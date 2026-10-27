Cortes de agua en Bogotá y municipios vecinos en la última semana de octubre: horarios y todo lo que debe saber sobre la suspensión del servicio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) programó suspensiones temporales del servicio de agua en 35 sectores de Bogotá y municipios vecinos entre el martes 27 y el viernes 30 de octubre de 2026. Los cortes, que en su mayoría durarán 24 horas, obedecen a obras de mantenimiento, instalación de equipos y ajustes en las redes de distribución.
La entidad informó que los trabajos hacen parte de su programación de reparaciones y mantenimiento para reducir el riesgo de daños de mayor alcance en tuberías y accesorios.
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Cabe mencionar que, durante las interrupciones, la empresa dispondrá de carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y sitios con alta afluencia de personas. El servicio puede solicitarse a través de la Acualínea 116.
Martes 27 de octubre
- En Engativá, los sectores de Álamos Sur y Aeropuerto no tendrán agua desde las 9:00 a. m. y por 24 horas, en el área comprendida entre las calles 26 y 63 y las carreras 86 y 114. Allí se instalará un macromedidor.
- En Bosa habrá dos intervenciones desde las 10:00 a. m. y durante 24 horas. La primera cobija Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo, por mantenimiento preventivo. La segunda afecta Argelia, Bosa Central, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector y La Azucena, debido a un cierre a terceros.
- Usaquén tendrá un corte de 24 horas desde las 10:00 a. m. en Molinos Norte, Escuela de Infantería y Santa Ana Occidental, entre las carreras 7 y 14A y las calles 100 y 116, por un desvío de la red de acueducto.
- En San Cristóbal, los trabajos alcanzarán Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira, Nueva Gloria y Puente Colorado desde las 8:00 a. m. y por 25 horas. Juan Rey, en el sector de La Paz, tendrá una interrupción de 24 horas desde las 9:00 a. m.
- La programación incluye a Usme, donde Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Las Violetas, Juan José Rondón I, Los Soches y Villa Diana estarán sin suministro durante cuatro horas a partir de las 10:00 a. m.
- En Puente Aranda, El Ejido e Industrial Centenario tendrán una suspensión de 24 horas desde las 10:00 a. m. por mantenimiento correctivo.
Miércoles 28 de octubre
- El miércoles 28 de octubre, la Eaab realizará trabajos en Engativá Pueblo desde las 9:00 a. m. y por 24 horas.
- En Fontibón, Salitre Occidental y Granjas de Techo tendrán dos intervenciones sobre el mismo sector, entre la avenida carrera 68 y la carrera 68D: una comenzará a las 7:00 a. m. y se extenderá por 27 horas; la otra iniciará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas. Las obras corresponden a empates de redes de acueducto.
- En Kennedy, Los Cristales, Asturias, Camilo Torres Kennedy, Carimagua, Carvajal, Ciudad Kennedy, Lucerna, Provivienda Occidental, Santa Mónica y Tangarife tendrán un corte de 24 horas desde las 10:00 a. m. por mantenimiento preventivo. A esa hora también se interrumpirá el servicio en Abastos, María Paz y Llano Grande, debido a un cierre a terceros.
- El mismo día habrá cortes en Piamonte, en Bosa a las 10:00 a. m. por mantenimiento correctivo.
- En el norte de Bogotá se verán afectados Cedritos, Cedro Narváez, Acacias Usaquén y Los Cedros Oriental, en Usaquén, desde las 10:00 a. m. por instalación de válvulas.
- Varios sectores de Ciudad Bolívar, entre ellos Quiba, Estrella del Sur, Quintas del Sur, Lucero del Sur, Casa de Teja y El Mochuelo. En este último caso, el servicio se suspenderá desde las 8:00 a. m. por 24 horas para instalar accesorios.
- Por otra parte, Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Tintalá, Valladolid, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena y Zona Franca, en Kennedy, tendrán una interrupción de cuatro horas desde la 1:00 p. m. para verificar un macromedidor.
- Gachancipá registrará una suspensión de 24 horas desde las 10:00 a. m. por empates en las redes.
Jueves 29 de octubre
- Álamos Norte y Garcés Navas, en Engativá, estarán sin servicio durante 24 horas desde las 9:00 a. m.
- Bosa tendrá una intervención en Alameda del Parque, Carbonel, Carlos Albán, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, La Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II y Villas del Velero, con el mismo horario de 24 horas desde las 10:00 a. m.
- Kennedy tendrá otro corte programado en Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí, Kennedy Los Sauces, La Cecilia, Prados de Kennedy y Roma Calle 56 Sur a las 10:00 a. m. y con una duración de 24 horas.
- En Usaquén, la suspensión alcanzará Lisboa, Cedritos, Cedro Narváez, Acacias Usaquén y Caobos Salazar a las 10:00 a. m. y tendrá una duración de 24 horas.
- En Ciudad Bolívar, Sierra Morena, Ismael Perdomo y Peñón del Cortijo no contarán con agua desde las 8:00 a. m. y por 24 horas.
- Los Molinos y Marruecos, en Rafael Uribe Uribe, tendrán el corte desde las 9:00 a. m. durante 24 horas.
- En Soacha, Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazucá y San Rafael tendrán una interrupción de ocho horas desde las 10:00 a. m.
- La programación incluye una suspensión en Puente Grande, Mosquera, Funza y Madrid desde las 8:00 p. m. y por seis horas, para verificar un macromedidor.
- Además, Balcanes, Zona Industrial Cazucá, Quintanares, San Mateo, Terreros, Hospital Cardiovascular, San Humberto, San Carlos, Cien Familias, Tequendama, El Altico y La Florida, en Bosa y Soacha, tendrán un corte desde las 10:00 p. m. que se extenderá durante ocho horas por el cambio de una válvula.
Viernes 30 de octubre
- La última suspensión informada será el viernes 30 de octubre en el Centro Industrial de Puente Aranda, entre las carreras 60 y 68 y entre la avenida Calle 13 y la avenida Calle 22. El corte iniciará a las 7:00 a. m. y tendrá una duración prevista de 27 horas, mientras se realizan empates de redes de acueducto.
La Eaab recomendó a los usuarios de las zonas afectadas almacenar agua antes del inicio de cada intervención y hacer un uso racional de las reservas mientras se restablece el servicio.
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