano: esto pasó con la demanda al América de Cali en el TAS

El cuadro Ajedrezado buscaba los tres puntos ante los rojos por la inscripción ilegal de Yhormar Hurtado, el cual quedó inhabilitado por la Dimayor ante el caso de que jugó en tres clubes en 2026

Boyacá Chicó
Boyacá Chicó alcanzó su cuarto descenso en el fútbol colombiano junto con las temporadas 2016, 2018, 2021 y ahora en 2026 - crédito Colprensa
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Boyacá Chicó consumó su descenso a la Primera B en 2026 tras una mala campaña durante los últimos tres años. En ese período no accedió a los cuadrangulares, sumó pocas unidades y quedó último en la tabla de promedios, con 0,90, sin posibilidad de salir de los puestos 19 o 20.

Tras el descenso, el club tomó una decisión sobre su demanda ante el TAS contra América. Boyacá Chicó reclamaba los tres puntos del partido que terminó 7-0 a favor de los rojos, por la convocatoria de Yhormar Hurtado, defensor señalado por jugar en tres clubes en 2026: Always Ready, Deportes Tolima y América, lo que infringiría las normas de la FIFA.

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Boyacá Chicó no era el único club que llevó el caso ante el tribunal internacional. Alianza, Internacional de Bogotá, Jaguares y Santa Fe también esperaban una decisión sobre los puntos que perdieron ante los escarlatas.

¿Qué pasó con la demanda del Boyacá Chicó en el TAS?

El descenso de Boyacá Chicó al Torneo BetPlay dejó sin efecto su apelación ante el TAS por la inscripción de Yhormar Hurtado: el club retiró su demanda porque los tres puntos reclamados ya no alcanzan para evitar su paso a la segunda división el próximo año.

“El Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. informa que presentó ante el Tribunal Arbitral del Deporte su desistimiento de la apelación relacionada con la participación del jugador Yhormar Hurtado en el encuentro disputado frente al América de Cali”, señaló la entidad.

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Boyacá Chicó
Boyacá Chicó anunció su retiro de la demanda en el TAS ante América, luego de descender y sin ninguna opción de pelear por seguir en la Primera A - crédito Boyacá Chicó

La institución sostuvo que América de Cali incumplió las reglas de elegibilidad al utilizar al jugador, cuya participación con el conjunto vallecaucano habría representado su actuación para un tercer club en la misma temporada. El comunicado recordó que el comité disciplinario de la Dimayor declaró la inelegibilidad de Hurtado para jugar durante el resto de la temporada 2026.

Boyacá Chicó confirmó su descenso después de empatar 1-1 con Junior de Barranquilla en el estadio La Independencia de Tunja. La definición deportiva modificó el alcance de una controversia que el club había llevado a instancias nacionales e internacionales.

Los tres puntos no modificaban el promedio del descenso

El club explicó que su reclamación buscaba obtener los tres puntos del partido frente a América de Cali, una decisión que podía incidir en su continuidad en la Primera División cuando inició el proceso. La posición perdió efecto tras los resultados de las últimas semanas.

“Aun obteniendo la decisión favorable del TAS y el reconocimiento de los tres puntos reclamados, su incorporación a la tabla del descenso y la correspondiente aplicación del promedio reglamentario no serían matemáticamente suficientes para que Boyacá Chicó conservara la categoría”, afirmó el equipo.

-crédito MacGiver Barón/Colprensa
La argumentación jurídica de Boyacá Chicó invocó el artículo 5.4 del Estatuto de Transferencias de la FIFA sobre el límite de clubes por temporada - crédito MacGiver Barón/Colprensa

La entidad vinculó esa imposibilidad con la forma en que se calcula el promedio en la Liga BetPlay, pues señaló que el período de competencia aplicado al club es distinto del utilizado para otros equipos involucrados en la lucha por la permanencia.

Boyacá Chicó mantuvo su cuestionamiento sobre la actuación de América de Cali pese a retirar la apelación. “El desistimiento no modifica nuestra absoluta certeza jurídica de que el América de Cali infringió las normas de elegibilidad al incluir y hacer actuar al jugador en un partido oficial”, indicó.

Boyacá Chicó invocó una norma de FIFA sobre transferencias

La argumentación del club se apoyó en el artículo 5.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que establece restricciones para que un futbolista dispute partidos oficiales con distintos clubes durante una misma temporada.

Yhormar Hurtado
La demanda inicial cuestionó la actuación de Yhormar Hurtado en Always Ready, Deportes Tolima y América de Cali durante el año 2026 - crédito América de Cali

Desde el momento en que ocurrieron los hechos, nuestra institución ha tenido la absoluta certeza jurídica de que el América de Cali había infringido las normas de elegibilidad del jugador”, expresó Boyacá Chicó.

El equipo sostuvo que, por tratarse de una transferencia internacional, debía aplicarse la normativa de FIFA y no una interpretación únicamente nacional. También citó el artículo 1.º, inciso tercero, del Estatuto del Jugador de la FCF como respaldo de esa posición.

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