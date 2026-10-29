Desde un taxi abandonaron a una persona inconsciente en plena calle en Bogotá y posteriormente el hombre fue víctima de robo: este es el video

Hallaron a una persona inconsciente en San Cristóbal Norte y la Policía atendió el caso - crédito @ColombiaOscura/X

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Un hombre fue hallado inconsciente en una vía del barrio San Cristóbal Norte, en la localidad de Usaquén, durante la madrugada del miércoles 27 de octubre de 2026. Vecinos denunciaron que un sujeto que iba como pasajero de un taxi lo dejó sobre el asfalto y que, minutos más tarde, otra persona le robó sus pertenencias mientras permanecía indefenso.

Las circunstancias previas al hallazgo todavía no han sido esclarecidas, pero en un video difundido por la cuenta de Colombia Oscura, se puede apreciar como un hombre se baja del asiento trasero, abre una de las puertas del vehículo y carga a la víctima dejándola a un costado de la vía. Después se monta al carro y el taxista arranca.

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Minutos más tarde, otro hombre llega a dónde está la víctima tirada en el suelo y procede a esculcarlo, sacándole sus pertenencias y marchándose.

Tras lo anterior, habitantes de la zona alertaron a la Policía después de observar al hombre tendido en plena vía pública. La información preliminar indica que uniformados llegaron cerca de las 3:00 a. m. y lo trasladaron para recibir atención.

Investigan abandono de un hombre inconsciente en una calle de Usaquén - crédito @ColombiaOscura/X

Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni su condición médica. Tampoco se conoce qué ocurrió antes de que terminara inconsciente en ese punto del norte de Bogotá.

La investigación deberá determinar si el automotor mencionado participó en el abandono, establecer la eventual responsabilidad del sujeto que habría tomado los objetos personales y reconstruir la secuencia de los hechos.

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En redes sociales, el episodio provocó reacciones de usuarios que reclamaron mayor presencia institucional. “Definitivamente una limpieza social en Colombia se queda corta para acabar con tanto malparido q hay”, escribió un usuario. El mensaje recibió cuestionamientos por promover expresiones de violencia.

Otro internauta afirmó que la inseguridad afecta la vida cotidiana de los habitantes. “Paseo millonario y les aseguro que no va a pasar nada, aquí los delincuentes andan tranquilos. La falta de autoridad es impresionante”, publicó.

Otro usuario etiquetó a la Policía Nacional y a la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Esa consulta no establece, por sí sola, que el vehículo esté vinculado con el hecho. Las autoridades deberán contrastar la información ciudadana con cámaras de seguridad, registros oficiales y testimonios para definir si existió alguna conducta delictiva.

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Un taxi es mencionado en denuncia por hombre hallado inconsciente en Usaquén - crédito @ColombiaOscura/X

Capturaron a tres personas que intentaron huir en Transmilenio con licor robado en Suba

Tres personas fueron capturadas luego de que intentaran salir en un bus de Transmilenio con botellas de licor cuyo valor superaría $1 millón. El procedimiento ocurrió en la estación Calle 106, sobre la autopista Norte, en el sector de La Alhambra, localidad de Suba.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó el miércoles 28 de octubre que uniformados del Comando de Atención Inmediata (CAI) Alhambra recibieron, por radio, una alerta sobre un hurto en una tienda ubicada cerca de la calle 103 con autopista Norte.

Los agentes acudieron al sitio y observaron a tres sospechosos que, según la versión oficial, emprendieron la huida al advertir su llegada. Durante el escape, habrían saltado las barreras perimetrales de la estación y abordaron un articulado con el propósito de evadir el operativo.

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El caso se presentó en una tienda de mediana superficie ubicada en el barrio La Alhambra, en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá - crédito Mebog

La intervención del personal de Transmilenio permitió detener el vehículo antes de que continuara su recorrido. “El conductor del bus no siguió la ruta, lo que permitió el ingreso de los policías”, explicó el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía de Suba.

Dentro del articulado, los uniformados ubicaron a los tres señalados, dos de ellos de nacionalidad venezolana. Durante la requisa recuperaron varias botellas de licor que, de acuerdo con la institución, habían sido hurtadas minutos antes.

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y daño en bien ajeno. La autoridad judicial definirá su situación jurídica.

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La Mebog divulgó imágenes de cámaras de seguridad que registraron parte de la persecución y el ingreso de los presuntos responsables a la estación. El material forma parte de los elementos que serán tenidos en cuenta dentro del proceso.