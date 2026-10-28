Colombia

Cancillería explicó por qué se expidió el contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons, pese a críticas de Gustavo Petro: “Es una solución temporal”

El funcionario señaló que la medida busca evitar interrupciones en los trámites mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores estructura una nueva licitación, define un cronograma y establece el modelo que asumirá la producción y entrega de los documentos para los colombianos

El Ministro de Relaciones Exteriores informó a la ciudadanía sobre las medidas tomadas para asegurar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes, que buscaría garantizar su normal funcionamiento bajo un nuevo contrato temporal - crédito @Infopresidencia/X
Guardar

El ministro de Relaciones Exteriores Omar Bula afirmó que el contrato suscrito con la firma Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes, por $240.352 millones, será una medida transitoria que debió tomarse debido a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: que suspendió de forma provisional los convenios entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia, heredados del Gobierno Petro. $240.352

“Esta es una solución temporal”, sostuvo el funcionario al referirse al acuerdo que se extenderá hasta diciembre de 2027 y además aseguró que la decisión busca evitar una interrupción en la entrega del documento. “El servicio de expedición de pasaportes funciona con normalidad y su continuidad está garantizada”, señaló el funcionario frente a un tema que causó especial interés.

PUBLICIDAD

Omar Bula, canciller de Colombia - crédito Cancillería/Presidencia de la República de Colombia
El canciller Omar Bula explicó que el nuevo contrato con Thomas Greg para la expedición de pasaportes tiene un periodo definido y es temporal - crédito Cancillería/Presidencia de la República de Colombia

El canciller explicó que el Gobierno acudió a la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. y Thales Colombia S.A., tras evaluar sus condiciones de disponibilidad y capacidad operativa. Lo anterior a través de la declaratoria de urgencia manifiesta que permite contratar sin necesidad de adelantar una licitación pública.

“La Unión Temporal Documentos de Viaje 2027 presentó una propuesta que, frente a las condiciones de disponibilidad y de capacidad jurídica, técnica y financiera, era necesaria para garantizar la prestación de este servicio”, afirmó Bula en su declaración, con la que trató de responder a los señalamientos que vinieron, incluso, del expresidente de la República Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

“Dicho y hecho, esta era la contrapartida del uso del software privado donde se hicieron los usos irregulares del candado hash y algoritmos en las elecciones”, expresó el ex primer mandatario, en su intento de vincular este contrato con lo que, según él, sucedió en las elecciones a la presidencia, en la que la Registraduría, por intermedio de Thomas Greg & Sons, no brindó plenas garantías.

Gustavo Petro reaccionó a la confirmación del contrato de pasaportes
A través de su perfil de X, el expresidente Gustavo Petro reaccionó a la confirmación del contrato de pasaportes con Thomas Greg por parte del canciller Omar Bula - crédito @petrogustavo/X

Contrato mantendrá los valores vigentes de los pasaportes

El jefe de la cartera indicó que el acuerdo conservará las tarifas aplicadas en las vigencias anteriores. Según dijo, no habrá ajustes asociados a la inflación ni a la variación de la tasa de cambio durante el período contractual; el contrato tendrá entonces una duración de 15 meses y buscará asegurar la expedición “bajo condiciones de seguridad, de eficiencia y de confiabilidad”.

Bula sostuvo que la determinación respondió a la necesidad de garantizar el servicio mientras se define una solución de largo plazo. “Queda claro que nuestra responsabilidad como Gobierno con los colombianos es permanente”, declaró el ministro, en respuesta con un caso que también involucra a la Casa de la Moneda de Portugal, socio estratégico vinculado por Petro a los pasaportes.

Cancillería prepara una nueva licitación para reemplazar convenio con la Casa de la Moneda de Portugal

Mientras rige el contrato temporal, el Ministerio de Relaciones Exteriores avanzará en la estructuración de una nueva licitación y en un cronograma para mantener la continuidad del sistema una vez finalice el acuerdo vigente. Con ello se reemplazará lo firmado en la anterior administración, que había establecido un convenio tripartito a 10 años y $1,3 billones.

Las fallas en la expedición de pasaportes en Colombia volvieron a encender alertas en el servicio consular - crédito Presidencia
La expedición de pasaportes en Colombia ha pasado por dificultades de tipo contractual desde la administración de Gustavo Petro - crédito Presidencia

El canciller indicó que las etapas futuras serán comunicadas a la ciudadanía. “Cada etapa será informada oportunamente y se desarrollará con sujeción a la ley y los principios de transparencia”, destacó el funcionario, en relación con el proceso que contará con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República.

