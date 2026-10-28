La historia de la colombiana originaria de Aracataca que fue asesinada por su pareja en Italia: “Era una mujer alegre, berraca, echada para adelante, trabajadora”

La colombiana de 36 años respondía por su madre que vive en Santa Marta, y que presenta problemas de salud - crédito red social Facebook

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El crimen de Grey Noralba Sanmartín Villalba, colombiana de 36 años asesinada en Italia, dejó a su familia en Santa Marta y a sus amistades entre el duelo, las preguntas por esclarecer y el reclamo de justicia.

Para Pierine Peñaranda (integrante del colectivo femenino Taganga te toca y la Fundación Pescando Espíritu), amiga de la víctima, Grey era una mujer trabajadora, dedicada a sus dos hijos y conectada de forma permanente con su madre y sus hermanos.

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“Era una mujer alegre, berraca, echada para adelante, trabajadora. Amaba a sus hijos”, relató Peñaranda en diálogo con Infobae Colombia.

Sanmartín Villalba, oriunda del corregimiento de Buenos Aires, en Aracataca (municipio del departamento de Magdalena), creció con su familia en Gaira, Santa Marta.

Ella era la menor de cinco hermanos: tres mujeres y dos hombres. Su padre murió cuando ella tenía 10 años y, según su amiga, desde entonces mantuvo un vínculo estrecho con su madre, a quien llamaba todos los días.

La colombiana vivía desde hacía más de una década en Italia. Allí se casó con un ciudadano italiano, tuvo dos hijos y trabajó en un restaurante. Tras la separación de su esposo, hace cerca de dos años, ambos mantuvieron acuerdos para el cuidado de los menores.

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“Ella sabía que él era un lugar seguro para sus hijos y él sabía que ella también lo era. Tenían buena relación por los niños”, explicó Peñaranda.

Grey Sanmartín había iniciado una relación hacía menos de un año

La mujer inició una relación con Marco Panichi, ciudadano italiano de 53 años, hace menos de un año, según la versión de su círculo cercano.

La pareja vivía entre Ancona, donde residía Sanmartín Villalba por sus hijos, y otros lugares de Italia.

Peñaranda contó que Grey había confirmado su asistencia a la boda de su hermana, prevista para el 11 de noviembre de 2026, y con quien mantenía una amistad que se forjó en el país mediterráneo.

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La última conversación entre ambas ocurrió el 20 de octubre. Dos días después, el 22 de octubre, ocurrió el crimen. Sus allegados en Colombia conocieron la noticia el 24 de octubre.

“Nosotras pensábamos que estaba viviendo una luna de miel. Ella no nos manifestó nada”, comentó la amiga de la colombiana a este medio, en charla desde Santa Marta.

Sin embargo, la lideresa señaló que personas cercanas a Grey en Italia habrían advertido comportamientos de Panichi que empezaban a preocuparlas. Dicha información deberá ser contrastada dentro de la investigación judicial.

El caso ocurrió en un apartamento de Cuirone, una localidad de Vergiate, en la provincia de Varese.

Las autoridades italianas hallaron el cuerpo de Sanmartín Villalba en un dormitorio, con al menos 15 heridas provocadas con arma blanca. Cerca de ella estaba un cuchillo de cocina de 33 centímetros.

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El detenido confesó el crimen, pero su defensa alega legítima defensa

Panichi se entregó ante los carabineros en Avezzano, después de recorrer más de 700 kilómetros desde el lugar de los hechos.

Según la información conocida hasta el momento en varios portales italianos, el hoy detenido le confesó el crimen a su padre y luego acudió a una estación de Policía.

El hombre permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.

La defensa del italiano sostiene que el acusado afirmó que Grey lo habría atacado primero con un cuchillo durante una discusión, versión que deberá ser contrastada con la autopsia, los peritajes, las declaraciones de vecinos y el análisis de los dispositivos electrónicos de ambos, pero esta historia no cuadra para Peñaranda ni los familiares de Grey.

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La amiga de la víctima cuestionó esa hipótesis y pidió que las autoridades italianas avancen con una investigación exhaustiva.

“Él dice que actuó en defensa propia. Pero esa defensa, en el cuerpo de ella, representa 15 heridas con un cuchillo de 33 centímetros, donde la mayoría fueron en el cuello”, comentó la joven desde Santa Marta.

La amiga de Grey también se mostró preocupada porque, según la información que conoce la familia, Panichi habría abandonado la vivienda antes de entregarse.

“Tuvo tiempo para manipular la escena del crimen y después dio una sola versión, frente a una persona que ya no puede responder porque está muerta”, contó Peñaranda.

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La familia no repatriará el cuerpo y espera dividir las cenizas entre Colombia e Italia

La familia de Sanmartín Villalba no solicitó la repatriación del cuerpo debido a que los dos hijos de la mujer (una niña de 10 y un niño de 5 años) viven en Italia con su padre, mientras su madre y hermanos permanecen en Colombia.

Por ello, los allegados alcanzaron un acuerdo preliminar para que, una vez concluya la investigación, el cuerpo sea cremado y las cenizas se dividan entre ambos países.

“El cuerpo no lo van a entregar todavía, porque el cuerpo de Grace tiene que hablar. Hay muchas inconsistencias”, expresó Peñaranda.

La entrevistada indicó que el Consulado de Colombia en Milán se comunicó con ella después de la difusión de un video en el que pidió respaldo institucional, y ayuda por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que cuenta con nacionalidad italiana.

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Peñaranda facilitó los contactos de familiares de la víctima para que recibieran información directa sobre el expediente y las actuaciones consulares.

Entre las solicitudes de la familia está la posibilidad de acceder a las audiencias del proceso, incluso si no pueden intervenir. Además, ellos quieren conocer el desarrollo judicial y dar seguimiento a las decisiones que adopten las autoridades italianas.

Colectivos de mujeres preparan una velatón en Santa Marta

La Fundación Pescando Espíritu, el colectivo Taganga Te Toca, Poderosas y Libres, organizaciones de mujeres afrodescendientes y familiares de Grey preparan una velatón simbólica en Santa Marta que se desarrollará el miércoles 28 de octubre de 2026.

La convocatoria busca honrar la memoria de la mujer y exigir que el caso no quede impune.

Peñaranda aseveró que también acudieron a las secretarías de la Mujer de la Alcaldía de Santa Marta y de la Gobernación del Magdalena con el fin de solicitar pronunciamientos públicos, acompañamiento a la familia y gestiones ante las autoridades diplomáticas y consulares.

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“Lo que queremos es justicia. Que ese hombre pague por todo lo que hizo”, afirmó la amiga de Grey, quien rechazó versiones en redes sociales que, según dijo, intentan juzgar a la víctima o distorsionar su historia, luego de que la señalaron de haberse ido a vivir con su agresor luego de conocerlo a través de redes sociales y apps de citas.

La Fiscalía de Busto Arsizio adelanta la investigación sobre el asesinato. Los investigadores tienen bajo análisis los teléfonos y otros dispositivos de la pareja, mientras el cuerpo de Sanmartín Villalba fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Pavía para establecer con precisión las circunstancias y la hora de su muerte.