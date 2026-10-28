Corte Constitucional expidió la ‘sentencia Polo Polo’, el nuevo filtro para aspirar a las curules afro en Colombia: estos son los nuevos requisitos

El pronunciamiento judicial surgió tras los cuestionamientos a la elección de Miguel Polo Polo en 2022, pero no anula su curul en el Congreso. (crédito Colprensa)

Guardar

La Corte Constitucional expidió una sentencia que estableció nuevas reglas para la elección de las circunscripciones afrodescendientes en el Congreso de la República.

El fallo condicionó la aplicación de la norma que regula las dos curules especiales en la Cámara de Representantes: desde ahora, el aval de las organizaciones deberá considerar un vínculo real y demostrable entre el aspirante, la entidad que lo postula y los procesos colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

PUBLICIDAD

La decisión del alto tribunal se basó en el debate que rodeó el caso del exrepresentante Miguel Polo Polo, cuya elección por una de esas curules en 2022 fue cuestionada por su relación con las comunidades a las que aspiraba a representar.

Aunque la sentencia no anula su elección ni modifica su actual situación jurídica, la Corte concluyó que las reglas vigentes dejaban sin resolver cómo probar una representación efectiva de los candidatos.

Detalles de la sentencia

La decisión, identificada como la Sentencia C-255 de 2026 y con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, revisó una demanda contra el artículo 3 de la Ley 649 de 2001. Esa disposición fija las condiciones para inscribirse a la Cámara por la circunscripción especial de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

PUBLICIDAD

Hasta antes del pronunciamiento, la norma exigía que los aspirantes fueran ciudadanos en ejercicio, mayores de 25 años, miembros de la respectiva comunidad y contaran con el aval de una organización inscrita ante el Ministerio del Interior.

Sin embargo, no establecía un mecanismo para comprobar la relación del candidato con los procesos organizativos y colectivos de la comunidad.

La Corte determinó que esa ausencia constituía una omisión legislativa. Según el fallo, el Congreso no incorporó un requisito que permitiera asegurar que los avales recayeran en personas con una conexión verificable con las organizaciones y las comunidades que buscan representar.

PUBLICIDAD

No obstante, el tribunal no retiró del ordenamiento el artículo 3 de la Ley 649 de 2001. Por el contrario, declaró su exequibilidad bajo una condición: las organizaciones que entreguen avales tendrán que valorar que el candidato acredite un vínculo real y demostrable con la organización y los procesos colectivos de las comunidades afrodescendientes.

En la práctica, la medida exige que la postulación no se limite al autorreconocimiento como integrante de una comunidad o a la certificación formal de una organización. Los aspirantes deberán sustentar su trayectoria, participación y relación con los espacios comunitarios que pretenden representar.

La Sala Plena comparó esta situación con la regulación de las curules indígenas, que sí contempla una exigencia relacionada con el vínculo de los candidatos con sus comunidades. Aunque reconoció diferencias sociales, culturales e institucionales entre los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, consideró que no había una justificación constitucional para imponer reglas menos estrictas en las curules afro.

PUBLICIDAD

Controversia por la elección de Miguel Polo Polo

El debate llegó a la Corte después de las discusiones judiciales que siguieron a la elección de Miguel Polo Polo en 2022. Sus demandantes sostenían que no tenía un nexo representativo con las comunidades afro y cuestionaban la forma en que obtuvo el aval para competir por una de las dos curules especiales.

De acuerdo con los antecedentes recogidos en el expediente, Polo Polo certificó su autorreconocimiento como afrodescendiente ante el Ministerio del Interior en octubre de 2021, antes de la inscripción de candidaturas al Congreso. El Consejo de Estado negó las demandas contra su elección al establecer que cumplía los requisitos que la ley contemplaba entonces, sin que la norma exigiera demostrar liderazgo o un vínculo comunitario verificable.

PUBLICIDAD

La nueva sentencia no revisó ni dejó sin efectos esa elección. Su alcance se dirige a las reglas de postulación futuras y a corregir el vacío que, según la Corte, permitía otorgar avales sin un estándar legal sobre la representación efectiva de quienes aspiraban a esas curules.

La regla transitoria comenzará a operar para el período 2030-2034

La Corte exhortó al Congreso de la República a expedir una regulación que defina la forma en que deberá acreditarse el vínculo entre los candidatos y las comunidades. Esa norma deberá construirse con participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de acuerdo con sus instituciones y costumbres.

Mientras se produce esa regulación, el fallo fijó una medida transitoria para las candidaturas al período constitucional 2030-2034. Quienes aspiren a la Cámara por esta circunscripción deberán ser o haber sido parte de alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

PUBLICIDAD

El Ministerio del Interior deberá adelantar las gestiones para presentar una propuesta de modificación legislativa ante el Espacio Nacional de Consulta Previa. La Corte también instó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo a acompañar ese proceso, en el que las comunidades podrán intervenir para definir los requisitos que consideren adecuados para garantizar su representación política en el Congreso.