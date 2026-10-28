Colombia

Conozca la laguna de Samaná, Caldas: los atractivos de una antigua estructura volcánica inundada

El atractivo del corregimiento combina recorridos en lancha, caminatas, baños termales y estancias cercanas, mientras la plataforma institucional promociona un plan de dos días y una noche con guía y póliza

Las autoridades implementarán controles de acceso y reforzarán el monitoreo y la extracción de peces muertos para asegurar la correcta disposición y mitigar riesgos sanitarios - crédito Servicio Geológico Colombiano
La cuenca corresponde a un maar formado por explosiones entre magma y agua subterránea- crédito Servicio Geológico Colombiano
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Las aguas de la Laguna de San Diego alcanzan temperaturas cercanas a los 30 °C en su zona central y se vuelven más cálidas hacia el norte. El cuerpo de agua está en Samaná, en el oriente del departamento Caldas, dentro de una antigua estructura volcánica que conserva interés científico y turístico.

El paisaje permite recorrer la laguna, caminar por sus alrededores, visitar aguas termales y pasar una noche en la zona. La propuesta turística se presenta como una experiencia en medio de la naturaleza, aunque el lugar no corresponde a un volcán activo ni a un cráter en erupción.

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La Laguna de San Diego ocupa una depresión formada por actividad volcánica ocurrida hace miles de años. El sitio está en el corregimiento de San Diego, bajo jurisdicción de Samaná, y combina una laguna de aguas cálidas con senderos, vegetación, fauna y opciones de alojamiento cercanas.

La laguna se formó tras explosiones entre magma y agua subterránea

Las investigaciones del Servicio Geológico Colombiano vinculan la laguna con un sistema volcánico compuesto por varias estructuras conectadas. En ese conjunto también sobresale El Morro de San Diego, un cono de toba que hace parte del paisaje de la zona.

El sistema geológico incluye estructuras volcánicas concatenadas y el cono de toba El Morro de San Diego (Alcaldía)
El sistema geológico incluye estructuras volcánicas concatenadas y el cono de toba El Morro de San Diego (Alcaldía)

Un estudio divulgado en 2023 por el Boletín Geológico del Servicio Geológico Colombiano identificó que la estructura corresponde a un maar. Se trata de una formación que puede surgir por explosiones asociadas al contacto entre el magma y el agua subterránea.

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Esos procesos pueden dejar depresiones en el terreno. Con el paso del tiempo, el agua puede ocupar esos espacios y formar lagos o lagunas, como ocurrió en este sector del oriente caldense.

La investigación registró tres periodos de actividad eruptiva en el sistema. Los episodios ocurrieron hace cerca de 40.000, 22.000 y 16.000 años.

El origen geológico explica por qué la experiencia suele promocionarse como la posibilidad de dormir dentro de un volcán. La precisión es que los visitantes se alojan en el entorno de una estructura volcánica antigua que hoy está inundada.

La Laguna de San Diego en Caldas ocupa una estructura volcánica inundada en el municipio de Samaná - crédito SGC
La Laguna de San Diego en Caldas ocupa una estructura volcánica inundada en el municipio de Samaná - crédito SGC

El Servicio Geológico Colombiano también ha documentado emisiones gaseosas esporádicas en el área. Estas manifestaciones hacen parte de las características estudiadas en el sistema y, por sí solas, no indican una erupción próxima.

El plan turístico incluye lancha, senderos y una noche junto a la fogata

La estancia se promociona como Los Secretos del Volcán en el portal institucional Caldas es Natural. La propuesta contempla dos días y una noche para conocer los atractivos que rodean la Laguna de San Diego.

El programa anunciado incluye recorridos en lancha por el agua y caminatas por senderos del entorno. También contempla visitas a las aguas termales y a la quebrada Cristalina.

La actividad nocturna se desarrolla alrededor de una fogata. Allí se incluyen relatos tradicionales de la región como parte de la experiencia de alojamiento.

De acuerdo con la información publicada por el portal institucional, el paquete incorpora hospedaje, alimentación, acompañamiento de guía, actividades y póliza de viaje. Las tarifas, los cupos disponibles y las condiciones del servicio deben confirmarse con el operador antes de organizar el desplazamiento.

El entorno reúne elementos naturales y geológicos en un mismo recorrido. La laguna, las aguas cálidas y las formaciones volcánicas permiten observar un paisaje que conserva las huellas de procesos ocurridos mucho antes de la presencia actual de visitantes.

Las aguas termales elevan la temperatura en el sector norte

La presencia de aguas cálidas es uno de los rasgos que distingue a la Laguna de San Diego. El Servicio Geológico Colombiano reportó valores cercanos a los 30 °C en el centro de la laguna.

Los registros señalan que la temperatura aumenta hacia el sector norte. Esa condición se relaciona con el interés científico que despierta el sistema volcánico del área.

El valor del sitio no se limita a su origen geológico. Los alrededores también forman parte de un escenario de naturaleza con vegetación, fauna y vistas sobre el paisaje montañoso de Caldas.

La visita exige comprender que se trata de un espacio natural con condiciones particulares. Los recorridos por el agua, las caminatas y la estadía deben coordinarse de acuerdo con las opciones que ofrezcan los prestadores turísticos de la zona.

El acceso puede requerir transporte desde Norcasia

La Laguna de San Diego se encuentra en el corregimiento homónimo, en Samaná. Quienes planeen llegar deben verificar previamente el estado de las vías y las alternativas de transporte disponibles.

El trayecto puede incluir sectores de carretera destapada. La falta de transporte público directo hasta la laguna hace posible que los visitantes deban coordinar su traslado desde Norcasia.

Las autoridades locales y los operadores turísticos pueden informar sobre las condiciones actuales de acceso. Esa consulta resulta necesaria antes de emprender el viaje, debido a que la situación de la carretera puede variar.

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