Ucraniano que se infiltró en las Farc contó cómo logró engañar a alias Mincho y ser uno de los hombres de confianza del jefe del Frente 30: “Todo estaba montado”

Ucraniano se infiltró en las Farc para revelar sus secretos: así engañó a la guerrilla - crédito captura de pantalla Los Informantes

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Viktor Tomnyuk, ciudadano ucraniano radicado en Cali, afirmó que trabajó durante dos años como agente encubierto de la Policía Nacional y de agencias de inteligencia de Estados Unidos dentro del frente 30 de las extintas Farc.

Su tarea, según relató a Los Informantes, consistió en obtener información sobre la estructura que comandaba Jorge Neftalí Umenza Velasco, alias Mincho.

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Tomnyuk estudió en la Unión Soviética y vivió en Italia antes de establecerse en Colombia. Según contó, una recompensa económica influyó en su decisión de colaborar con las autoridades. Para acercarse a la guerrilla, se presentó como un delegado político con contactos internacionales y acceso a armas.

“Yo soy un delegado de Partido Comunista Ucrainano y nosotros estamos muy fascinados de cómo ustedes están tantos años luchando con contra capitalismo, contra todo y nosotros queremos hacer contactos, tenemos armas si ustedes necesitan”, afirmó.

Su formación académica le permitió hablar sobre doctrina comunista con alias Mincho. “Conozco todo, me tocó estudiar Lenin, Karl Marx, por eso se me hizo fácil hablar con Mincho porque él estaba muy convencido en estas cosas”, dijo.

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Viktor Tomnyuk, ciudadano ucraniano radicado en Cali, afirmó que trabajó durante dos años como agente encubierto de la Policía Nacional y de agencias de inteligencia de Estados Unidos dentro del frente 30 de las extintas Farc - crédito captura de pantalla Los Informantes

Los dispositivos de rastreo que llegaron a los campamentos

Tomnyuk relató que permanecía cerca de una semana en los campamentos guerrilleros y que llegaba a ellos por vía fluvial. “Una semana me quedaba allá. Me mostraron un campamento, yo me fui por la noche y llegamos en lancha a la selva y ahí estaba el campamento”, señaló.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y el coronel retirado Paulo Cruz participaron en la preparación de la operación. El exoficial explicó que las Farc buscaban contactos en el exterior, una circunstancia que facilitó la infiltración.

“Dentro de esa estrategia política de las Farc es necesario hablar del frente Internacional. Esta persona cuando está en esta conversación dice todo que sí, pero lo que hace es buscar los organismos del Estado para contarles lo que está pasando”, aseguró Cruz.

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Como parte de la estrategia, Tomnyuk entregaba a alias Mincho libros y películas sobre comunismo. Uno de los discos contenía un dispositivo GPS que permitió ubicar asentamientos de la guerrilla.

“A él le gustaba mucho la película de Pavel Korchagin, un héroe comunista de Unión Soviética en años 20, que estaba enfermo con todo. Un héroe de la lucha contra capitalismo”, recordó.

Tomnyuk entregaba a alias Mincho material sobre comunismo y películas soviéticas. En uno de los discos que llevaba al campamento, las autoridades habrían instalado un dispositivo GPS para ubicar asentamientos guerrilleros - crédito AFP

Una captura simulada sostuvo la identidad del infiltrado

La Policía y la Dijín habrían organizado una captura falsa en Buenaventura para reforzar la identidad de Tomnyuk ante la guerrilla. El ciudadano ucraniano afirmó que el operativo incluyó un traslado al entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

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“Nosotros montamos eso para darle credibilidad, que llegaba una persona de la Embajada a la selva y me captura la Policía. Cruz montó una película así y me llevaron al DAS, pero todo estaba montado”, sostuvo.

Según el informe, la información entregada incluyó mapas, fotografías y datos sobre redes de apoyo y financiación de movilizaciones. Cruz también habló de un grupo al que denominó “los 12 apóstoles”, integrado, según su versión, por personas que cumplían funciones estratégicas para las Farc sin pertenecer formalmente a la organización armada.

“Estamos hablando de gente que no está uniformada, que la vemos todos los días, que la podíamos ver en televisión, que la podíamos ver en eventos, que la podíamos ver en cualquier sitio, pero que realmente tenía un trabajo estratégico para las Farc”, afirmó.

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El coronel retirado Paulo Cruz afirmó que la información obtenida durante la operación permitió establecer una relación entre alias Mincho y la exsenadora Piedad Córdoba. Según su versión, ese vínculo podría conectarla con la estructura a la que denominó “los 12 apóstoles”, un supuesto grupo de personas que, sin pertenecer a las filas armadas, habrían cumplido tareas estratégicas para las Farc - crédito Fernando Vergara/AP

El coronel retirado aludió a una supuesta relación entre alias Mincho y la exsenadora Piedad Córdoba. La excongresista fue sancionada con una inhabilidad de 18 años por la Procuraduría General de la Nación, medida que luego anuló el Consejo de Estado. Otros procesos se extinguieron tras su muerte.

Tomnyuk fue citado posteriormente por la Corte para declarar como testigo. Actualmente reside en Florida, Estados Unidos, bajo un esquema de seguridad.