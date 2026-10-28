Por qué el agua en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá está saliendo amarilla: esto dijo EPM

Empresas Públicas de Medellín recomendó destinar el agua de manera preferente a tareas de aseo y limpieza - crédito Infobae

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Los habitantes de Itagüí, La Estrella y Sabaneta recibieron agua con una tonalidad amarillenta o café. La situación también alcanzó sectores de las comunas 16, Belén; 12, La América; y 11, Laureles - Estadio, en Medellín.

El incidente ocurrió el martes 27 de octubre. Empresas Públicas de Medellín (EPM) vinculó la alteración del aspecto del agua a un daño en una red primaria que afectó el abastecimiento de la planta de producción de agua potable La Ayurá, en Envigado.

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La empresa pidió no destinar el agua con esa coloración al consumo. Mientras se restablecen sus condiciones habituales, recomendó usarla de forma preferente para tareas de limpieza y evitar el lavado de prendas blancas o de colores claros.

EPM aconsejó dejar correr el agua durante algunos minutos

La compañía indicó que algunos usuarios podrían percibir “cambios temporales en la coloración o la apariencia del agua” mientras avanzan los trabajos para reparar la infraestructura y normalizar el servicio de acueducto.

Habitantes del sur del Valle de Aburrá reportaron una coloración amarillenta o café en el agua de las tuberías este martes 27 de octubre - crédito EPM

EPM explicó que la anomalía se originó por una avería en una red de 91 centímetros de diámetro, situada en la carrera 26D # 28 Sur -68. La fuga redujo el abastecimiento hacia La Ayurá.

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La empresa recomendó a los usuarios “dejar correr el agua durante algunos minutos”. Según señaló, esta medida puede ayudar a que desaparezca la coloración que se ha advertido en las viviendas afectadas.

“Esta condición suele desaparecer gradualmente a medida que se hace uso del agua en los hogares”, informó EPM.

La recomendación de la compañía apunta a limitar el uso del recurso mientras persista la alteración visible. Aunque la empresa describió el cambio como temporal, su comunicado sugirió reservar el agua para labores domésticas de limpieza hasta que recupere su aspecto normal.

La planta La Ayurá suministra el 48% del agua del Valle de Aburrá

La afectación tiene alcance regional porque la planta La Ayurá aporta el 48% del agua consumida en el Valle de Aburrá, de acuerdo con la información oficial de EPM.

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La planta de producción La Ayurá en Envigado aporta el 48 por ciento del agua potable que consume el Valle de Aburrá- crédito EPM

La instalación, ubicada en Envigado, se encuentra además en un proceso de modernización que está programado hasta el segundo semestre de 2028.

El daño en la red obligó a realizar intervenciones para recuperar la operación del acueducto. EPM no precisó en el comunicado cuándo se completaría la reparación ni en qué momento todos los sectores volverían a recibir agua sin cambios en su apariencia.

La empresa sí anticipó que la normalización será gradual a medida que avance el uso del agua en cada hogar. Por eso, la sugerencia de abrir las llaves durante unos minutos quedó dirigida a quienes sigan observando el tono amarillento o café.

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La situación despertó inquietud entre usuarios que preguntaron si podían hervir y consumir el agua. Frente a esas consultas, EPM remitió al comunicado que aconseja destinarla preferentemente a la limpieza mientras se supera la contingencia.

Un daño distinto provocó baja presión en Laureles

El problema de coloración no fue la única novedad del acueducto durante la jornada. En Laureles, varios usuarios informaron baja presión en el suministro.

EPM atribuyó esa situación a una avería en otra parte de la red. “Debido a un daño en la red de acueducto en la CR 65 D con CL 24 para el sector del circuito Nutibara, que es el asociado al sector de la CR 76 entre la CL 33 A y 34 A que nos indicas, fue necesario interrumpir el servicio sin poder dar un aviso previo”, respondió la empresa.

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Ese episodio correspondió al circuito Nutibara y requirió una interrupción sin aviso previo, según la compañía. La explicación se refirió específicamente al área cercana a la carrera 76, entre las calles 33A y 34A.

EPM mantuvo como recomendación principal dejar correr el agua cuando persista la alteración de color. Para las tareas que puedan esperar, como el lavado de ropa clara, la empresa pidió aplazarlas hasta que el servicio recupere su condición habitual.