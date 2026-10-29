Colombia

Pensionados de fondos privados le pidieron a Abelardo de la Espriella intervención urgente para garantizar el ajuste de sus mesadas: por qué están perdiendo plata

La solicitud fue presentada por la Asociación de Pensionados de Fondos Privados, que también advirtió reducciones en los pagos de algunos de sus afiliados

La caída del dólar y de la TRM en Colombia no reduce de forma automática los ahorros en fondos privados de pensiones - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Pensionados de fondos privados exigieron a Abelardo de la Espriella intervención urgente para garantizar el ajuste de sus mesadas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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Los pensionados afiliados a fondos privados solicitaron la intervención del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y del Congreso de la República ante lo que describen como la falta de reajustes anuales en sus mesadas pensionales.

La petición fue presentada por la Asociación de Pensionados de Fondos Privados (Apenpri), que también advirtió reducciones en los pagos de algunos de sus afiliados.

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El gremio señaló que los pensionados llevan varios años sin aumentos en sus asignaciones mensuales. En otros casos, las mesadas habrían caído entre 20% y 40% frente a los montos que, a juicio de la organización, deberían recibir, según la misiva enviada al Ejecutivo, y publicada por Semana.

Apenpri pide que se cumplan los reajustes ligados al IPC

Apenpri sostuvo que los pagos no han sido actualizados de acuerdo con la Constitución Política de 1991. La asociación recordó que el reajuste anual debe tomar como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
La solicitud fue presentada por la Asociación de Pensionados de Fondos Privados, que también advirtió reducciones en los pagos de algunos de sus afiliados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Las mesadas pensionales en Colombia están sujetas a reajustes anuales de acuerdo con el incremento del Índice de Precios al Consumidor”, señaló el gremio en la carta dirigida a las autoridades. Para la organización, esa disposición no se ha aplicado en los últimos años.

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El gremio ya había alertado sobre el deterioro de las mesadas

Esta no es la primera advertencia de los asociados de Apenpri. En mayo de 2026, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, la organización había expuesto la misma situación y alertó sobre un posible agravamiento del panorama para los pensionados de los fondos privados.

Con la llegada de la nueva administración, el gremio espera que sus reclamos sean atendidos y que las entidades competentes revisen las diferencias denunciadas en las mesadas de sus afiliados.

Se subsanaron los 9 artículos de la reforma pensional devueltos por la Corte Constitucional

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones - crédito Colprensa
Se subsanaron los 9 artículos de la reforma pensional devueltos por la Corte Constitucional - crédito Colprensa

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el 28 de octubre de 2026 la subsanación de los nueve artículos de la reforma pensional que había devuelto la Corte Constitucional, al negar o retirar las proposiciones presentadas y conservar sin cambios el texto aprobado previamente por el Senado. La decisión evitó una conciliación entre ambas cámaras y permitió que el proyecto impulsado por el gobierno de Gustavo Petro avanzara antes del vencimiento del plazo judicial.

El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, sostuvo que la plenaria cumplió las exigencias del tribunal. “Cumplimos con la sustanciación ordenada por la Corte Constitucional frente a la reforma pensional. En la plenaria dimos un debate serio, responsable y con garantías para todas las bancadas, en el que estudiamos las diez proposiciones devueltas por la Corte. Todos los puntos ordenados por la Corte fueron cumplidos”.

Barguil afirmó que la decisión de no modificar el articulado eliminó la necesidad de un nuevo trámite con el Senado. “Como las proposiciones fueron negadas y no se introdujeron cambios al articulado, no hay lugar a conciliación. Cumplimos con nuestro deber constitucional, respetamos las decisiones judiciales y garantizamos un debate democrático con todas las garantías”.

Estos son los artículos que debían ser subsanados por la Cámara de Representantes<b> </b>

La Corte Constitucional fue la encarpada de devolver los artículos al Congreso - crédito Luisa González
La Corte Constitucional fue la encarpada de devolver los artículos al Congreso - crédito Luisa González

Entre las disposiciones que habían sido devueltas está la totalidad del artículo 36, sobre las semanas de pensión por hijos para las mujeres. La Cámara también tenía la obligación de tramitar una proposición del congresista Armando Antonio Zabaraín sobre el inciso cuarto del artículo 11, relacionado con la propiedad de los ahorros pensionales; otra del mismo representante sobre el artículo 14, acerca de las características de las prestaciones; y una tercera sobre el literal k del artículo 19, referido a la inversión de las cuentas individuales. También se revisó el parágrafo transitorio del artículo 23, sobre la comisión d gestión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a partir de una proposición de Jennifer Pedraza.

El inciso segundo del artículo 63, sobre la inversión de los recursos pensionales, regresará para el trámite de una proposición modificativa y otra aditiva del representante Víctor Manuel Salcedo. El mismo procedimiento se debía aplicar al numeral quinto del artículo 84, sobre el impuesto de renta a las pensiones, al inciso primero del artículo 92, relativo al manejo del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, y a la totalidad del artículo 93, frente al cual deberá tramitarse una proposición del legislador.

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