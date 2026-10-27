Colombia

Cortes de agua en Bogotá y municipios vecinos en la última semana de octubre: horarios y todo lo que debe saber sobre la suspensión del servicio

Las interrupciones programadas pueden durar hasta 27 horas por obras en las redes; encuentre el listado completo de los barrios afectados

Una mujer sostiene un vaso de vidrio vacío bajo el grifo de un fregadero de cocina mientras acciona la llave.
Que no lo tome desprevenido el corte de agua en su hogar, tenga en cuenta las fechas y horarios de los trabajos en Bogotá y municipios aledaños (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) programó suspensiones temporales del servicio de agua en 35 sectores de Bogotá y municipios vecinos entre el martes 27 y el viernes 30 de octubre de 2026. Los cortes, que en su mayoría durarán 24 horas, obedecen a obras de mantenimiento, instalación de equipos y ajustes en las redes de distribución.

La entidad informó que los trabajos hacen parte de su programación de reparaciones y mantenimiento para reducir el riesgo de daños de mayor alcance en tuberías y accesorios.

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Cabe mencionar que, durante las interrupciones, la empresa dispondrá de carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y sitios con alta afluencia de personas. El servicio puede solicitarse a través de la Acualínea 116.

Martes 27 de octubre

  • En Engativá, los sectores de Álamos Sur y Aeropuerto no tendrán agua desde las 9:00 a. m. y por 24 horas, en el área comprendida entre las calles 26 y 63 y las carreras 86 y 114. Allí se instalará un macromedidor.
  • En Bosa habrá dos intervenciones desde las 10:00 a. m. y durante 24 horas. La primera cobija Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo, por mantenimiento preventivo. La segunda afecta Argelia, Bosa Central, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector y La Azucena, debido a un cierre a terceros.
  • Usaquén tendrá un corte de 24 horas desde las 10:00 a. m. en Molinos Norte, Escuela de Infantería y Santa Ana Occidental, entre las carreras 7 y 14A y las calles 100 y 116, por un desvío de la red de acueducto.
  • En San Cristóbal, los trabajos alcanzarán Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira, Nueva Gloria y Puente Colorado desde las 8:00 a. m. y por 25 horas. Juan Rey, en el sector de La Paz, tendrá una interrupción de 24 horas desde las 9:00 a. m.
  • La programación incluye a Usme, donde Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Las Violetas, Juan José Rondón I, Los Soches y Villa Diana estarán sin suministro durante cuatro horas a partir de las 10:00 a. m.
  • En Puente Aranda, El Ejido e Industrial Centenario tendrán una suspensión de 24 horas desde las 10:00 a. m. por mantenimiento correctivo.
Unas manos abren un grifo metálico seco instalado sobre una pila de cemento frente a un paisaje urbano de viviendas.
El flujo de agua puede afectarse por más de 24 horas en algunos sectores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miércoles 28 de octubre

  • El miércoles 28 de octubre, la Eaab realizará trabajos en Engativá Pueblo desde las 9:00 a. m. y por 24 horas.
  • En Fontibón, Salitre Occidental y Granjas de Techo tendrán dos intervenciones sobre el mismo sector, entre la avenida carrera 68 y la carrera 68D: una comenzará a las 7:00 a. m. y se extenderá por 27 horas; la otra iniciará a las 10:00 a. m. y durará 24 horas. Las obras corresponden a empates de redes de acueducto.
  • En Kennedy, Los Cristales, Asturias, Camilo Torres Kennedy, Carimagua, Carvajal, Ciudad Kennedy, Lucerna, Provivienda Occidental, Santa Mónica y Tangarife tendrán un corte de 24 horas desde las 10:00 a. m. por mantenimiento preventivo. A esa hora también se interrumpirá el servicio en Abastos, María Paz y Llano Grande, debido a un cierre a terceros.
  • El mismo día habrá cortes en Piamonte, en Bosa a las 10:00 a. m. por mantenimiento correctivo.
  • En el norte de Bogotá se verán afectados Cedritos, Cedro Narváez, Acacias Usaquén y Los Cedros Oriental, en Usaquén, desde las 10:00 a. m. por instalación de válvulas.
  • Varios sectores de Ciudad Bolívar, entre ellos Quiba, Estrella del Sur, Quintas del Sur, Lucero del Sur, Casa de Teja y El Mochuelo. En este último caso, el servicio se suspenderá desde las 8:00 a. m. por 24 horas para instalar accesorios.
  • Por otra parte, Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Tintalá, Valladolid, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena y Zona Franca, en Kennedy, tendrán una interrupción de cuatro horas desde la 1:00 p. m. para verificar un macromedidor.
  • Gachancipá registrará una suspensión de 24 horas desde las 10:00 a. m. por empates en las redes.
Una mujer descalza y agachada vierte agua desde una regadera de metal hacia macetas de terracota colocadas sobre un suelo de madera
Tenga al día sus obligaciones, antes de que los cortes de agua le impidan avanzar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jueves 29 de octubre

  • Álamos Norte y Garcés Navas, en Engativá, estarán sin servicio durante 24 horas desde las 9:00 a. m.
  • Bosa tendrá una intervención en Alameda del Parque, Carbonel, Carlos Albán, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, La Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II y Villas del Velero, con el mismo horario de 24 horas desde las 10:00 a. m.
  • Kennedy tendrá otro corte programado en Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí, Kennedy Los Sauces, La Cecilia, Prados de Kennedy y Roma Calle 56 Sur a las 10:00 a. m. y con una duración de 24 horas.
  • En Usaquén, la suspensión alcanzará Lisboa, Cedritos, Cedro Narváez, Acacias Usaquén y Caobos Salazar a las 10:00 a. m. y tendrá una duración de 24 horas.
  • En Ciudad Bolívar, Sierra Morena, Ismael Perdomo y Peñón del Cortijo no contarán con agua desde las 8:00 a. m. y por 24 horas.
  • Los Molinos y Marruecos, en Rafael Uribe Uribe, tendrán el corte desde las 9:00 a. m. durante 24 horas.
  • En Soacha, Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazucá y San Rafael tendrán una interrupción de ocho horas desde las 10:00 a. m.
  • La programación incluye una suspensión en Puente Grande, Mosquera, Funza y Madrid desde las 8:00 p. m. y por seis horas, para verificar un macromedidor.
  • Además, Balcanes, Zona Industrial Cazucá, Quintanares, San Mateo, Terreros, Hospital Cardiovascular, San Humberto, San Carlos, Cien Familias, Tequendama, El Altico y La Florida, en Bosa y Soacha, tendrán un corte desde las 10:00 p. m. que se extenderá durante ocho horas por el cambio de una válvula.
Cortes de agua
Estas son las localidades que tendrán cortes en el suministro de agua en la última semana de octubre (Acueducto de Bogotá)

Viernes 30 de octubre

  • La última suspensión informada será el viernes 30 de octubre en el Centro Industrial de Puente Aranda, entre las carreras 60 y 68 y entre la avenida Calle 13 y la avenida Calle 22. El corte iniciará a las 7:00 a. m. y tendrá una duración prevista de 27 horas, mientras se realizan empates de redes de acueducto.

La Eaab recomendó a los usuarios de las zonas afectadas almacenar agua antes del inicio de cada intervención y hacer un uso racional de las reservas mientras se restablece el servicio.

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