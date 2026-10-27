Colombia

Vaneza Peláez y Joaquín Guiller ya no esconden su romance: así fue su primera publicación juntos

El contenido en redes sociales recibió decenas de reacciones afectuosas, incluida la de dos reconocidas figuras de la televisión, mientras la modelo y el intérprete sellaban su complicidad en los comentarios

Tras meses de rumores y especulaciones, la pareja finalmente se mostró tomada de la mano en una reciente publicación - crédito @joaquinguiller/Instagram

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Tras meses de especulaciones y evasivas por parte de los involucrados, el artista Joaquín Guiller finalmente dejó de ocultar su relación con Vaneza Peláez.

El cantante de música popular compartió un video en Instagram junto a la expresentadora de Sábados Felices en el que ambos aparecen caminando tomados de la mano por lo que parece un establo, con la cuenta de la modelo etiquetada en la publicación.

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El reel, publicado el pasado lunes 26 de octubre, muestra a la pareja vestida con atuendo de campo mientras recorre un galpón con fardos de heno. En la grabación aparece un subtítulo que dice “soltero no es soledad, es selección”, una frase que Guiller acompañó con un mensaje propio en el pie de foto: “Salud por los que sueltan lo que les hacía daño”.

La publicación generó decenas de comentarios de seguidores y figuras del entretenimiento. Entre ellos, destacó la reacción de la presentadora Alejandra Serje, que comentó “amo verlos felices, se lo merecen” junto a un emoji de corazón. La propia Vaneza Peláez respondió en la sección de comentarios con un corazón. Guiller replicó el gesto de la modelo con el mismo emoji, en un intercambio que terminó de confirmar de manera pública el vínculo sentimental entre ambos.

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El intercambio de emoticones entre el cantante y la modelo ratificó el romance de forma pública ante la audiencia - crédito @vanepelaez1 y @joaquinguiller/Instagram
El intercambio de emoticones entre el cantante y la modelo ratificó el romance de forma pública ante la audiencia - crédito @vanepelaez1 y @joaquinguiller/Instagram

Cabe recordar que, hasta ese momento, ninguno de los dos había posado abiertamente en redes sociales como pareja, pese a que distintos programas de farándula ya habían documentado su cercanía desde julio pasado.

El cantante reforzó el mensaje horas más tarde en sus historias de Instagram, donde compartió una fotografía en blanco y negro de un concierto en la que aparece con sombrero vaquero y micrófono en mano. La imagen incluyó el texto “Arriba los que eligen su propia paz primero”, una frase que sus seguidores interpretaron como una nueva alusión a su actual momento sentimental.

Guiller compartió horas después una fotografía en concierto con una frase sobre la prioridad de la paz personal - crédito @joaquinguiller/Instagram
Guiller compartió horas después una fotografía en concierto con una frase sobre la prioridad de la paz personal - crédito @joaquinguiller/Instagram

Meses de rumores antes de la confirmación

La relación entre ambos había salido a la luz en julio, cuando el programa La Corona TV, de City TV, difundió evidencias de un viaje secreto que Guiller y Peláez realizaron juntos por Italia y Suiza.

En ese momento, el periodista Ariel Osorio presentó un video de la pareja en transporte público, una fotografía de la modelo en la que el reflejo de sus gafas de sol dejaba ver al cantante —borrada poco después— y una cartera de diseñador que coincidía en las publicaciones de ambos.

El programa de entretenimiento presentó videos y fotografías que confirmarían el noviazgo entre Joaquín Guiller y Vaneza Peláez - crédito @lacoronatv/Instagram
El programa de entretenimiento presentó videos y fotografías que confirmarían el noviazgo entre Joaquín Guiller y Vaneza Peláez - crédito @lacoronatv/Instagram

Días después, el mismo programa rectificó la cronología inicial de los acercamientos. Según fuentes citadas por Osorio, el noviazgo comenzó en mayo de 2026, cuando Guiller ya estaba separado legalmente de Astrid Montoya, su esposa durante 25 años, y no en octubre de 2025 como se afirmó en un primer momento. El propio cantante remarcó entonces: “Legalmente, oficialmente, yo estoy separado desde hace ya casi un año, desde el año pasado, el 2025”.

Joaquín Guiller oficializó su relación sentimental con Vaneza Peláez tras meses de especulaciones y evasivas - crédito @vanepelaez1 y @joaquinguiller/Instagram
Semanas atrás, al ser captados en el Super Concierto de la Feria de las Flores, la pareja se abstuvo de dar declaraciones a los medios - crédito @vanepelaez1 y @joaquinguiller/Instagram

En agosto, el programa La Red, de Caracol Televisión, volvió a captar a la pareja junta durante el Super Concierto de la Feria de las Flores en Medellín. En esa ocasión, ambos evitaron confirmar de manera directa su situación sentimental ante las cámaras, pese a la insistencia de los reporteros.

El origen de la ruptura con Astrid Montoya

Guiller había anunciado su separación de Montoya en septiembre de 2025, tras 25 años de matrimonio. En entrevistas concedidas en junio pasado a Lo Sé Todo, del Canal 1, y La Red, de Caracol Televisión, el cantante atribuyó el fin de la relación a la monotonía generada por su agenda de conciertos y grabaciones.

“La monotonía entró a nuestra relación porque siempre carecía de tiempo. Cuando llegaba a mi casa era a desatrasar mis quehaceres y no entendía que había llegado a mi casa”, declaró entonces.

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