Colombia

Ucraniano que se infiltró en las Farc contó cómo logró engañar a alias Mincho y ser uno de los hombres de confianza del jefe del Frente 30: “Todo estaba montado”

Como parte de la estrategia, Tomnyuk entregaba a alias Mincho libros y películas sobre comunismo. Uno de los discos contenía un dispositivo GPS que permitió ubicar asentamientos de la guerrilla

Ucraniano se infiltró en las Farc para revelar sus secretos: así engañó a la guerrilla - crédito captura de pantalla Noticias Caracol
Ucraniano se infiltró en las Farc para revelar sus secretos: así engañó a la guerrilla - crédito captura de pantalla Los Informantes
Guardar

Viktor Tomnyuk, ciudadano ucraniano radicado en Cali, afirmó que trabajó durante dos años como agente encubierto de la Policía Nacional y de agencias de inteligencia de Estados Unidos dentro del frente 30 de las extintas Farc.

Su tarea, según relató a Los Informantes, consistió en obtener información sobre la estructura que comandaba Jorge Neftalí Umenza Velasco, alias Mincho.

PUBLICIDAD

Tomnyuk estudió en la Unión Soviética y vivió en Italia antes de establecerse en Colombia. Según contó, una recompensa económica influyó en su decisión de colaborar con las autoridades. Para acercarse a la guerrilla, se presentó como un delegado político con contactos internacionales y acceso a armas.

“Yo soy un delegado de Partido Comunista Ucrainano y nosotros estamos muy fascinados de cómo ustedes están tantos años luchando con contra capitalismo, contra todo y nosotros queremos hacer contactos, tenemos armas si ustedes necesitan”, afirmó.

Su formación académica le permitió hablar sobre doctrina comunista con alias Mincho. “Conozco todo, me tocó estudiar Lenin, Karl Marx, por eso se me hizo fácil hablar con Mincho porque él estaba muy convencido en estas cosas”, dijo.

PUBLICIDAD

Viktor Tomnyuk, ciudadano ucraniano radicado en Cali, afirmó que trabajó durante dos años como agente encubierto de la Policía Nacional y de agencias de inteligencia de Estados Unidos dentro del frente 30 de las extintas Farc - crédito captura de pantalla Los Informantes
Viktor Tomnyuk, ciudadano ucraniano radicado en Cali, afirmó que trabajó durante dos años como agente encubierto de la Policía Nacional y de agencias de inteligencia de Estados Unidos dentro del frente 30 de las extintas Farc - crédito captura de pantalla Los Informantes

Los dispositivos de rastreo que llegaron a los campamentos

Tomnyuk relató que permanecía cerca de una semana en los campamentos guerrilleros y que llegaba a ellos por vía fluvial. “Una semana me quedaba allá. Me mostraron un campamento, yo me fui por la noche y llegamos en lancha a la selva y ahí estaba el campamento”, señaló.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y el coronel retirado Paulo Cruz participaron en la preparación de la operación. El exoficial explicó que las Farc buscaban contactos en el exterior, una circunstancia que facilitó la infiltración.

“Dentro de esa estrategia política de las Farc es necesario hablar del frente Internacional. Esta persona cuando está en esta conversación dice todo que sí, pero lo que hace es buscar los organismos del Estado para contarles lo que está pasando”, aseguró Cruz.

Como parte de la estrategia, Tomnyuk entregaba a alias Mincho libros y películas sobre comunismo. Uno de los discos contenía un dispositivo GPS que permitió ubicar asentamientos de la guerrilla.

“A él le gustaba mucho la película de Pavel Korchagin, un héroe comunista de Unión Soviética en años 20, que estaba enfermo con todo. Un héroe de la lucha contra capitalismo”, recordó.

Las autoridades investigan la presunta fuga de alias Paciencia con cerca de diez mil millones de pesos de la estructura Carlos Patiño - crédito AFP
Tomnyuk entregaba a alias Mincho material sobre comunismo y películas soviéticas. En uno de los discos que llevaba al campamento, las autoridades habrían instalado un dispositivo GPS para ubicar asentamientos guerrilleros - crédito AFP

Una captura simulada sostuvo la identidad del infiltrado

La Policía y la Dijín habrían organizado una captura falsa en Buenaventura para reforzar la identidad de Tomnyuk ante la guerrilla. El ciudadano ucraniano afirmó que el operativo incluyó un traslado al entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

“Nosotros montamos eso para darle credibilidad, que llegaba una persona de la Embajada a la selva y me captura la Policía. Cruz montó una película así y me llevaron al DAS, pero todo estaba montado”, sostuvo.

Según el informe, la información entregada incluyó mapas, fotografías y datos sobre redes de apoyo y financiación de movilizaciones. Cruz también habló de un grupo al que denominó “los 12 apóstoles”, integrado, según su versión, por personas que cumplían funciones estratégicas para las Farc sin pertenecer formalmente a la organización armada.

“Estamos hablando de gente que no está uniformada, que la vemos todos los días, que la podíamos ver en televisión, que la podíamos ver en eventos, que la podíamos ver en cualquier sitio, pero que realmente tenía un trabajo estratégico para las Farc”, afirmó.

