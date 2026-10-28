Colombia

La Fiscalía citará a Carlos Ríos, director del Dapre, por denuncias de presuntos contratos a mujeres en el gobierno Petro según Deicy Jiménez

La indagación preliminar contempla posibles inspecciones en el Departamento Administrativo de la Presidencia para recaudar información sobre los presuntos contratos cuestionados

El director del Dapre defendió el recorte presupuestal para 2027 y dijo que la entidad operará con cerca de $904 mil millones bajo una política de austeridad - crédito @CCongresoCol / X
La Fiscalía investigará denuncias de contratos a mujeres en el gobierno Petro tras señalamientos de Ríos y Deicy Jiménez (@CCongresoCol/X)
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La Fiscalía General de la Nación citará a declaración al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, y dispondrá inspecciones en esa entidad por una investigación preliminar ligada a denuncias sobre presuntos contratos estatales.

Semana informó que fuentes consultadas en el ente acusador señalaron que las diligencias buscarán establecer los hechos denunciados y recaudar información sobre los contratos mencionados antes de escuchar a las personas que aparecen señaladas.

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La citación se produce luego de las denuncias realizadas por Deicy Jiménez, quien afirmó en una entrevista con Vicky Dávila, que supuestamente mantuvo relaciones sexuales con el expresidente Gustavo Petro a cambio de contratos. La mujer sostuvo que otras jóvenes también habrían aceptado acuerdos similares.

Carlos Ríos afirmó que las órdenes de prestación de servicios crecieron 228% entre 2025 y 2026 en el Dapre - crédito @CarlosARiosP / X
La Fiscalía General de la Nación citará a declaración al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (@CarlosARiosP/X)

Entre las personas que serían escuchadas están las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez. Las diligencias tendrían como finalidad contrastar los datos con las declaraciones de los citados.

La pesquisa busca establecer los hechos expuestos por Ríos. También prevé reunir pruebas antes de escuchar a los señalados.

¿Qué denunció Carlos Ríos?

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, anunció que presentará denuncias por la presunta instrumentalización de mujeres durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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Durante un debate de control político realizado el 21 de octubre de 2026 en la Comisión Segunda del Senado, Ríos afirmó que 48 mujeres habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios para “estar con el presidente”.

Carlos Andrés Ríos Puerta, director administrativo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), aseguró que 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas a través de contratos - crédito Comisión Segunda del Senado/YouTube

El funcionario sostuvo que los contratos habrían condicionado a esas mujeres y que varias ya conversaban con su equipo. También afirmó que él mismo llevará el caso ante las autoridades, aunque no precisó cuáles serían las denuncias ni identificó a las presuntas víctimas.

Ríos no aportó documentos, testimonios ni otros elementos que respaldaran sus señalamientos durante la sesión. Aun así, manifestó que pretende demostrar que la Casa de Nariño habría tenido propósitos ajenos a la gestión pública en el periodo de Petro.

Las declaraciones se produjeron tras las acusaciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien habló de una supuesta red de mujeres vinculadas a entidades estatales. Según su versión, algunas habrían cumplido labores de espionaje dentro del gobierno.

Rodríguez, que también dirigió el Fondo de Adaptación, sugirió que integrantes de esa estructura recibieron dinero para procedimientos estéticos. No entregó pruebas sobre esa versión ni sobre el supuesto uso de recursos públicos para financiar esas intervenciones.

En una entrevista con el columnista Daniel Samper Ospina, la exfuncionaria dijo que esas mujeres eran trasladadas a distintas dependencias y que varias carecían de formación para ocupar determinados puestos. Mencionó, entre otros casos, la Aeronáutica Civil, conocida como Aerocivil.

¿Qué denunció Deicy Jiménez?

Deicy Jiménez afirmó que decidió hablar porque no está de acuerdo con el supuesto abuso de poder durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Según su versión, el exmandatario habría utilizado a mujeres jóvenes en beneficio propio a cambio de contratos.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, indicó.

La mujer afirmó que supuestamente mantuvo relaciones sexuales con Gustavo Petro a cambio de contratos y señaló que otras mujeres también habrían aceptado esos acuerdos.

Deicy Jiménez, la mujer que dijo haber tenido sexo con Gustavo Petro a cambio de contratos
Deicy Jiménez afirmó que decidió hablar porque no está de acuerdo con el supuesto abuso de poder durante la administración del expresidente Gustavo Petro (@VickyDavilaH/X)

“Lo considero así porque son bastantes mujeres las que tiene Gustavo Petro por contratos y que lo acompañan. Sí, claro. Y como le he dicho, doctora, y vuelvo y lo repito, él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país, ya es algo delicado y no estoy de acuerdo con lo que hizo”, señaló Jiménez en respuesta a Vicky Dávila.

Deicy Jiménez aseguró que supuestamente conoció a Gustavo Petro a través de una página de adultos y un mes después, según sus declaraciones, se conocieron e iniciaron una relación.

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