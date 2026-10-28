Esta es la historia criminal de Jacobo de Jesús Valenciano, el hijo del exfutbolista Iván René Valenciano capturado en megaoperativo de Medellín: pertenecería a tenebrosa banda

Alias Valenciano, el menor de los cinco hijos del exdelantero, quien ya tenía antecedentes: lo detuvieron en 2024 por presuntamente participar en un caso de robo a un establecimiento comercial - crédito Polícia Nacional

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Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, de 20 años e hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, fue capturado durante un operativo de gran escala en Medellín, Antioquia, contra organizaciones señaladas de cometer distintos delitos. El joven había sido procesado por un caso de hurto en 2024.

La aprehensión ocurrió en la madrugada del martes 27 de octubre de 2026 en una vivienda de Villa Hermosa, en la comuna 8 de Medellín. En el mismo procedimiento fue detenido Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias Risas, hijastro del exdelantero.

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Según la información divulgada sobre el operativo, los dos hombres serían investigados por sus presuntos vínculos con La Roja, estructura de delincuencia común organizada, que opera en la comuna 8 de Medelín, a la que se atribuyen robos de relojes de alta gama y joyas en diversos puntos de la capital antioqueña que ascienden a los $1.000 millones.

A la par tiene vínculos con el grupo delincuencial La Terraza, dedicado al robo de joyas y vehículos en la capital del departamento de Antioquia por lo que alias Valenciano y sus socios estarían acusados de hurto calificado y agravado, además de concierto para delinquir.

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La acción reunió a la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y contó con el acompañamiento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa Mejía.

Él es Jacobo de Jesús Valenciano, hijo del exfutbolista Iván René Valenciano: fue capturado en megaoperativo en Medellín y tenía antecedentes criminales por hurto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las capturas forman parte de la ofensiva de las autoridades contra organizaciones relacionadas con hurto, extorsión, homicidio y tráfico de drogas. El mandatario local señaló que el hijo del exdelantero del Junior de Barranquilla utilzaba armas para amenazar a su víctimas y robarlas.

“Ellos son muy machitos cuando están armados y van a intimidar a sus víctimas para quitarles sus pertenencias. Pero había que ver llorando ayer a Rizas y alias Valenciano, que estaban juntos una vez llegaba la fuerza pública por ellos y sabían lo que se les venía”, dijo en rueda de prensa.

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Valenciano Yepes había sido detenido por un hurto en junio de 2024

El joven, de 20 años, está vinculado a La Roja, una organización relacionada con el grupo delincuencial La Terraza, dedicado al robo de joyas y vehículos en la capital del departamento de Antioquia - crédito Colprensa y Presidencia

El antecedente judicial de Valenciano Yepes se remonta al 27 de junio de 2024, cuando tenía 18 años. En esa ocasión fue detenido por su presunta participación en un robo registrado en Belén La Mota, en la comuna 16 de Medellín.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron entonces a El Tiempo que un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento domiciliaria. El caso se relacionaba con el despojo de pertenencias valoradas en cerca de $14.000.000.

El joven habría amenazado a la víctima con un arma de fuego. La denuncia ingresó por la línea 123, lo que permitió desplegar un plan candado y revisar las cámaras de seguridad de la zona, informó el diario.

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Los uniformados localizaron a Valenciano Yepes mientras se desplazaba en motocicleta. Durante la intervención incautaron un arma de fuego e inmovilizaron el vehículo, elementos que, según el reporte policial de ese momento, tendrían relación con conductas delictivas.

El teniente coronel Jorge Ibáñez explicó que la alerta activó la búsqueda de los responsables y que la motocicleta fue interceptada después de que sus ocupantes intentaran evadir el control de las autoridades.

La información fue compartida por el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez}; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las cámaras y la motocicleta fueron claves en la investigación de 2024

La información publicada por el medio citado indicó que varias cámaras registraron el recorrido del presunto autor. Las imágenes mostraban a un hombre que llegaba en motocicleta al establecimiento, descendía y amenazaba a la víctima con un arma antes de quitarle objetos de valor.

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Por su parte, la Fiscalía sostuvo que Jacobo de Jesús Valenciano Yepes habría intervenido en el robo de una cadena de oro y un celular de alta gama. Según el ente investigador, los implicados habrían intimidado a la persona con un arma traumática para apoderarse de los bienes.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad marcaria, cargos que el procesado no aceptó. El organismo añadió que durante el operativo habría sido hallada el arma traumática presuntamente usada y que la motocicleta tenía placas adulteradas.

El fiscal del caso apeló ante la segunda instancia la decisión que concedió la detención domiciliaria.