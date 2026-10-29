La Conmebol anunció la finalización de la primera etapa de venta de boletería para la final de Copa Sudamericana 2026, en medio de denuncias por posible reventa

La Conmebol anunció el final de la primera etapa de la boletería para la Copa Sudamericana 2026, en medio de críticas por la reventa - crédito Alejandro Char/X

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La primera fase de venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil, terminó el miércoles 28 de octubre entre reclamos de aficionados colombianos e internacionales que dijeron no haber tenido una oportunidad efectiva de compra.

La etapa estuvo dirigida exclusivamente a residentes en Colombia y ofreció localidades de categoría 2 por USD 180, unos 563.995 pesos colombianos. Minutos después de la apertura de la plataforma, usuarios señalaron que las entradas ya figuraban como agotadas y denunciaron cambios abruptos en sus posiciones de la fila virtual.

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó a las 4:07 p. m. que la fase había finalizado, mientras que la venta general comenzará el viernes 30 de octubre e incluirá entradas de las categorías 1 y 2. El partido único se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un horario aún no confirmado por la entidad que rige el fútbol en Suramerica.

Usuarios cuestionaron los cambios en la fila virtual

Las redes sociales concentraron los reclamos por el funcionamiento del sistema. El usuario @Juan_davidhz afirmó que comenzó en el puesto 263 de la fila virtual, luego pasó al 10.301 y después al 1.670. Cuando finalmente ingresó a la plataforma, aseguró que ya no quedaban localidades.

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“¿En seis minutos hubo 10.000 personas que compraron de a cuatro boletas?”, escribió el aficionado, quien sostuvo que siete minutos después de iniciada la venta ya no había entradas disponibles.

Una de las denuncias en torno a la primera etapa de la venta de boletería para la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Juan David/X

El creador de contenido bogotano Camilo Barreto expresó una queja similar en un video difundido en sus redes. “¡Increíble! En cinco minutos se agotaron las boletas. Es una vergüenza”, afirmó.

Barreto pidió que la Conmebol detallara cuántas localidades fueron puestas a la venta, cuántas se comercializaron y cuántas estaban reservadas. “No conozco aún a la primera persona que haya podido acceder a una boleta”, agregó.

El video publicado por Camilo Barreto en torno a la finalización de la primera etapa de la venta de boletería en la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito @barretofutbol/Instagram

Posibles ofertas de reventa elevaron las dudas sobre la disponibilidad

Tras el cierre de la primera fase, también circularon en redes publicaciones que ofrecían entradas a precios superiores a los anunciados oficialmente. Los mensajes profundizaron las dudas de aficionados que no lograron completar la compra en la plataforma habilitada.

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Un usuario afirmó haber encontrado boletas en un sitio de reventa por valores cinco veces mayores a los publicados por la Conmebol. “Encontré boletas, pero en una página de reventas con precios cinco veces más caros que los valores publicados por la Conmebol”, escribió @MaleDeLavalleA.

La denuncia sobre la usuaria que encontró otra página en internet que vende las boletas para la final de la Copa Sudamericana 2026 más caras que la página oficial - crédito Algo Más

Otro mensaje resumió el malestar por la falta de disponibilidad: “Al minuto agotadas las entradas para colombianos en la Sudamericana, ¡es un escándalo!”.

Otra de las denuncias en torno a la finalización de la primera etapa de la venta de boletería - crédito Juniorista/X

La Conmebol no difundió información sobre el número de entradas habilitadas en esta etapa, las localidades vendidas ni las dificultades denunciadas por los usuarios. La entidad se limitó a comunicar que la fase exclusiva para residentes en Colombia había concluido.

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La venta al público general se habilitará el viernes 30 de octubre. Esa será la siguiente oportunidad para quienes quieran asistir a la final continental en Barranquilla.

La definición también supondrá un reto operativo para las autoridades locales, los organizadores y los servicios vinculados al evento. La llegada de aficionados desde Argentina y Brasil exigirá coordinación en el aeropuerto, el transporte urbano, la seguridad en los alrededores del estadio y la atención hotelera.

En ese contexto, la Conmebol aún no informó la fecha de venta para las localidades destinadas a los seguidores de los finalistas, sectores que serán administrados en conjunto con Atlético Mineiro y Boca Juniors. La entidad reiteró que las entradas solo se comercializarán mediante su plataforma oficial y recomendó evitar canales no autorizados para prevenir inconvenientes con la validez de los boletos.

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