Colombia

Corte habría confirmado la prohibición de las corridas de toros, corralejas, coleo y peleas de gallos en Colombia, según senadora del Pacto Histórico: “El fin de la tortura”

Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, afirmó que la decisión incorpora el concepto de Constitución viviente y reconoce que el entretenimiento no justifica el sufrimiento de los animales

“El fin de la tortura como espectáculo”: Esmeralda Hernández tras decisión de la Corte - crédito @EsmeHernandezSi/X

Guardar

La prohibición de las corridas de toros en Colombia comenzará el 22 de julio de 2027, mientras que las corralejas, el coleo y las peleas de gallos quedarán vetados desde el 4 de septiembre de 2028, de acuerdo con los alcances de la sentencia C-374 de 2025, divulgados por la senadora Esmeralda Hernández.

La congresista del Pacto Histórico, quien promovió la Ley 2385 de 2024 o Ley No Más Olé, celebró la publicación oficial de la decisión de la Corte Constitucional de Colombia.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta en X, sostuvo que el fallo respalda la constitucionalidad de la norma y amplía sus efectos a prácticas que inicialmente habían quedado por fuera del texto legislativo.

“El fin de la tortura como espectáculo es un hecho”, afirmó Hernández. La senadora aseguró que el pronunciamiento reconoce un cambio en la comprensión jurídica y social sobre el trato hacia los animales usados en actividades de entretenimiento.

Esmeralda Hernández celebró el fallo que ratificó la Ley No Más Olé en Colombia - crédito @EsmeHernandezSi/X
Esmeralda Hernández celebró el fallo que ratificó la Ley No Más Olé en Colombia - crédito @EsmeHernandezSi/X

Las corridas de toros tendrán una transición hasta julio de 2027

El primer plazo definido por la sentencia corresponde a los espectáculos taurinos. Desde el 22 de julio de 2027 no podrán realizarse corridas de toros en el territorio colombiano, fecha que marca el cierre del período de transición previsto en la Ley No Más Olé.

PUBLICIDAD

Hernández señaló que la medida no elimina todas las referencias culturales vinculadas a la tauromaquia. El fallo conserva manifestaciones que no involucren animales ni impliquen maltrato, como el uso de indumentaria tradicional, la música, el toreo de salón y las representaciones escénicas.

“Mantiene las expresiones artísticas sobre la tauromaquia que no impliquen maltrato”, indicó la senadora. Bajo ese criterio, podrán mantenerse actividades de carácter simbólico o cultural, siempre que no sometan a un animal a lesiones, dolor o muerte.

La determinación busca separar los elementos artísticos de las prácticas que incluyen confrontaciones físicas, heridas o sacrificio. Para la Corte, de acuerdo con la explicación difundida por Hernández, la protección animal debe prevalecer cuando una actividad recreativa causa sufrimiento de forma deliberada.

La congresista del Pacto Histórico Esmeralda Hernández informó que las corridas de toros quedarán prohibidas desde el 22 de julio de 2027 - crédito Colprensa/Jesué Áviles - Infobae Colombia - @EsmeHernandezSi/X
La congresista del Pacto Histórico Esmeralda Hernández informó que las corridas de toros quedarán prohibidas desde el 22 de julio de 2027 - crédito Colprensa/Jesué Áviles - Infobae Colombia - @EsmeHernandezSi/X

Corralejas, coleo y peleas de gallos serán prohibidos en 2028

La prohibición para las corralejas, las competencias de coleo y las peleas de gallos tendrá una entrada en vigencia posterior. Esas prácticas podrán realizarse hasta el 4 de septiembre de 2028, cuando comenzará a aplicarse el veto total.

La diferencia de fechas responde a la necesidad de implementar medidas de transición para los sectores relacionados con estos espectáculos. La congresista afirmó que la Corte consideró necesario incluir las cuatro prácticas para evitar contradicciones con el propósito de transformación cultural que persigue la ley.

“Excluirlas sería incoherente con el objetivo de transformación cultural”, señaló Hernández. Según su interpretación del fallo, la corporación aplicó una integración normativa que equiparó las actividades en las que existe maltrato animal asociado a la diversión pública.

La medida incluye la transformación de plazas, recintos y otros escenarios utilizados para corridas, corralejas, coleo o peleas de gallos. La intención es que esos lugares tengan nuevos usos y dejen de ser espacios destinados a espectáculos con animales.

