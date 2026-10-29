Colombia

Isabel Zuleta provocó caos tras llevar a ‘Matador’ al Senado: causó indignación al defender al caricaturista, quien calentó el problema con sus ‘picos’

La senadora protagonizó un enfrentamiento con varios de sus colegas al respaldar la presencia de Julio César González en el recinto, donde el caricaturista exhibió una pancarta crítica sobre la primera dama

Sara Castellanos denuncia la presencia de 'Matador' en el Senado, al recordar que el fue señalado de maltrato y violencia contra mujeres (@sarag12/X)

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La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta protagonizó una confrontación el miércoles 28 de octubre de 2026 en la plenaria del Senado, al defender la presencia del caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”.

El dibujante acudió al Congreso con una pancarta gráfica sobre la primera dama Ana Lucía Pineda, en medio de su controversia con la esposa del presidente Abelardo de la Espriella. El hecho provocó el rechazo de congresistas de varias bancadas.

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El artista asistió como invitado de la bancada del Pacto Histórico, cuyos integrantes buscaban concederle el uso de la palabra desde el atril principal para que expusiera sus cuestionamientos sobre la gestión gubernamental. González los ha planteado desde que llamó “ratita” a la primera dama, en referencia a las donaciones que recibió su fundación para ayudar a la comunidad pereirana tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La senadora Isabel Zuleta defendió al caricaturista ‘Matador’ durante el altercado registrado en la plenaria del Senado (@ISAZULETA - @sarag12/X)
La senadora Isabel Zuleta defendió al caricaturista ‘Matador’ durante el altercado registrado en la plenaria del Senado (@ISAZULETA - @sarag12/X)

La iniciativa fue objetada por senadores del Centro Democrático, Salvación Nacional y otros sectores afines al Gobierno nacional, quienes exigieron la salida inmediata del recinto del dibujante debido a los señalamientos por mensajes considerados desobligantes hacia la primera dama en redes sociales.

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Isabel Zulelta ‘saltó’ en defensa del caricaturista

Ante la negativa del sector opositor a desalojar el espacio, la mesa directiva y varios legisladores solicitaron el ingreso de miembros de la Policía Nacional para gestionar el retiro del invitado. En ese instante, la congresista Zuleta se interpuso físicamente entre los uniformados y el caricaturista para bloquear la orden de desalojo; en algunos momentos sostenía en sus manos la ilustración que “Matador” llevó al Capitolio.

La actuación de la senadora desató reclamos de sus colegas de corporación, quienes calificaron la escena como un quebrantamiento del orden institucional en el legislativo, además de un irrespeto.

La presencia de ‘Matador’ en el Senado provocó una confrontación política sobre los límites de la crítica pública y la libertad de expresión (@hernancadavidma/X)

Durante la retirada del caricaturista escoltado por personal de seguridad, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, confrontó de manera verbal a “Matador” gritándole el término “bandido”, a lo que el dibujante respondió lanzando besos al aire con sus manos, lo que calentó cada vez más la situación.

De hecho, Hernán Cadavid difundió grabaciones en las que se aprecia a los uniformados pidiendo la salida voluntaria al caricaturista y allí se veía cómo Isabel Zuleta se ubicaba al frente para impedir el procedimiento policial; allí ella alegaba: “no me toque (...) es que no me pueden sacar porque soy senadora”.

Isabel Zuleta no solo defendió a ‘Matador’ en el Senado, también en redes sociales

Tras el altercado, la legisladora del Pacto Histórico publicó un pronunciamiento en su cuenta oficial de la red social X para justificar su respaldo y advertir sobre supuestos hechos de censura estatal.

La censura y el autoritarismo están llegando al Senado. En plenaria, los senadores de derecha, entre ellos Jota Pe Hernández, intentaron intimidar y maltratar al caricaturista Matador por exhibir un cartel que denuncia irregularidades de la primera dama en el manejo de la tragedia del terremoto”, escribió la senadora.

Isabel Zuleta denunció en redes sociales un presunto intento de censura contra el caricaturista y sus críticas al Gobierno (@ISAZULETA - @sarag12/X)
Isabel Zuleta denunció en redes sociales un presunto intento de censura contra el caricaturista y sus críticas al Gobierno (@ISAZULETA - @sarag12/X)

Zuleta agregó en su mensaje que los órganos legislativos deben admitir los reparos de la ciudadanía frente a la administración pública: “Es gravísimo que se pretenda silenciar la crítica mediante la intimidación y el uso de la fuerza contra un ciudadano en el Congreso. A esto se suman las denuncias de persecución laboral contra su esposa”.

“El presidente ilegítimo no manda en el Senado. La libertad de expresión no se somete al poder ni se silencia con amenazas. De inmediato trabajaremos en un debate de control político sobre la censura a la prensa, represalias por el ejercicio de la crítica al poder Ejecutivo y violaciones a la libertad de expresión en Colombia”, escribió para referirse a Abelardo de la Espriella.

Zuleta señaló en su post al referirse a la caricatura de la discordia, la cual ella compartió en una foto sosteniendo desde el atril del Senado: “Este es el cartel que han querido censurar. Les pido que lo compartan. La censura no puede imponerse sobre el derecho a denunciar. ¿En dónde está la plata de los damnificados?”.

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