Niña de 3 años murió quemada tras quedar encerrada cuando las llamas afectaron su casa en Cartagena

Los uniformados atendieron el llamado de la comunidad, aunque la menor falleció antes de que pudieran actuar (Bomberos de Cartagena de Indias / Instagram)

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Una niña de 3 años murió tras un incendio que consumió parte de la vivienda donde residía con sus padres en el barrio Policarpa, en Cartagena. La emergencia ocurrió durante la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026, cerca del hotel Sol del Este.

La víctima fue identificada como Milagro Sofía Zambrano Villalobos, que fue hallada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena cuando los uniformados atendieron la emergencia que se originó dentro de la casa y reportaron que el cuerpo tenía quemaduras en distintas partes del cuerpo. El caso quedó en manos de la Policía.

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Según el reporte de Bomberos de Cartagena, que fue citado por el diario local El Universal, las unidades de la estación Bosque llegaron al inmueble bajo el mando del sargento José Magallanes. Para entonces, el incendio se encontraba en su fase final y estaba concentrado en una de las habitaciones.

La dependencia señaló que las llamas afectaron una cama, un colchón, un clóset con prendas y un abanico. Aunque el daño interno en el apartamento donde vivía la niña fue considerable, el fuego no se extendió de forma significativa al segundo apartamento del mismo predio.

Vecinos de la zona relataron que se dieron cuenta del incendio alrededor de la 1:00 a. m. y trataron de auxiliar a quienes estaban dentro mientras pedían ayuda a los organismos de socorro. Entre tanto, los residentes del otro apartamento salieron huyendo al percatarse de la presencia de humo, de acuerdo con los reportes de los diarios locales.

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El Cuerpo de Bomberos de Cartagena está atento a cada uno de los llamados de la ciudadanía para evitar tragedias de esta magnitud (Bomberos de Cartagena de Indias / Instagram)

El padre de la menor fallecida sufrió quemaduras al intentar rescatarla

Habitantes del sector informaron que el padre de Milagro Sofía se encontraba trabajando en una estación de servicio cerca de la vivienda cuando fue avisado de la emergencia. De acuerdo con esos testimonios, llegó al lugar en motocicleta e intentó ingresar para rescatar a su hija.

El hombre sufrió quemaduras en las manos durante ese intento fallido, según los vecinos, citados por el diario en mención. En cuanto a la madre de la menor, se indicó que había salido de la casa, aunque estas circunstancias tendrán que ser contrastadas dentro de la investigación para establecer responsabilidades.

El cuerpo de la menor fue trasladado a Medicina Legal, en el barrio Zaragocilla, y luego será entregado a sus familiares para las honras fúnebres.

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Hasta el momento, las causas del incendio no han sido establecidas oficialmente. Entre las primeras versiones surgió la posibilidad de una falla eléctrica, pero el Cuerpo de Bomberos no confirmó esa hipótesis y precisó que corresponde a las autoridades competentes determinar cómo se inició la conflagración.

El organismo de socorro expresó sus condolencias a los familiares de la niña y recordó la necesidad de reforzar las medidas de prevención en los hogares, en especial en los espacios donde duermen niños.

Autoridades piden tener precaución con los aparatos eléctricos y cualquier riesgo que pueda terminar en tragedia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bomberos reportó 742 incendios atendidos en Cartagena durante 2026

El teniente Franklin Hamilton, de Bomberos de Cartagena, señaló que la ciudad acumulaba 742 incendios atendidos en lo corrido de 2026, según las cifras de la institución reveladas por Noticias RCN. Este dato refleja la frecuencia de estas emergencias y la importancia de reducir los riesgos domésticos.

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Entre los cuidados recomendados está revisar de manera periódica cables, enchufes, interruptores y demás instalaciones eléctricas con apoyo de personal calificado. Los conductores deteriorados, las conexiones improvisadas y los tomacorrientes recalentados deben repararse o sustituirse sin demora.

También se aconseja no sobrecargar extensiones ni regletas y desconectar aparatos eléctricos que no estén en uso, en particular antes de salir de casa o ir a dormir. Equipos como ventiladores, cargadores, planchas y electrodomésticos no deben permanecer conectados sin supervisión si presentan fallas, chispas o calentamiento.

Las autoridades recomendaron revisar las instalaciones eléctricas del hogar y tener cuidado con velas en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre otras recomendaciones, las autoridades han indicado en repetidas oportunidades que las familias deben mantener fósforos, encendedores y líquidos inflamables fuera del alcance de los menores. En la cocina, es necesario vigilar de forma permanente las preparaciones, alejar materiales combustibles de la estufa y cerrar las válvulas de gas cuando no se utilicen.

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Contar con detectores de humo y un extintor adecuado, con mantenimiento vigente, puede facilitar una respuesta temprana. Además, cada hogar debe acordar rutas de salida, mantener despejadas puertas y pasillos y llamar de inmediato a los servicios de emergencia ante un incendio.