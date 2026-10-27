Colombia batió récord de deuda externa con bonos por USD 5.200 millones: así se usarían los recursos

Colombia realizó la mayor colocación individual de deuda externa de su historia en los mercados internacionales. - crédito Jesús Avilés/Infobae

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Colombia colocó bonos por USD 5.200 millones en los mercados internacionales, en la mayor emisión individual de deuda externa registrada por el país. La operación se dividió en tres títulos con vencimientos entre 2032 y 2056 y recibió una demanda cercana a USD 16.000 millones, según información publicada por El Colombiano.

La colocación supera la emisión de USD 4.950 millones realizada en enero. El Gobierno acudió al mercado internacional en busca de recursos para fortalecer su financiamiento externo, en medio de las expectativas por las medidas de ajuste de las finanzas públicas.

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Los bonos fueron denominados en dólares y tuvieron la participación de BBVA Securities, Itaú BBA USA Securities y J. P. Morgan Securities como entidades colocadoras. BBVA también actuó como estructurador de la operación.

Los bonos fueron emitidos con vencimientos en 2032, 2037 y 2056

La operación se repartió en tres tramos. El primero corresponde a bonos por USD 2.200 millones con vencimiento en 2032 y una tasa de colocación de 7,05%.

El segundo tramo fue por USD 2.000 millones, con vencimiento en 2037 y una tasa de 7,65%. El tercer título, por USD 1.000 millones, vencerá en 2056 y tendrá un rendimiento de 8,15%.

Según el medio, la demanda de los inversionistas permitió que las tasas finales quedaran por debajo de los niveles que se discutían al inicio de las negociaciones. Las órdenes de compra alcanzaron USD 16.000 millones, una cifra equivalente a 3,07 veces el valor ofrecido por la República.

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La emisión amplía el acceso del Estado colombiano a recursos externos y distribuye sus compromisos de pago en distintos plazos. El título con vencimiento en 2056 concentra el horizonte más largo de la operación y, a la vez, la tasa más alta.

Los títulos de deuda quedaron distribuidos en tres vencimientos: 2032, 2037 y 2056, con tasas de interés de entre 7,05% y 8,15%. - crédito EFE/SEBASTIÃO MOREIRA

Una parte del dinero cubriría necesidades de financiación de este año

El destino exacto de los recursos todavía no ha sido informado de forma oficial. Sin embargo, Semana señaló que la principal finalidad de la emisión sería cubrir un faltante de financiación estimado en USD 3.000 millones para este año.

El dinero restante podría utilizarse para anticipar necesidades de financiamiento de 2027. Esa alternativa permitiría al Gobierno contar con recursos antes de la siguiente vigencia fiscal, aunque la definición dependerá de la estrategia de endeudamiento que adopte la Nación.

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El Plan Financiero de 2026 ya contemplaba desembolsos externos adicionales por cerca de USD 3.600 millones. Por esa razón, la venta de bonos por USD 5.200 millones abre preguntas sobre la proporción que se destinará a las obligaciones de 2026 y la parte que se reservaría para el próximo año.

Analistas económicos de Davivienda, citados por el diario antioqueño, indicaron que aún no se conoce si el excedente de la colocación se usará para financiar las necesidades de este año o para cubrir requerimientos de 2027.

El Gobierno busca cubrir el déficit de financiación estimado para 2026 y podría destinar parte de los recursos a anticipar necesidades presupuestales de 2027. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los títulos tienen garantía directa del Estado colombiano

De acuerdo con la información publicada por la revista ya mencionada, los bonos cuentan con garantía directa de la República de Colombia y tendrán la misma prioridad de pago que otras deudas internacionales no aseguradas del país.

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Los títulos se venderán en montos mínimos de USD 200.000. El Gobierno, además, mantuvo la posibilidad de realizar pagos antes de la fecha de vencimiento, siempre que notifique a los tenedores de los bonos con una anticipación de entre 10 y 60 días.

El medio también informó que los cambios relevantes en las condiciones de la emisión deberán contar con el respaldo de entre 66,67% y 75% de los tenedores, según el tipo de modificación. Colombia solicitó la inscripción de los papeles en las bolsas de Luxemburgo y Londres para facilitar su negociación.

La emisión abrió cuestionamientos por el momento de la operación

La venta de deuda se produjo mientras el país espera una propuesta de ajuste fiscal. Ese contexto llevó a algunos analistas a cuestionar si el Gobierno debía realizar la colocación antes de conocer las medidas para atender las finanzas públicas.

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Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, planteó esa inquietud en su cuenta de X. “¿La caja no era suficiente para esperar quince días a conocer la ansiada ley de ajuste fiscal? ¿Si es tan buena, no valdría la pena colocar después de conocer la propuesta de ajuste?”, escribió.

Jorge Restrepo cuestionó que el Gobierno emitiera deuda antes de presentar su propuesta de ajuste fiscal. - crédito @JorgeARestrepo/X

Por su parte, Diego Montañez, analista económico senior de Eafit, recordó que el récord de enero podría durar solo nueve meses. “En enero Colombia colocó USD 4.950 millones, su mayor emisión individual de deuda externa. Hoy se reporta una operación por USD 5.200 millones en bonos globales, con rendimientos indicativos superiores a 7%. Falta confirmar el cierre”, señaló.

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La emisión deja como siguiente punto la definición oficial sobre el uso de los recursos y su incorporación en el programa de financiamiento de 2026 y 2027.