Colombia

Hombre que asesinó a un padre y su hijo en Santander había escapado de una estación policial

El sujeto, identificado como Duvier Asned Balaguera Zapata, no aceptó los cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas

Enviaron a prisión a alias Galón por doble homicidio en Sabana de Torres - crédito @GaulaMilitares/X
Enviaron a prisión a alias Galón por doble homicidio en Sabana de Torres - crédito @GaulaMilitares/X
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La justicia ordenó el 27 de octubre de 2026 medida de aseguramiento en centro carcelario contra Duvier Asned Balaguera Zapata, conocido como alias Galón, señalado de participar en el homicidio de dos hombres en Sabana de Torres, Santander.

El caso corresponde a un ataque ocurrido el 29 de agosto de 2024 en el barrio Las Ferias de ese municipio santandereano. Según la investigación de la Fiscalía, Balaguera Zapata habría llegado al sector como acompañante en una motocicleta.

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Las autoridades sostienen que el señalado ingresó por la fuerza a una vivienda con un arma de fuego. En el inmueble se habría presentado una confrontación relacionada con un presunto ajuste de cuentas.

Dos hombres murieron tras el ataque en una vivienda

De acuerdo con el expediente judicial, dentro de la casa estaban padre e hijo, de 34 y 64 años. La Fiscalía indicó que alias ‘Galón’ habría disparado contra ambos ocupantes.

Las víctimas sufrieron heridas por arma de fuego y murieron a causa de la gravedad de los impactos. La hipótesis presentada por el ente investigador sitúa el hecho en medio de una disputa previa, aunque el proceso penal deberá establecer las circunstancias y responsabilidades definitivas.

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Alias Galón irá a la cárcel tras ser imputado por dos asesinatos en Santander - crédito @GaulaMilitares/X
Alias Galón irá a la cárcel tras ser imputado por dos asesinatos en Santander - crédito @GaulaMilitares/X

El caso quedó a cargo de un fiscal de la Seccional Santander, que reunió elementos para identificar al presunto responsable. Entre los datos analizados aparecen los testimonios de personas que se encontraban en el sector al momento de los hechos.

Los testigos informaron que vieron al sospechoso abandonar el lugar después de los disparos. Esas versiones, según la investigación, facilitaron su individualización ante las autoridades.

La captura se produjo en Barrancabermeja

Balaguera Zapata fue recapturado en el barrio Nuevo Horizonte de Barrancabermeja tras haberse escapado de una estación policial en septiembre de 2026. El operativo estuvo a cargo de unidades de la Policía Judicial, Sijín, y del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, de la Policía Nacional.

Tras la detención, la Fiscalía lo presentó ante un juez con función de control de garantías. Durante las audiencias, el organismo acusador le atribuyó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, conducta que también fue agravada.

El imputado decidió no allanarse a los cargos. Aun así, el juez consideró los elementos presentados por la Fiscalía y ordenó su reclusión preventiva en una cárcel mientras avanza el proceso.

Vista trasera de una persona con camiseta oscura y vaqueros, con las manos esposadas a la espalda, frente a un coche de policía.
Imagen de referencia - Capturaron en Barrancabermeja a señalado responsable de doble crimen en Sabana de Torres - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capturaron al presunto responsable del asesinato de una pareja de adultos mayores en Suba

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del presunto responsable del asesinato de una pareja de adultos mayores en Suba, siete meses después del hallazgo de los cuerpos dentro de una vivienda del barrio Aures, en el noroccidente de Bogotá.

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66. Sus cadáveres fueron encontrados el 13 de marzo de 2026, en habitaciones distintas de la casa donde residían desde hacía cerca de 30 años.

El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, sería exyerno de la pareja y vivía en el mismo inmueble. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recopiló información que permitiría vincularlo con el doble homicidio como presunto autor material e intelectual.

La hija de las víctimas llegó a la propiedad tras advertir una situación inusual. Con el acompañamiento de patrulleros de la Policía Nacional, ingresó y encontró a sus padres sin vida.

Los peritos determinaron que ambos presentaban heridas ocasionadas con arma cortopunzante. Las diligencias incluyeron entrevistas, inspecciones y el análisis de elementos recolectados en el lugar.

El CTI de la Fiscalía seccional Popayán, pudo determinar que el hombre, de 27 años, había contactado a la niña de 14 años en agosto de 2022 - crédito Jesús Avilés / Montaje Infobae
El desorden y una grabación, las pistas tras el asesinato de Guillermo Anzola y Gloria Guerrero - crédito Jesús Avilés / Montaje Infobae

El desorden en la vivienda no coincidía con un hurto

Varias habitaciones estaban revueltas, con prendas y objetos en el suelo. No obstante, celulares, dinero y otros bienes de valor permanecían dentro de la vivienda. Para los investigadores, la escena pudo haber sido alterada para simular un robo.

La mujer declaró que su expareja, padre de sus dos hijos, permanecía en el inmueble desde noviembre de 2025. Pagaba $250.000 mensuales por una habitación. La relación entre ambos terminó en 2024, después de presuntos hechos de violencia intrafamiliar que ella aseguró haber denunciado.

También residía allí una nieta de los fallecidos, de siete años. El hombre, según el relato de la familiar, trabajaba como pintor, aunque carecía de empleo estable cuando ocurrió el crimen.

Una cámara ubicada en la entrada constituye otra pieza de interés. Un pariente revisó las imágenes desde un celular y observó a un hombre con una cachucha que pertenecía a Anzola y parte del rostro cubierto con una tela. La Fiscalía analiza el registro para establecer su identidad y posible participación en los hechos.

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