La congresisita Esmeralda Hernández presenta proyecto de ley para prohibir el uso de jaulas en la industria avícola de Colombia - crédito Esmeralda Hernánez
La senadora Esmeralda Hernández pidió reconversión laboral tras el aval a la Ley No Más Olé - crédito Esmeralda Hernánez

El fallo apeló a la Constitución viviente y al valor de los animales

Hernández destacó que la sentencia aplica el concepto de Constitución viviente, una interpretación que toma en cuenta las transformaciones éticas y sociales ocurridas con el paso del tiempo. En ese proceso, la Corte habría reconocido el valor propio de los animales y la necesidad de reforzar su protección.

La senadora sostuvo que existe un consenso ético contra la imposición de dolor, sufrimiento o muerte a un animal por entretenimiento. “No se puede causar dolor deliberadamente por placer o diversión”, expresó al resumir uno de los fundamentos atribuidos a la decisión judicial.

El fallo, añadió, también relaciona la prohibición con una cultura de paz que incluya la convivencia con otras especies. Esa visión respalda la eliminación gradual de espectáculos arraigados en algunas regiones y defendidos como tradiciones culturales.

La legisladora agradeció las 248 intervenciones presentadas durante el estudio del expediente. Según indicó, universidades, organizaciones nacionales e internacionales, entidades estatales, actores privados y ciudadanos solicitaron que la Corte declarara exequible la Ley No Más Olé.

Temas Relacionados

Esmeralda HernándezCorte ConstitucionalCorridas de torosCorralejasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

El “Guajiro” estuvo presente donde se entregó en el London Palladium de Londres, acompañando a su compañero de selección

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

Esta habría sido la causa de la muerte de José Sigifredo Restrepo, papá de Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez

El programa La Corona TV informó que Medicina Legal atribuiría el fallecimiento de José Sigifredo Restrepo Ospina a un paro cardiorrespiratorio, aunque el dictamen forense completo todavía no se ha difundido

Esta habría sido la causa de la muerte de José Sigifredo Restrepo, papá de Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez

Álvaro Leyva volvió a arremeter contra Gustavo Petro por la presunta entrega de contratos a cambio de sexo: “Retírese de la vida pública”

Las acusaciones, que el expresidente rechazó, motivaron indagaciones preliminares de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Comisión de Acusación de la Cámara, y reactivaron la confrontación entre el exjefe de Estado y el que fue uno de sus ministros más cercanos

Álvaro Leyva volvió a arremeter contra Gustavo Petro por la presunta entrega de contratos a cambio de sexo: “Retírese de la vida pública”

Presidencia volvió a publicar la hoja de vida de Viviane Morales: este será el nuevo cargo de la exministra en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Viviane Morales deberá atender la reincorporación de unos 13.000 excombatientes y sus familias, los programas territoriales en 170 municipios y la ejecución de 16 planes sectoriales nacionales, tras su posesión presidencial

Presidencia volvió a publicar la hoja de vida de Viviane Morales: este será el nuevo cargo de la exministra en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Coronel retirado fue judicilalizado por secuestro, abuso sexual, tortura, homicidio y desaparición de dos hermanas en Antioquia

El expediente señala que hombres del Frente Batallas del Santuario las llevaron a una vivienda en Granada, donde el entonces teniente habría ordenado enterrar los cuerpos y exhumarlos años después

Coronel retirado fue judicilalizado por secuestro, abuso sexual, tortura, homicidio y desaparición de dos hermanas en Antioquia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

ENTRETENIMIENTO

Esta habría sido la causa de la muerte de José Sigifredo Restrepo, papá de Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez

Esta habría sido la causa de la muerte de José Sigifredo Restrepo, papá de Sonia Restrepo, la viuda de Yeison Jiménez

La actriz Mariana Mozo se despidió de MasterChef Celebrity Colombia por fallas con su postre: “Se nos va la chiquita”

Poncho Zuleta suspendió su gira en Estados Unidos y llegó a la clínica donde está su hijo Kbeto: el artista se encuentra en UCI con graves lesiones

Mánager de Kbeto Zuleta conmovió al contar cómo se salvó del accidente que tuvo la agrupación: “Que Dios tenga misericordia, nos dé fuerza”

Kimberly Reyes se sinceró con sus fans sobre la verdadera razón que la alejó de la actuación: “Decidí seguir con vida”

Deportes

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

Luis Díaz terminó entre los 25 mejores del Balón de Oro 2026: así les ha ido a los colombianos en la historia del premio

Kapital Football Group decidió que ya no quiere comprar a Millonarios: las dificultades con el estadio El Campín habrían influido

Luis Díaz felicitó a Harry Kane tras ganar el Balón de Oro 2026: “Muy merecido”

Luis Díaz se sinceró sobre su desempeño en la entrega del Balón de Oro 2026: “Morimos y matamos”

Colombia solo tuvo un único representante entre los jurados del Balón de Oro 2026: estos fueron sus elegidos