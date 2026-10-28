Colombia

Esposa y amante se agarraron a golpes en cementerio de San Andrés y la pelea quedó en video

La confrontación habría comenzado cuando ambas mujeres coincidieron para llevar flores a la tumba del mismo difunto

Discusión frente a un sepulcro generó reacciones en redes sociales - crédito @TopoYiyoMartin1/X

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Un video difundido en redes sociales el 27 de octubre de 2026 mostró una pelea entre dos mujeres dentro del cementerio Harmony Hill, en San Andrés. Las publicaciones que acompañaron las imágenes aseguran que ambas acudieron a la tumba del mismo hombre y que una sería su esposa, y que la otra habría mantenido una relación sentimental con él.

El hecho habría ocurrido cuando las dos coincidieron en el lugar para dejar flores. La discusión escaló hasta una confrontación física frente a la tumba, según las versiones compartidas por usuarios en plataformas digitales.

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En el video se puede apreciar como varias personas intentan separarlas, mientras las dos están en el piso agarradas de los pelos.

La identidad de las involucradas no ha sido confirmada de manera pública, al igual que las circunstancias que desencadenaron el altercado. Tampoco existe, por ahora, un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el incidente ni sobre la posible intervención de la Policía.

De acuerdo con las publicaciones virales, el hombre sepultado habría muerto durante un enfrentamiento entre pandillas y uniformados.

Riña en cementerio de San Andrés se volvió viral - crédito @TopoYiyoMartin1/X
Riña en cementerio de San Andrés se volvió viral - crédito @TopoYiyoMartin1/X

Las imágenes generaron reacciones en redes sociales

El material circuló con mensajes que calificaron la situación como inusual. Algunos usuarios cuestionaron que el conflicto se produjera en un cementerio y frente a la tumba de una persona fallecida.

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Una de las publicaciones resumió la escena con la frase: “Esposa y amante se pelean en el cementerio por un difunto”. Usuarios ratificaron las versión inicial y señalaron que el encuentro se habría producido de forma inesperada, debido a que las dos mujeres llegaron al camposanto con el propósito de visitar el mismo lugar.

La grabación no permite verificar por sí sola el vínculo de cada mujer con el fallecido ni precisar la fecha en que ocurrió la riña.

Dos mujeres protagonizaron altercado en el cementerio Harmony Hill - crédito @TopoYiyoMartin1/X
Dos mujeres protagonizaron altercado en el cementerio Harmony Hill - crédito @TopoYiyoMartin1/X

Atacaron a comerciante en Barranquilla y empleados golpearon a uno de los presuntos agresores

El propietario de un restaurante del barrio La Victoria, en el suroriente de Barranquilla, resultó herido en un ataque con arma de fuego ocurrido el domingo 25 de octubre de 2026. El comerciante es conocido en el sector como “El Negro del Sabor” y fue trasladado a una clínica tras la agresión.

Las versiones difundidas sobre el caso señalan que dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta. Uno de ellos habría descendido del vehículo, se acercó al establecimiento y disparó contra el dueño del negocio.

Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad de disparos ni el diagnóstico médico de la víctima. Tampoco hay información confirmada sobre la presencia de clientes dentro del restaurante al momento de los hechos.

Empleados habrían golpeado a uno de los presuntos agresores

El escape de los atacantes se habría complicado por la reacción de los trabajadores. De acuerdo con un reporte divulgado por la cuenta Primero Barranquilla, varios empleados alcanzaron a uno de los hombres cuando intentaba salir del sitio.

Atacaron a bala a comerciante en La Victoria y trabajadores golpearon a uno de los señalados agresores - crédito @primeronoticiaa/X
Atacaron a bala a comerciante en La Victoria y trabajadores golpearon a uno de los señalados agresores - crédito @primeronoticiaa/X

En un video que circula en redes sociales se observa a varias personas que golpean a un sujeto. Las imágenes muestran agresiones con una silla y otros golpes antes de que el hombre lograra escapar.

“Duro a todo aquel que ande sicariando”, escribió uno de los usuarios que comentó la grabación. Otro internauta cuestionó la respuesta de quienes estaban en el local: “Un restaurante y apenas uno solo llevaba cuchillo. Grave ahí”.

El presunto agresor logró huir junto con el conductor de la motocicleta quien lo esperaba metros más adelante, según las versiones conocidas. Las autoridades deberán establecer si el hombre que aparece en la grabación participó en el ataque y determinar la identidad de los demás involucrados.

En redes sociales también surgió la hipótesis de que el hecho podría estar relacionado con extorsiones contra comerciantes. “Para que lo vea Colombia. La extorsión sigue en Barranquilla”, publicó una persona al referirse al caso.

No obstante, esa posibilidad no ha sido confirmada por la Policía Nacional ni por la Fiscalía General de la Nación. Las entidades competentes deberán esclarecer los móviles, identificar a los responsables y establecer las circunstancias del atentado contra el comerciante.

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