Bula remarcó que la prioridad de la Cancillería es la atención de los usuarios dentro y fuera del país. “La labor de este Ministerio y de otros es para con los colombianos. Es un servicio para nuestros connacionales tanto del exterior como en este país”, señaló el ministro, que al final de su intervención, el canciller reiteró que los ciudadanos podrán continuar con sus trámites.

El servicio está garantizado. El servicio no se ha interrumpido”, concluyó Bula. En el plan original de la administración Petro, se preveía que la Casa de la Moneda de Portugal asumiera el papel de socio estratégico para transferir tecnología a la Imprenta Nacional, además de suministrar insumos y poner en marcha la infraestructura; no obstante, la referida decisión judicial le puso freno.

Temas Relacionados

Omar BulaImprenta Nacional ColombiaPasaportes en ColombiaThomas Greg & SonsColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella buscará que Estados Unidos elimine los aranceles vinculados al TLC: “De qué sirve tener el TLC?”

El presidente colombiano le dio plazo al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, hasta diciembre de 2027 para lograr la suspensión

Abelardo de la Espriella buscará que Estados Unidos elimine los aranceles vinculados al TLC: “De qué sirve tener el TLC?”

Defensores animalistas cuestionaron a Karol G por el uso de plumas durante su nueva gira mundial ‘Viajando por el mundo - Tropitour’

La organización PETA Latino criticó en redes el llamativo accesorio escénico de la colombiana con materiales reales, mientras fuentes cercanas a la producción sostienen que fue elaborado con fibras textiles sintéticas

Defensores animalistas cuestionaron a Karol G por el uso de plumas durante su nueva gira mundial ‘Viajando por el mundo - Tropitour’

Jimmy Vásquez se saltó las reglas y le pidió a Claudia Bahamón presentar su plato en ‘MasterChef’: por qué motivo

El concursante pidió ayuda a la presentadora luego de completar el desafío creativo, debido a una obligación relacionada con un evento que prepara desde hace nueve meses

Jimmy Vásquez se saltó las reglas y le pidió a Claudia Bahamón presentar su plato en ‘MasterChef’: por qué motivo

Corte Constitucional expidió la ‘sentencia Polo Polo’, el nuevo filtro para aspirar a las curules afro en Colombia: estos son los nuevos requisitos

El alto tribunal determinó que cada postulante a la Cámara de Representantes deberá comprobar una trayectoria real y verificable junto a las comunidades negras, evitando designaciones que dependan solo de trámites formales

Corte Constitucional expidió la ‘sentencia Polo Polo’, el nuevo filtro para aspirar a las curules afro en Colombia: estos son los nuevos requisitos

Capturaron a una jueza que concedió un hábeas corpus a un neerlandés vinculado al narcotráfico: era pedido en extradición

La Fiscalía investiga a Myriam Alcira Martínez por la medida que permitió la liberación de un extranjero señalado por presuntos vínculos con narcotráfico

Capturaron a una jueza que concedió un hábeas corpus a un neerlandés vinculado al narcotráfico: era pedido en extradición
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Defensores animalistas cuestionaron a Karol G por el uso de plumas durante su nueva gira mundial ‘Viajando por el mundo - Tropitour’

Defensores animalistas cuestionaron a Karol G por el uso de plumas durante su nueva gira mundial ‘Viajando por el mundo - Tropitour’

Jimmy Vásquez se saltó las reglas y le pidió a Claudia Bahamón presentar su plato en ‘MasterChef’: por qué motivo

Luis Díaz fue destacado como uno de los mejor vestidos en la gala del Balón de Oro 2026

Megaland Bacano 2026 se mueve de El Campín al Vive Claro: también cambia de fecha

Bogotá estrenará su primer Festival Carranguero con dos jornadas gratuitas para celebrar el folclor campesino: todo lo que debe saber

Deportes

Periodista colombiano que votó en el Balón de Oro explicó por qué tuvo que borrar su publicación en la que reveló sus elegidos: “Qué carajos voy a echarme para atrás”

Periodista colombiano que votó en el Balón de Oro explicó por qué tuvo que borrar su publicación en la que reveló sus elegidos: “Qué carajos voy a echarme para atrás”

Álvaro Montero sería convocado a la selección Colombia y se perdería la semifinal de Copa Argentina con Boca Juniors: volvería para la final de la Copa Sudamericana

Marlos Moreno confesó que sufrió cuando tuvo a Diego Arias como entrenador en Atlético Nacional: esta fue la razón

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga 2026-II, tras la victoria de Águilas Doradas y el empate del Junior: Once Caldas salió del grupo de los ocho

Corinthians vs. Santa Fe: hora y canal de televisión para ver a las cardenales en semifinales de Copa Libertadores Femenina