El coronel retirado Paulo Cruz afirmó que la información obtenida durante la operación permitió establecer una relación entre alias Mincho y la exsenadora Piedad Córdoba. Según su versión, ese vínculo podría conectarla con la estructura a la que denominó “los 12 apóstoles”, un supuesto grupo de personas que, sin pertenecer a las filas armadas, habrían cumplido tareas estratégicas para las Farc - crédito Fernando Vergara/AP
El coronel retirado Paulo Cruz afirmó que la información obtenida durante la operación permitió establecer una relación entre alias Mincho y la exsenadora Piedad Córdoba. Según su versión, ese vínculo podría conectarla con la estructura a la que denominó “los 12 apóstoles”, un supuesto grupo de personas que, sin pertenecer a las filas armadas, habrían cumplido tareas estratégicas para las Farc - crédito Fernando Vergara/AP

El coronel retirado aludió a una supuesta relación entre alias Mincho y la exsenadora Piedad Córdoba. La excongresista fue sancionada con una inhabilidad de 18 años por la Procuraduría General de la Nación, medida que luego anuló el Consejo de Estado. Otros procesos se extinguieron tras su muerte.

Tomnyuk fue citado posteriormente por la Corte para declarar como testigo. Actualmente reside en Florida, Estados Unidos, bajo un esquema de seguridad.

Temas Relacionados

Viktor TomnyukCiudadano ucranianoInfiltrado en las FarcFrente 30Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Casa de la Moneda de Portugal envió nota de protesta a Colombia por los cambios del gobierno de Abelardo de la Espriella en el convenio para fabricar pasaportes

La administración de Abelardo de la Espriella firmó un contrato con Thomas Greg & Sons hasta diciembre de 2027

Casa de la Moneda de Portugal envió nota de protesta a Colombia por los cambios del gobierno de Abelardo de la Espriella en el convenio para fabricar pasaportes

Iván René Valenciano realizó publicación en redes tras la captura de su hijo y su hijastro en operativo liderado por Abelardo de la Espriella en Medellín y le llovieron ataques: “Bienvenido a la patria milagro”

Una fotografía del exfutbolista con junto a Diego Maradona concentró mensajes luego de que las autoridades aprehendieran a Jacobo de Jesús Valenciano Yepes

Iván René Valenciano realizó publicación en redes tras la captura de su hijo y su hijastro en operativo liderado por Abelardo de la Espriella en Medellín y le llovieron ataques: “Bienvenido a la patria milagro”

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

La expareja, que confirmó su separación hace meses, volvió a generar comentarios entre sus seguidores tras aparecer junta en un video difundido en redes sociales

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

Tras las muertes de Donovan Balanta y Keiner Banguera, presentan en el Congreso proyecto contra el perfilamiento racial: esto es lo que propone

La propuesta, presentada por el representante Óscar Benavides, propone castigos y garantías contra conductas discriminatorias durante intervenciones de las instituciones armadas del Estado, tras denuncias de maltrato y homicidios

Tras las muertes de Donovan Balanta y Keiner Banguera, presentan en el Congreso proyecto contra el perfilamiento racial: esto es lo que propone

Daniel Quintero denunció al representante a la Cámara Simón Molina ante la Corte Suprema por presunta influencia sobre una testigo en un proceso penal: “¿En qué va lo tuyo?"

El exalcalde de Medellín pidió esclarecer si el representante por Antioquia supuestamente intervino en las gestiones de Laura María Mejía Higuita antes de su colaboración con la Fiscalía

Daniel Quintero denunció al representante a la Cámara Simón Molina ante la Corte Suprema por presunta influencia sobre una testigo en un proceso penal: “¿En qué va lo tuyo?"
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

J Balvin y Valentina Ferrer aparecieron juntos en imágenes en redes sociales y elevaron rumores de una segunda oportunidad

Koral Costa finalmente respondió si sabía la verdadera orientación sexual de de su expareja Omar Murillo: “¿En qué cabeza cabe?"

Animalistas cuestionaron a Karol G por el uso de plumas durante su nueva gira mundial: “Convertir los animales en accesorios no va contigo”

Por qué Claudia Bahamón le presentó a los jurados un plato en ‘MasterChef’: Jimmy Vásquez se saltó las reglas

Luis Díaz fue destacado como uno de los mejor vestidos en la gala del Balón de Oro 2026

Deportes

Este es el nuevo negocio de James Rodríguez con el que piensa ganar millones: tendrá su propia línea de ropa

Este es el nuevo negocio de James Rodríguez con el que piensa ganar millones: tendrá su propia línea de ropa

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Junior quedó eliminado de las finales de la Liga BetPlay y Boyacá Chicó descendió al Torneo BetPlay 2027

La selección Colombia derrotó a Bosnia y Herzegovina y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-15 de la FIFA

Periodista colombiano que votó en el Balón de Oro explicó por qué tuvo que borrar la publicación en la que reveló sus elegidos: “Qué carajos voy a echarme para atrás”