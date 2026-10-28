Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, entregaría listado con los nombres de las mujeres que habrían prestado servicios sexuales a cambio de contratos durante el Gobierno Petro

Angie Rodríguez fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro en 2025 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez entregaría el jueves 29 de octubre, ante la Fiscalía General de la Nación, lo que serían nuevos nombres vinculados a una presunta red de contratos a cambio de favores sexuales en el entorno del expresidente Gustavo Petro, que está en el ojo del huracán mediático por estas denuncias.

Según afirmó la periodista D’arcy Quinn de La FM, la declaración incluiría a mujeres que habrían llegado a cargos de alto nivel y a personas que, de acuerdo con esa versión, conocían la situación. “Angie Rodríguez dará los nombres de muchas de las mujeres que ella pudo constatar estaban siendo utilizadas en medio de esta red de contratos a cambio de favores sexuales”, reveló Quinn.

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En medio de estos señalamientos, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal e inició indagaciones para rastrear al menos 48 contratos que estarían relacionados con el esquema denunciado por Rodríguez y otras exfuncionarias, como Deicy Jiménez. La investigación busca establecer si hubo contrataciones por prestación de servicios otorgadas de forma irregular.

Angie Rodríguez fue denunciada por el expresidente Gustavo Petro, a raíz de los graves señalamientos en su contra - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Según el citado medio, Rodríguez se referiría a un apartamento del exsenador Gustavo Bolívar en el centro de Bogotá, que Petro habría utilizado para encuentros sexuales. Pese a que la propiedad sería del excongresista y exfuncionario del Gobierno Petro, él no estaría señalado de haber participado en la supuesta red; de hecho ha rechazado los rumores sobre el particular.

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La exdirectora del Dapre declararía además sobre personas del Pacto Histórico que habrían sabido de los hechos y, de acuerdo con su testimonio, al parecer encubrieron a los involucrados. A su vez, mencionaría qué mujeres habrían nombrado en unidades de trabajo legislativo, ministerios y direcciones y serían, en consecuencia, víctimas de una supuesta estructura ilegal en el Ejecutivo.

Por su parte, Laura Sarabia, también exdirectora del departamento administrativo y exembajadora de Colombia ante el Reino Unido, también comparecería ante la Fiscalía, aunque en diferentes declaraciones en sus redes sociales la exfuncionaria se ha desmarcado de este escándalo y, con ello, ha negado haber participado en conductas que le endilgan a Petro y su entorno.

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Deicy Jiménez reveló que el expresidente Gustavo Petro le habría dado contratos a cambio de sexo - crédito suministrada a Infobae Colombia - Presidencia

Rodríguez hablaría de dos mujeres que habrían llegado a ministerios

La periodista agregó que varias de esas mujeres habrían ocupado puestos de alta jerarquía dentro del Estado. “Dos de ellas habrían terminado, incluso, según Angie Rodríguez, siendo ministras”, afirmó Quinn. Rodríguez, que también es exgerente del Fondo de Adaptación, ha denunciado presuntas irregularidades dentro del entorno de Petro a raíz de estos pronunciamientos.

Entre sus señalamientos figuran reuniones o celebraciones en la Casa de Nariño que habrían usado recursos públicos y habrían involucrado a mujeres que luego llegaron a cargos relevantes. La declaración no se limitaría a los que presuntamente participaron de las contrataciones, sino en los que habrían sido partícipes, según ella, del entramado en el que se habrían dado las vinculaciones.

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Angie Rodríguez en su momento fue declarada insubsistente y se forzó su salida del Gobierno Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Las denuncias de Rodríguez también incluyen supuestos consumos de sustancias ilícitas en la Casa de Nariño, posibles actos de tráfico de influencias y tensiones internas con otros funcionarios del gobierno. Petro, en respuesta a Jiménez, ha negado haber entregado contratos estatales a cambio de favores sexuales o relaciones privadas y calificó esos señalamientos como falsos.

“Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”, expresó el exjefe de Estado, como parte de un extenso comunicado con el que respondió a las acusaciones que Jiménez. Todo esto, tras las revelaciones de la mujer, que en diálogo con Semana lo acusó, además, de un excesivo consumo de drogas.

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El expresidente Gustavo Petro es blanco de fuertes acusaciones sobre la coordinación de una supuesta red de índole sexual en el Gobierno - crédito Europa Press

Gustavo Bolívar rechazó rumores que buscarían afectar su imagen

Aunque no se ha referido sobre el aparente uso de una de sus propiedades para los presuntos encuentros, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social y excandidato a la Alcaldía de Bogotá le salió al paso a los rumores que buscarían relacionarlo con la aparente práctica de entregar contratos a cambio de favores sexuales. Lo hizo con una dura respuesta en X.

Bolívar, personaje cercano al expresidente Petro, respondió a las informaciones que, según él, fueron difundidos por “una activista y una periodista”, sin hacer énfasis en sus nombres, y afirmó que no contestará “chismes”. “Los actos de mi vida hablan por sí solos”, sostuvo el líder progresista, antes de recordar sus denuncias sobre prostitución en la política y en el Congreso.

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Con este mensaje en X, el exsenador y exdirector del DPS Gustavo Bolívar rechazó rumores en su contra, relacionados con presuntas presiones sexuales a entonces funcionarias del Gobierno - crédito @GustavoBolivar/x

El dirigente invitó a las mujeres que trabajaron con él en el Senado o en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) a presentar denuncias si tienen cuestionamientos sobre su conducta. “Si alguien tiene una sola prueba sobre conductas reprochables o punibles de mi parte, ¿qué esperan para mostrarlas?”, insistió Bolívar sobre las versiones que circulan en redes sociales.

Por último, sobre los señalamientos de intercambio de favores en el Gobierno, Bolívar pidió que el tema sea investigado “a fondo hasta sus últimas consecuencias” y reiteró que “jamás he tenido una sola investigación por acoso y abuso contra la mujer ni la tendré porque soy un hombre ético”, con lo que buscó zanjar la discusión que se gestó en las plataformas digitales sobre el asunto.

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